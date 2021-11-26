МЕДОКСА ТЕАТР

МЕДОКСА ТЕАТР - публичный театр в Москве.

В ис­то­рической литературе при­ня­то на­зы­вать Медокса театр по име­ни од­но­го из со­дер­жав­ших его ча­ст­ных ан­тре­пре­нё­ров. В пер­вые го­ды на­хо­дил­ся под опе­кой дво­ра. Вес­ной 1760 года в Мо­ск­ве ос­но­ван «Рос­сий­ский те­атр», да­вав­ший пред­став­ле­ния на сце­не те­ат­ра Дж. Б. Ло­ка­тел­ли и су­ще­ст­во­вав­ший до конца 1761 года. Вновь те­атр от­крыл­ся в январе 1766 года.

Пер­вым ди­рек­то­ром стал пол­ков­ник в от­став­ке Н. С. Ти­тов. Для спек­так­лей императрица Ека­те­ри­на II пре­дос­та­ви­ла московский при­двор­ный Опер­ный дом на Яу­зе (Го­ло­вин­ский), а для ре­пе­ти­ций и про­жи­ва­ния ак­тё­ров - несколько по­ко­ев Ле­фор­тов­ско­го двор­ца. Ос­но­ву труп­пы со­ста­ви­ли бывшие уча­ст­ни­ки уни­вер­си­тет­ских лю­би­тель­ских спек­так­лей и не­ко­то­рые ак­тё­ры «Рос­сий­ско­го те­ат­ра»: И. И. Ка­ли­граф, И. Е. Ми­ня­ков, А. Г. Ожо­гин, Е. И. За­лыш­кин, позд­нее - Е. Ф. Ива­но­ва, А. А. и В. П. По­ме­ран­це­вы, И. Я. Со­ко­лов, Г. В. Ба­зи­ле­вич, А. С. Си­няв­ский с се­ст­рой М. С. Си­няв­ской. Из-за фи­нан­со­вых труд­но­стей в 1769 году Ти­то­ва ос­во­бо­ди­ли от ди­рек­тор­ст­ва, те­атр пе­решёл к ан­тре­пре­нё­рам И. Бель­мон­ти и И. Чу­ди (Чин­ти, Чу­жи), ко­то­рые при­строи­ли де­ревянный те­ат­раль­ный зал к на­нято­му ими до­му графа Р. И. Во­рон­цо­ва на Зна­мен­ке. С это­го вре­ме­ни те­атр стал ча­ст­ным. По­сле смер­ти Бель­мон­ти во вре­мя эпи­де­мии чу­мы 1771 года и ис­чез­но­ве­ния Чу­ди ан­тре­при­за не­од­но­крат­но ме­ня­ла хо­зя­ев. Сре­ди них с января 1773 года был князь П. В. Уру­сов, ко­то­рый по­лу­чил при­ви­ле­гию на со­дер­жа­ние Московского те­ат­ра с 16(27).07.1776 года, а с 31.08(11.09).1776 года при­нял к се­бе «в то­ва­ри­ще­ст­во» английского «эк­ви­либ­ри­ста» и ме­ха­ни­ка М. Ме­док­са [Mi­chael Maddox (1747-1822 годы); в Рос­сии - Ме­коль Ми­ха­ил Его­ро­вич]. В конце 1777 года Уру­сов и Ме­докс ку­пи­ли дом князя Ло­ба­но­ва-Рос­тов­ско­го на улице Пет­ров­ка для по­строй­ки но­во­го ка­мен­но­го те­ат­ра. В это вре­мя московскую труп­пу по­пол­ни­ли но­вые ис­пол­ни­те­ли (Я. Е. Шу­ше­рин, сё­ст­ры А. С. и У. С. Си­няв­ские и др.).

В феврале 1780 года те­атр на Зна­мен­ке сго­рел и Уру­сов от­ка­зал­ся от сво­ей до­ли в ан­тре­при­зе, еди­но­лич­ным со­дер­жа­те­лем ко­то­рой с 31.03(11.04).1780 года ос­тал­ся Ме­докс. В декабре 1780 года он от­крыл собственный те­атр, по­лу­чив­ший название Пет­ров­ско­го (по названи. улицы Пет­ров­ка). Зда­ние, вы­стро­ен­ное по про­ек­ту архитектора И. Х. Роз­бер­га, име­ло в зри­тель­ном за­ле 3 яру­са лож и га­ле­рею, пар­тер с 20 ря­да­ми ла­вок и об­шир­ным «пар­ке­том» ме­ж­ду лав­ка­ми и сце­ной, где по­ме­ща­лись крес­ла и та­бу­ре­ты для осо­бых по­се­ти­те­лей, а так­же стоя­ла ос­таль­ная пуб­ли­ка. Кро­ме мно­го­численных фойе и слу­жеб­ных по­ме­ще­ний в те­ат­ре бы­ла «мас­ке­рад­ная за­ла в два све­та», «кар­точ­ная в один свет» и «дам­ский убор­ный ка­би­нет». В 1788 году к те­ат­ру при­строе­на мас­ка­рад­ная за­ла - «Ро­тун­да». В Пет­ров­ском те­ат­ре, по­ми­мо спек­так­лей (дра­мы, опе­ры, ба­ле­ты), про­хо­ди­ли кон­цер­ты, мас­ка­ра­ды, пуб­лич­ные лек­ции и ба­лы (для че­го в пар­те­ре уст­рои­ли подъ­ём­ный пол).

Убыт­ки от по­жа­ра и строи­тель­ст­во те­ат­ра по­дор­ва­ли ма­те­ри­аль­ное по­ло­же­ние Ме­док­са, взяв­ше­го в Опе­кун­ском со­ве­те Вос­пи­тательного до­ма 4 зай­ма под за­лог те­ат­ра. Од­на­ко ни умень­шить долг, ни по­га­сить про­цен­ты ему не уда­лось, и Опе­кун­ский со­вет Вос­пи­тательного до­ма в декабре 1789 года при­нял на се­бя управ­ле­ние всей его те­ат­раль­ной соб­ст­вен­но­стью, на­зна­чив Ме­док­су как управ­ляю­ще­му жа­ло­ва­нье. В 1797 году по жа­ло­бам кре­ди­то­ров Медокса театра «с дол­га­ми» был взят в пол­ное ве­де­ние Опе­кун­ско­го со­ве­та, им управ­ля­ла ди­рек­ция во гла­ве с Г. С. Кар­но­ви­чем. Ме­докс на­зна­чен ви­це-ди­рек­то­ром. В ию­ле 1799 года ак­тё­ры Пет­ров­ско­го те­ат­ра П. А. Пла­виль­щи­ков, Я. Е. Шу­ше­рин, С. Н. Сан­ду­нов, А. Г. Ожо­гин, Н. Д. Са­ха­ров, А. Е. По­но­ма­рёв, М. С. Са­ха­ро­ва (Си­няв­ская), Е. С. Сан­ду­но­ва, Н. Ф. Ка­ли­граф и др. ре­ши­ли взять его «на от­куп», пред­ста­вив Опе­кун­ско­му со­ве­ту свой план усо­вер­шен­ст­во­ва­ния «рос­сий­ских зре­лищ». Но им от­ка­за­ли и при со­дей­ст­вии императора Пав­ла I те­атр опять от­да­ли Ме­док­су, яв­ляв­ше­му­ся его со­дер­жа­те­лем с апреля 1800 года по декабрь 1801 года. В январе 1802 года Медокса театр от­дан «на от­куп» князю М. П. Вол­кон­ско­му, а Ме­док­су на­зна­чи­ли пен­си­он. Че­рез 2 го­да князь Вол­кон­ский сло­жил с се­бя обя­зан­но­сти со­дер­жа­те­ля, ос­тав­шись с 01(13).01.1804 года толь­ко ди­рек­то­ром. 22.10(03.11).1805 года Пет­ров­ский те­атр сго­рел. Ак­тё­ры во­шли в со­став императорского те­ат­ра, ос­но­ван­но­го в Мо­ск­ве в 1806 году.

Исторические источники:

Все­во­лод­ский-Герн­г­росс В. Н. Ис­то­рия те­ат­раль­но­го об­ра­зо­ва­ния в Рос­сии. СПб., 1913. Т. 1;

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