МАТИНСКИЙ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ

МАТИНСКИЙ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ - русский дра­ма­тург .

Из кре­по­ст­ных графа С. П. Ягу­жин­ско­го, на сред­ст­ва ко­то­ро­го учил­ся в раз­но­чин­ной гим­на­зии при Московском университете; в 1785 году по­лу­чил воль­ную. С 1786 года слу­жил в Ко­мис­сии об уст­рой­ст­ве народных учи­лищ, в 1797-1802 годах пре­по­да­вал в Императорском вос­пи­та­тель­ном обществе бла­го­род­ных де­виц (Смоль­ный институт).

Пе­ре­во­дил с немецкого языка со­чи­не­ния К. Ф. Гел­лер­та (ко­ме­дия «Бо­го­мол­ка», 1774 год; сборник «Бас­ни и сказ­ки», 1775 год), гео­гра­фические и ис­то­рические по­со­бия; со­ста­вил спра­воч­ник «Опи­са­ние раз­лич­ных мер и ве­сов раз­ных го­су­дарств» (1779 год), учеб­ни­ки «На­чаль­ные ос­но­ва­ния гео­мет­рии» (1798 год) и «Со­кра­ще­ние все­об­щей гео­гра­фии» (1800 год).

Наи­бо­лее из­вест­ное со­чи­не­ние Матинского - «Опе­ра ко­ми­че­ская Санк­т­пе­тер­бург­ский гос­ти­ный двор» (поставлена в 1779 году, му­зы­ка В. А. Паш­ке­ви­ча ; издана в 1791 году), пред­став­ляв­шая со­бой ряд ко­ло­рит­ных сцен ку­печеской и ме­щан­ской жиз­ни с боль­шим ко­ли­че­ст­вом (свыше 20) дей­ст­вую­щих лиц, в ре­чи ко­то­рых пе­ре­да­ны нов­го­род­ские диа­лект­ные осо­бен­но­сти. В цен­траль­ном (вто­ром) дей­ст­вии опе­ры де­таль­но изо­бра­же­ны пред­сва­деб­ные об­ря­ды (сго­вор, де­вич­ник) с вклю­че­ни­ем под­лин­ных народных пе­сен. В сто­лич­ных те­ат­рах опе­ра шла до 1825 года.

Сочинения:

Санкт-Пе­тер­бург­ский гос­ти­ный двор // Рус­ская ко­ме­дия и ко­ми­че­ская опе­ра XVIII в. М.; Л., 1950.