ОЖОГИН АНДРЕЙ ГАВРИЛОВИЧ
ОЖОГИН АНДРЕЙ ГАВРИЛОВИЧ - российский актёр.
В 1757 году поступил в разночинную гимназию Московского университета, где занимался в «классах художеств»; в 1765 году числился «рисовальным подмастерьем». В начале 1766 года среди первых вступил в труппу Московского публичного театра под руководством Н.С. Титова и оставался при всех последующих антрепренёрах, войдя в 1780 году в состав Петровского театра М.Е. Медокса (смотри Медокса театр). Находчивый и остроумный мастер импровизации. В течение 4 десятилетий один из самых популярных и репертуарных комических актёров; исполнял роли в драмах, комедиях и комических операх: Симеон Лесник («Розана и Любим» Н.П. Николева на музыку И.И. Керцелли), Волдырёв («Сбитеньщик» Я.Б. Княжнина на музыку А. Булландта), Мельник Фаддей («Мельник - колдун, обманщик и сват» А.О. Аблесимова на музыку М.М. Соколовского), Баба-яга («Баба-яга» Д.П. Горчакова на музыку М. Стабингера), Еремеевна («Недоросль» Д.И. Фонвизина), Сваха («Обращённый мизантроп, или Лебедянская ярмонка» А.Д. Копьева), Скрягин («Скупой» Княжнина на музыку В.А. Пашкевича), садовник Антонио («Фигарова женитьба» П. Бомарше), Биттерман («Ненависть к людям и раскаяние» А. Коцебу), Староста («Бобыль» П.А. Плавильщикова), Брифанио («Венецианская ярманка» Дж. Боккерени на музыку А. Сальери) и др. Комизм Ожогина связан с традициями древнерусской смеховой культуры, искусством скоморохов, площадным народным юмором глумотворцев.