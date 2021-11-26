ЕЛАГИН ИВАН ПЕРФИЛЬЕВИЧ
ЕЛАГИН ИВАН ПЕРФИЛЬЕВИЧ - российский государственный деятель, литератор, историк, обер-гофмейстер.
Дворянин. В 1743 году окончил Сухопутный кадетский корпус. Генеральс-адъютант А.Г. Разумовского (1751). В 1750-х годов был близок ко двору великой княгини Екатерины Алексеевны (будущей императрицы Екатерины II). В 1758 году попал под следствие по делу А.П. Бестужева-Рюмина; обвинён как посредник в переписке канцлера и великой княгини и в 1759 году сослан в своё имение под Казанью. После переворота 28 июня (9 июля) 1762 года назначен членом Главной дворцовой канцелярии и статс-секретарём «у принятия прошений» на имя восшедшей на престол Екатерины II (до 1768 года); пользовался её полным доверием. В январе 1766 года предложил проект устройства дворцовых крестьян, явившийся одним из первых откликов на конкурс по крестьянскому вопросу, объявленный Вольным экономическим обществом.
С 1748 года помогал А.П. Сумарокову в издании его трагедий. Собственную литературную деятельность начал с переводов сочинений А.Ф. Прево («Приключения маркиза Г…, или Жизнь благородного человека, оставившего свет», 1756-1758), Мольера («Мизантроп, или Нелюдим»; перевод 1757года, издание 1788 года) и др. Широкую общественно-литературную полемику (серия сатир и эпиграмм М.В. Ломоносова, Ф.Г. Сукина, В.К. Тредиаковского, М.М. Щербатова и др.) вызвала работа Елагина «Эпистола к г. Сумарокову» (1753), направленная против иностранного влияния в русской литературе. Автор комедии «Русский француз» (1764), представлявшей собой сатиру на галломанов и получившей положительный отзыв Екатерины II. Вокруг Елагина группировались молодые драматурги - Ф.А. Козловский, С.В. Нарышкин, Д.И. Фонвизин и др. (так называемый кружок Елагина; прекратил существование к 1766 году). В 1766-1779 годах директор придворных театров. Автор первого документа, регламентировавшего театральное дело в России («Штата» театров; утверждён императрицей Екатериной II в 1766 году). По инициативе Елагина в Санкт-Петербурге были открыты Публичный театр (1774) и Театральное училище (1779; автор проекта В.И. Бибиков), построен Большой (Каменный) театр в Коломенской части города (1783). Член Российской академии (1783).
С 1750 года принадлежал к масонству; считал его средством воспрепятствовать влиянию на российское общество французской философии, прежде всего деизма. В начале 1770-х годов создал и возглавил первую в России масонскую организацию, так называемую Елагинскую систему (в неё входили около 18 лож; преследовали цель религиозно-нравственного совершенствования). Её членами были Р.И. Воронцов, Г.П. Гагарин, П.И. Мелиссино и др. Великий мастер Русской провинциальной ложи (1772). В 1784 году в связи с начинавшимся преследованием Н.И. Новикова и И.Е. Шварца работа лож по приказу Елагина была приостановлена. В 1786 году Елагин создал новую масонскую систему - Второй союз Елагина, включавший около 22 лож. Гроссмейстер «Высокого капитула» (1787).
Исторические взгляды Елагина сложились под влиянием И.Н. Болтина. В 1789 году Елагин начал работу над историческим сочинением «Опыт повествования о России» (доведено до 1574 года; частично издано: ч. 1, кн. 1-3, 1803), в основу которого были положены труды В.Н. Татищева, М.В. Ломоносова, Г.Ф. Миллера и др. Целью своего труда Елагин полагал «открывать добродетель ко подражанию и порок ко отвращению». Выступал против простого фактографического изложения событий, которое усматривал в «Истории Российской от древнейших времён» князя М.М. Щербатова. Интересовался обычаями славян, использовал былины в качестве исторического источника. Считал, что задача историка заключается в выявлении «источников дерзкого непостоянной черни возмущения и вредныя самовластия оплошности».
С конца 1770-х годов владелец одного из островов в Санкт-Петербурге, получившего название Елагин остров, и построенного в 1780-е годы по его заказу Елагина дворца.
Награждён орденом Святого Александра Невского (1773) и др.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.