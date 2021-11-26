«МОСКОВСКИЕ ВЕДОМОСТИ»
«МОСКОВСКИЕ ВЕДОМОСТИ» - одна из старейших газет в Российской империи.
Выходила в Москве в 1756-1917 годы, первоначально два номера в неделю, в 1842-1859 годы три номера, затем ежедневно, кроме воскресных и праздничных дней (всего до 330 номеров в год).
До 1909 года принадлежала Московскому университету, с 1763 года вместе с университетской типографией сдавалась в аренду частным лицам. Имела «привилегию» на публикацию платных казённых и частных объявлений гражданско-правового характера (главнвй источник дохода), первоначально они, наряду с официальными сообщениями (указы, придворные и иностранные известия, сообщения с театра военных действий и др.), составляли основное содержание газеты.
Н.И. Новиков (редактор в 1779-1789 годы) расширил содержание газеты за счёт статей по философии, литературе, искусству, науке и статистике, увеличил тираж «Московских ведомостей» с 600 до 4 тыс. экземпляров, снабдил газету приложениями, главным образом платными, - «Экономический магазин» (редактор А.Т. Болотов, 1780-1789 годы), «Детское чтение для сердца и разума» (первый российский журнал для детей, 1785-1789 годы, редактор А.А. Петров, с 1787 года - Н.М. Карамзин), «Магазин натуральной истории, физики и химии» (1788-1790 годы, редактор А.А. Прокопович-Антонский) и др.; редактировал «Прибавление к Московским ведомостям"» (1783-1784 годы), в котором публиковались в основном переводные статьи о международной торговле, обычаях разных народов и педагогике.
В последующие несколько десятилетий газета не имела прежнего общественного значения.
В 1840-1850-е годы стала ведущей либеральной литературной и общественно-политической газетой (редактор Е.Ф. Корш в 1842-1847 годы, М.Н. Катков в 1851-1855 годы), вокруг неё группировались московские западники. С 1863 года «Московские ведомости» были наиболее популярным консервативным изданием (редактор Катков в 1863-1887 годы, соредактор П.М. Леонтьев в 1863-1875 годы), претендуя, по словам современника, на роль «своего рода департамента, в котором обсуждались и подготовлялись к решению важнейшие вопросы по внутренней и внешней политике».
Тираж «Московских ведомостей» в 1863 году достиг максимума - 12 тыс. экземпляров. В 1863-1871 годы издавалось еженедельное приложение «Современная летопись». Публицисты «Московских ведомостей» сформулировали программу «контрреформ» 1880-1890-х годов. Вместе с тем газета неоднократно подвергалась цензурным взысканиям, главным образом за обвинения в адрес высшей бюрократии в потворстве либералам и революционерам.
После смерти Каткова (1887 год) «Московские ведомости» утратили прежнее влияние, их тираж упал до 6 тыс. экземпляров в конце 1880-х годов. С начала XX века - крайне правое издание (редактор-издатель В.А. Грингмут в 1896-1907 годы, Л.А. Тихомиров в 1909-1913 годы). Накануне и в ходе Революции 1905-1907 годов газета вела кампанию против революционных и либеральных сил, их «покровителей в высших сферах», прежде всего С.Ю. Витте.
В 1908 году - фактически орган Московского отдела Союза русского народа и Русского монархического собрания. Выступала за самостоятельность РПЦ, ограничение прав Государственной думы, законодательное предоставление русским привилегированного положения в стране, развитие социального страхования и кооперативных банков, ограничение иностранных инвестиций. Первоначально поддерживала курс П.А. Столыпина, но затем перешла к его критике.
Последний номер «Московских ведомостей» вышел 31 августа (13 сентября) 1917 года.
Исторические источники:
Императорский Московский Университет в газете «Московские ведомости», 1756–1917. М., 2005;
О начале «Московских ведомостей». М., 1851;
Корш В.Ф. Столетие «Московских ведомостей» (1756–1856). М., 1857;
Полозов Н.П. Взгляд на Московские ведомости 1863 г. М., 1864.