ОДИЧЕСКАЯ СТРОФА

ОДИЧЕСКАЯ СТРОФА - о русской по­эзии 10-сти­шие 4-стоп­но­го ям­ба с риф­мов­кой AbAbCCdEEd (про­пис­ная бу­к­ва - жен­ская риф­ма, строч­ная - муж­ская) или про­из­вод­ны­ми от неё:

Нау­ки юно­шей пи­та­ют,

От­ра­ду ста­рым по­да­ют,

В сча­ст­ли­вой жиз­ни ук­ра­ша­ют,

В не­сча­ст­ный слу­чай бе­ре­гут.

В до­маш­них труд­но­стях уте­ха

И в даль­них стран­ст­вах не по­ме­ха.

Нау­ки поль­зу­ют вез­де:

Сре­ди на­ро­дов и в пус­ты­не,

В град­ском шу­му и на­еди­не,

В по­кое слад­ки и в тру­де.

М.В. Ло­мо­но­сов

(Ода... Ели­са­ве­те Пет­ров­не, 1747).

Об­ра­зец (че­рез немецкое по­сред­ст­во) - стро­фа французских клас­си­ци­сти­че­ских од, ка­но­ни­зо­ван­ная Ф. Ма­лер­бом . Из оды одическая строфа рас­про­стра­ни­лась и на другие поэтические жан­ры XVIII века (не­ко­то­рые пес­ни М.И. По­по­ва, «Энеи­да», 1791-1808, Н.П. Оси­по­ва - А.М. Ко­тель­ниц­ко­го), а с пе­рено­сом в другой стихотворный раз­мер - да­же, например, на бал­ла­ду «Граф Гапс­бург­ский» Ф. Шил­ле­ра - В.А. Жу­ков­ско­го.

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