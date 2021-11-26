ПОПОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

ПОПОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ - русский писатель, переводчик.

Сын яро­слав­ско­го куп­ца. В 1757-1765 годы ак­тёр При­двор­но­го те­ат­ра в Санкт-Пе­тер­бур­ге. С 1765 года жил в Мо­ск­ве, слу­шал лек­ции в Московском университете; с 1767 года слу­жил в Ко­мис­сии для со­став­ле­ния но­во­го Уло­же­ния (чис­лил­ся в од­ном из её ко­ми­те­тов до 1780 года). В 1769 году вер­нул­ся в Санкт-Пе­тер­бург, со­труд­ни­чал в са­ти­рическом журнале «И то и сьо» М.Д. Чул­ко­ва . Пе­ре­во­дил пье­сы для те­ат­ра (пер­вая пуб­ли­ка­ция в 1765 году). На­пи­сал так­же ко­ме­дию «От­га­дай и не ска­жу» (опубликована в 1772) и пер­вую русскую ко­ми­че­скую опе­ру «Аню­та» (поставлена и опубликована в 1772 году), в ко­то­рой с доб­ро­душ­ным юмо­ром изо­бра­зил ма­не­ру мыш­ле­ния и ре­чи кре­сть­ян. В книге «Опи­са­ние сла­вен­ско­го язы­че­ско­го бас­но­сло­вия» (1768) от­час­ти ре­кон­ст­руи­ро­вал (по ле­то­пис­ным ис­точ­ни­кам), а в основном со­чи­нил древ­нюю славянскую ми­фо­ло­гию, пред­на­зна­чая её «боль­ше для сти­хо­твор­цев, не­же­ли для ис­то­ри­ков» (вза­мен ан­тич­ной, об­ще­упот­ре­би­тель­ной в по­эзии клас­си­циз­ма ). На псев­до­ис­то­ри­че­ском ма­те­риа­ле на­пи­сан и ро­ман Попова «Сла­вен­ские древ­но­сти, или При­клю­че­ния сла­вен­ских кня­зей» (части 1-3, 1770-1771 годы; 2-е издание под названием «Ста­рин­ные ди­ко­вин­ки…», 1778 год). Попов имел ус­пех как ав­тор лю­бов­ных пе­сен (сборник «Пес­ни», 1765 год; 2-е издание, 1768 год), в ко­то­рых ис­поль­зо­вал мо­ти­вы народных песен («Ты бес­сча­ст­ный до­б­рый мо­ло­дец…», «Не го­лу­буш­ка в чис­том по­ле вор­ку­ет…», обе 1772 года). Поч­ти все со­чи­не­ния Попова (кро­ме ро­ма­на) во­шли в его сборник «До­су­ги, или Со­б­ра­ние со­чи­не­ний и пе­ре­во­дов» (части 1-2, 1772 год). Позд­нее Попов за­ни­мал­ся ис­клю­чи­тель­но пе­ре­во­да­ми, наи­бо­лее зна­чи­тель­ные из них: про­за­ический пере­вод по­эмы «Ос­во­бож­дён­ный Ие­ру­са­лим» Т. Тас­со (части 1-2, 1772), сде­лан­ный с французского пе­ре­во­да Ж.Б. де Ми­рабо; сбор­ник восточных ска­зок в об­ра­бот­ке Ф. Пе­ти де ла Круа «Ты­ся­ча и один день» (части 1-4, 1778-1779 годы); по­ли­тический трак­тат «Рас­су­ж­де­ние о бла­го­ден­ст­вии об­ще­на­род­ном» Л.А. Му­ра­то­ри (1780). По­с­ле смер­ти Попова из­дан со­став­лен­ный им сборник «Рос­сий­ская Эра­та, или Вы­бор наи­луч­ших рус­ских пе­сен...» (части 1-3, 1790-1792 годы), ку­да во­шли пре­имущественно народные пес­ни (час­тич­но от­ре­дак­ти­ро­ван­ные Поповым), но так­же пес­ни А.П. Су­ма­ро­ко­ва, В.И. Май­ко­ва, Г.Р. Дер­жа­ви­на, са­мо­го Попова и других (все­го 536 пе­сен).

Сочинения:

[В кн.:] По­эты XVIII в. Л., 1972. Т. 1;

Аню­та // Рус­ская дра­ма­тур­гия XVIII в. М., 1986;

Ста­рин­ные ди­ко­вин­ки, или Уди­ви­тель­ные при­клю­че­ния сла­вен­ских кня­зей // При­клю­че­ния сла­вян­ских ви­тя­зей: Из рус­ской бел­лет­ри­сти­ки XVIII в. М., 1988.