ЛЁВШИН ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

ЛЁВШИН ВАСИ́ЛИЙ АЛЕКСЕ́ЕВИЧ - русский писатель, переводчик.

Сын ар­мей­ско­го офи­це­ра. В 1765-1772 годах со­сто­ял на во­енной служ­бе, уча­ст­во­вал в русско-турецкой вой­не 1768-1774 годов ; с 1779 года на вы­бор­ных долж­но­стях в Бе­лёв­ском уезд­ном су­де; с 1803 года чи­нов­ник осо­бых по­ру­че­ний при од­ном из статс-сек­ре­та­рей Алек­сан­д­ра I. С 1818 года в от­став­ке (стат­ский со­вет­ник).

Пер­вая кни­га Лёвшина - «За­гад­ки, слу­жа­щие для не­вин­но­го раз­де­ле­ния празд­но­го вре­ме­ни» (1773 год). Вы­сту­пал в пе­ча­ти пре­имущественно с пе­ре­вод­ны­ми и ком­пи­ля­тив­ны­ми со­чи­не­ния­ми: пе­ре­вёл с немецкого языка ано­ним­ную «вос­точ­ную по­весть» «Ве­зи­ри, или Оча­ро­ван­ный Ла­ви­ринф» (части 1-3, 1779-1780 годы), из­дал «Биб­лио­те­ку не­мец­ких ро­ма­нов» (части 1-3, 1780 год); ему при­над­ле­жат пе­ре­во­ды из К.М. Ви­лан­да и С. Гес­не­ра и др.

Ав­тор около 80 книг хо­зяй­ст­вен­но­го со­дер­жа­ния, мно­гие из ко­то­рых не­од­но­крат­но пе­ре­из­да­ва­лись: «Сло­варь ком­мер­че­ский, со­дер­жа­щий по­зна­ние о то­ва­рах всех стран» (части 1-7, 1787-1792 годы), «Хо­зя­ин и хо­зяй­ка, или Долж­но­сти гос­по­ди­на и гос­по­жи во всех ви­дах и всех час­тях, до до­мо­вод­ст­ва от­но­ся­щих­ся» (части 1-8, 1789 год), «Сло­варь по­ва­рен­ный…» (части 1-6, 1795-1797 годы), «Са­до­вод­ство пол­ное…» (части 1-4, 1805-1808 годы) и др. Его «Пол­ный рус­ский кон­ский ле­чеб­ник» (части 1-2) в пе­ри­од с 1795 по 1860 годы вы­дер­жал шесть из­да­ний.

Лёвшин со­ста­вил ис­то­ри­ко-био­гра­фические кни­ги о российских вое­на­чаль­ни­ках: «Жизнь, анек­до­ты, во­ен­ные и по­ли­ти­че­ские дея­ния гра­фа Бо­ри­са Пет­ро­ви­ча Ше­ре­ме­те­ва» (1808 год), «Со­б­ра­ние пи­сем и анек­до­тов, от­но­ся­щих­ся до жиз­ни… гра­фа Су­во­ро­ва-Рым­ник­ско­го» (1809 год), «Жизнь ге­не­рал-фельд­мар­ша­ла кня­зя Гри­го­рия Алек­сан­д­ро­ви­ча По­тем­ки­на-Тав­ри­че­ско­го» (части 1-2, 1811 год). Из не­боль­ших ори­ги­наль­ных со­чи­не­ний Лёвшина при­ме­ча­тель­ны по­вес­ти: «Ут­рен­ни­ки влюб­лен­но­го» (1779 год) - ран­ний об­ра­зец русской сен­ти­мен­таль­ной про­зы в эпи­сто­ляр­ной фор­ме, «Но­вей­шее пу­те­ше­ст­вие, со­чи­нен­ное в Бе­ле­ве» (1784 год) - са­ти­рическая уто­пия, пер­вое в русской литературе опи­са­ние пу­те­ше­ст­вия на Лу­ну. Пе­ре­вёл и со­чи­нил около 50 пьес, часть ко­то­рых опубликована в из­да­нии «Тру­ды Ва­си­лия Лев­ши­на» (тома 1-2, 1796 год).

Главные со­чи­не­ния Лёвшина - сборник «Рус­ские сказ­ки, со­дер­жа­щие древ­ней­шие по­ве­ст­во­ва­ния о слав­ных бо­га­ты­рях, сказ­ки на­род­ные и про­чие ос­тав­шие­ся че­рез пе­ре­ска­зы­ва­ние в па­мя­ти при­клю­че­ния» (части 1-4, 1780 год; части 5-10, 1783 годы; пе­ре­из­дан в 1807, 1820 и 1829 годах; ав­тор­ст­во не­ред­ко при­пи­сы­ва­лось М.Д. Чул­ко­ву) и про­дол­жив­ший его сборник «Ве­чер­ние ча­сы, или Древ­ние сказ­ки сла­вян древ­лян­ских » (части 1-6, 1787-1788 годы). В них Лёвшин пред­при­нял пер­вые по­пыт­ки соз­да­ния русской по­ве­ст­во­вательной про­зы на фольк­лор­ном ма­те­риа­ле. На­ря­ду с ру­си­фи­ци­ро­ван­ны­ми ев­ропейскими ры­цар­ски­ми и лю­бов­ны­ми ро­ма­на­ми в сборники во­шли литературные об­ра­бот­ки русских бы­лин, вол­шеб­ных и бы­то­вых ска­зок, а так­же ори­ги­наль­ные са­ти­рические по­вес­ти Лёвшина («До­сад­ное про­бу­ж­де­ние», «По­весть о но­вомод­ном дво­ря­ни­не» и др.). «Рус­ские сказ­ки» Лёвшина ока­за­ли боль­шое влия­ние на ста­нов­ле­ние в русской литературе жан­ров ска­зоч­ной по­эмы (Н.М. Ка­рам­зин, А.Н. Ра­ди­щев и др.) и бо­га­тыр­ской вол­шеб­ной опе­ры (Г.Р. Дер­жа­вин, И.А. Кры­лов и др.), яви­лись од­ним из ис­точ­ни­ков по­эмы «Рус­лан и Люд­ми­ла» А.С. Пуш­ки­на.

Член ВЭО (1793 год), Че­ло­ве­ко­лю­би­во­го об­ще­ст­ва (1804 год), Воль­но­го об­ще­ст­ва лю­би­те­лей сло­вес­но­сти, на­ук и ху­дожеств (1818 год) и ря­да других на­учных об­ществ.

Сочинения:

Взгляд сквозь сто­ле­тия (Рус­ская фан­та­сти­ка XVIII и пер­вой по­ло­ви­ны XIX в.). М., 1977. С. 71–90;

При­клю­че­ния сла­вян­ских кня­зей: Из рус­ской бел­лет­ри­сти­ки XVIII в. М., 1988. С. 272–484;

По­вес­ти ра­зум­ные и за­мы­сло­ва­тые: По­пу­ляр­ная про­за XVIII в. М., 1989. С. 448–498;

Рус­ские сказ­ки: В 2 кн. СПб., 2008.