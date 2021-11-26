САНДУНОВ СИЛА НИКОЛАЕВИЧ

Русский актер, основатель Сандуновских бань . Брат юриста Н.Н. Сандунова.

Семья

Семья Сандуновых происходила из грузинских дворян. Отец Николай Моисеевич Сандунов (1723-1772), мать Марфа Силична Сандунова (?-1815). Младший брат Николай Николаевич Сандунов (1768-1832) – юрист и профессор Московского университета. Дети получили хорошее воспитание, в семье прививалась любовь к русской культуре.

Начало карьеры

Решение стать актером пришло к Силе Николаевичу внезапно – после просмотра комедии «Наследство». Вопреки воле родных он стал брать уроки у знаменитого актера Петровского театра Меддокса Я.Е. Шушерина. В 1776 году Сандунов вошел в труппу этого театра. Его дебютом стала роль Пролазы в комедии Я.Б. Княжнина «Чудаки». Впоследствии молодой актер стал известен среди московской публики именно в комедийном амплуа.

Петербургская императорская труппа

В 1783 году Сила Николаевич был приглашен в Петербургскую императорскую труппу на роли в комедиях. Первые пять лет актер получал 500 руб. в год, а с 1788 года – 700 руб. в год. В столице он встретил свою будущую жену Лизу Уранову (в замужестве Елизавета Семеновна Сандунова), тогда начинающую певицу, а впоследствии звезду русской оперной сцены. Борьба за свою возлюбленную даже привела Сандунова к конфликту с самим светлейшим князем А.А. Безбородко , неравнодушным к Лизе, и дирекцией императорских театров. В итоге в 1791 году актер был уволен, однако, вмешательство императрицы Екатерины II , покровительствовавшей молодой певице, привело к увольнению дирекции и восстановлению на театральной службе Силы Сандунова с повышением жалованья до 1200 руб. в год. В марте 1791 года состоялось венчание артистов. Однако их семейная жизнь нередко изобиловала ссорами и конфликтами, тяжело складывались отношения и с новой дирекцией театра.

Театр М. Меддокса. Сандуновские бани

В 1795 году Сила Николаевич вернулся в Москву и вновь поступил, теперь с женой, в труппу Меддокса. С 1800-х годов он стал и режиссером театра.

Тогда же Сандунов, используя деньги от свадебных подарков императрицы, купил участок земли на берегу Неглинки и начал здесь строительство бань. Этот проект вызвал новый конфликт между супругами. Елизавета Семеновна не отдала мужу часть бриллиантов, но Сандунов все же смог найти недостающую сумму. Строительство было продолжено. В 1808 году Неглинные (в народе Сандуновские) бани были открыты для посетителей, среди которых были и представители знати, и богатые купцы.

Московская императорская труппа. Последние годы

В начале XIX века труппа Меддокса была куплена казной – появилась Московская императорская труппа. В 1808 году у театра появилось новое здание, построенное по проекту Карло Росси (старое здание сгорело в пожаре 1805 года).

В 1810 году Сила Николаевич внезапно оставил театр якобы из-за обиды на недовольных зрителей. Возможно, здесь сыграл свою роль и характер артиста, известного своей вспыльчивостью и неуживчивостью.

После этого он преподавал сценическое искусство в домашнем театре П.А. Познякова, а большую часть времени отдавал управлению банями.

В 1812 году, во время большого пожара Москвы, Сандуновы потеряли практически все свое имущество. Сила Николаевич бежал в Харьковскую губернию, в поместье своего друга А.Ж. Палицына. Елизавета Семеновна уехала в Санкт-Петербург.

После войны Сандунов вернулся в Москву (его жена осталась в столице). Здесь он и скончался 27 марта (8 апреля) 1820 года. Похоронен на Лазаревском кладбище.

Среди знаменитых ролей Силы Сандунова: Скапен («Скапеновы обманы», Мольер), Полист («Хвастун» Я.Б. Княжнина), Семен («Смех и горе» А.И. Клушина), в «Алхимисте» А.И. Клушина исполнял семь ролей, перевоплощаясь по ходу спектакля. Сила Николаевич по праву считался одним из самых больших талантов театральной сцены своего времени.