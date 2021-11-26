ЛЁВШИН ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
ЛЁВШИН ВАСИ́ЛИЙ АЛЕКСЕ́ЕВИЧ - русский писатель, переводчик.
Сын армейского офицера. В 1765-1772 годах состоял на военной службе, участвовал в русско-турецкой войне 1768-1774 годов; с 1779 года на выборных должностях в Белёвском уездном суде; с 1803 года чиновник особых поручений при одном из статс-секретарей Александра I. С 1818 года в отставке (статский советник).
Первая книга Лёвшина - «Загадки, служащие для невинного разделения праздного времени» (1773 год). Выступал в печати преимущественно с переводными и компилятивными сочинениями: перевёл с немецкого языка анонимную «восточную повесть» «Везири, или Очарованный Лавиринф» (части 1-3, 1779-1780 годы), издал «Библиотеку немецких романов» (части 1-3, 1780 год); ему принадлежат переводы из К.М. Виланда и С. Геснера и др.
Автор около 80 книг хозяйственного содержания, многие из которых неоднократно переиздавались: «Словарь коммерческий, содержащий познание о товарах всех стран» (части 1-7, 1787-1792 годы), «Хозяин и хозяйка, или Должности господина и госпожи во всех видах и всех частях, до домоводства относящихся» (части 1-8, 1789 год), «Словарь поваренный…» (части 1-6, 1795-1797 годы), «Садоводство полное…» (части 1-4, 1805-1808 годы) и др. Его «Полный русский конский лечебник» (части 1-2) в период с 1795 по 1860 годы выдержал шесть изданий.
Лёвшин составил историко-биографические книги о российских военачальниках: «Жизнь, анекдоты, военные и политические деяния графа Бориса Петровича Шереметева» (1808 год), «Собрание писем и анекдотов, относящихся до жизни… графа Суворова-Рымникского» (1809 год), «Жизнь генерал-фельдмаршала князя Григория Александровича Потемкина-Таврического» (части 1-2, 1811 год). Из небольших оригинальных сочинений Лёвшина примечательны повести: «Утренники влюбленного» (1779 год) - ранний образец русской сентиментальной прозы в эпистолярной форме, «Новейшее путешествие, сочиненное в Белеве» (1784 год) - сатирическая утопия, первое в русской литературе описание путешествия на Луну. Перевёл и сочинил около 50 пьес, часть которых опубликована в издании «Труды Василия Левшина» (тома 1-2, 1796 год).
Главные сочинения Лёвшина - сборник «Русские сказки, содержащие древнейшие повествования о славных богатырях, сказки народные и прочие оставшиеся через пересказывание в памяти приключения» (части 1-4, 1780 год; части 5-10, 1783 годы; переиздан в 1807, 1820 и 1829 годах; авторство нередко приписывалось М.Д. Чулкову) и продолживший его сборник «Вечерние часы, или Древние сказки славян древлянских» (части 1-6, 1787-1788 годы). В них Лёвшин предпринял первые попытки создания русской повествовательной прозы на фольклорном материале. Наряду с русифицированными европейскими рыцарскими и любовными романами в сборники вошли литературные обработки русских былин, волшебных и бытовых сказок, а также оригинальные сатирические повести Лёвшина («Досадное пробуждение», «Повесть о новомодном дворянине» и др.). «Русские сказки» Лёвшина оказали большое влияние на становление в русской литературе жанров сказочной поэмы (Н.М. Карамзин, А.Н. Радищев и др.) и богатырской волшебной оперы (Г.Р. Державин, И.А. Крылов и др.), явились одним из источников поэмы «Руслан и Людмила» А.С. Пушкина.
Член ВЭО (1793 год), Человеколюбивого общества (1804 год), Вольного общества любителей словесности, наук и художеств (1818 год) и ряда других научных обществ.
Сочинения:
Взгляд сквозь столетия (Русская фантастика XVIII и первой половины XIX в.). М., 1977. С. 71–90;
Приключения славянских князей: Из русской беллетристики XVIII в. М., 1988. С. 272–484;
Повести разумные и замысловатые: Популярная проза XVIII в. М., 1989. С. 448–498;
Русские сказки: В 2 кн. СПб., 2008.