Новико́в, Николай Иванович

Новико́в, Николай Иванович (27.04[08.05].1744, с. Авдотьино, ныне Ступинский район Московской обл. — 31.07[12.08].1818, там же) — видный русский публицист, издатель, общественный деятель эпохи Просвещения . Из дворянской семьи, служил в лейб-гвардии Измайловском (1762–1768) и Муромском пехотном (1768–1769) полках, как протоколист участвовал в работе Уложенной комиссии 1767–1768/69.

Выйдя в отставку, активно занялся публицистической и издательской деятельностью. Выступал на страницах публикуемых им еженедельника «Трутень» (1769–1770, полемика с Екатериной II, неофициально участвовавшей в издании журнала «Всякая всячина»), журналов «Пустомеля» (1770), «Живописец» (1772–1773), «Кошелек» (1774) со злободневной сатирой и обличением социальных пороков. Затрагивал острые проблемы произвола чиновников, жестокого обращения помещиков с крестьянами, слепого подражания Западу и др.

Составил и опубликовал «Опыт исторического словаря о российских писателях» (1772) — первое подобное сочинение в России, куда вошли статьи о 315 писателях XI–XVIII вв., издавал многочисленные переводные издания. Убежденный в необходимости изучать русскую историю для исправления искаженных представлений о ней и сохранения исконно русских добродетелей, стремился популяризовать исторические знания. Н. был опубликован целый ряд исторических источников (при участии Н. Н. Бантыш-­Каменского и др. «Древняя Российская вивлиофика», 1-е изд. 1773–1775 в 10 ч., 2‑е расшир. изд. 1788–1791 в 20 ч.; «Слово похвальное великому государю Борису Федоровичу Годунову...», 1773 и др.) и сочинений современников.

Арендовав в 1779 типографию Московского университета на 10 лет, издавал газету «Московские ведомости», лично редактируя выходившее в 1783–1784 «Прибавление» к ней. К 1790‑м Н. издал более 900 различных книг (помимо преобладавшей беллетристики активно выпускались учебные, справочные, богословские, философские сочинения), он также способствовал развитию книжной торговли за пределами столиц.

С середины 1770‑х был тесно связан с масонами, являясь членом нескольких лож, издавал масонские журналы («Утренний свет», 1777–1780 и др.). Занимался благотворительностью, стремился содействовать развитию образования: содержал начальные училища для мальчиков и девочек из бедных семей в Санкт-­Петербурге, способствовал открытию училища для разночинцев в Москве, нескольких других учебных и про­светительских учреждений, больницы для типографских рабочих, улучшал быт крестьян в своем имении в Авдотьино.

В 1792 был арестован и обвинен в ряде преступлений, включая масонский заговор против императрицы Екатерины II и попытку привлечь к нему наследника престола, признан виновным и приговорен к казни, замененной заточением в Шлиссельбургской крепости. Освобожден Павлом I в 1796, последние годы жизни провел в Авдотьино.

Избр. соч. : Избранные сочинения / Подготовка текста, вступ. ст. и комментарии Г. П. Макогоненко. М. – Л., 1951; Избранное. М., 1983; Письма Н. И. Новикова. М., 1994.

Лит.: Покровский В. И. Николай Иванович Новиков: его жизнь и сочинения. Сборник историко-­литературных статей. М., 2010; Нефедов А. В. Жизнь во благо Отечества: к 200‑летию памяти книгоиздателя Николая Новикова. Тамбов, 2018. Н. В. Татарчук .