ЕЛАГИН ИВАН ПЕРФИЛЬЕВИЧ

ЕЛАГИН ИВАН ПЕРФИЛЬЕВИЧ - российский государственный деятель, литератор, историк, обер-гофмейстер.

Дво­ря­нин. В 1743 году окон­чил Су­хо­пут­ный ка­дет­ский кор­пус. Ге­не­ральс-адъ­ю­тант А.Г. Ра­зу­мов­ско­го (1751). В 1750-х годов был бли­зок ко дво­ру великой княгини Ека­те­ри­ны Алек­се­ев­ны (бу­ду­щей императрицы Ека­те­ри­ны II ). В 1758 году по­пал под след­ст­вие по де­лу А.П. Бес­ту­же­ва-Рю­ми­на; об­ви­нён как по­сред­ник в пе­ре­пис­ке канц­ле­ра и великой кня­ги­ни и в 1759 году со­слан в своё име­ние под Ка­за­нью. По­сле пе­ре­во­ро­та 28 июня (9 июля) 1762 года на­зна­чен чле­ном Глав­ной двор­цо­вой кан­це­ля­рии и статс-сек­ре­та­рём «у при­ня­тия про­ше­ний» на имя вос­шед­шей на пре­стол Ека­те­ри­ны II (до 1768 года); поль­зо­вал­ся её пол­ным до­ве­ри­ем. В январе 1766 года пред­ло­жил про­ект уст­рой­ст­ва двор­цо­вых кре­сть­ян, явив­ший­ся од­ним из пер­вых от­кли­ков на кон­курс по кре­сть­ян­ско­му во­про­су, объ­яв­лен­ный Воль­ным эко­но­ми­че­ским об­ще­ст­вом.

С 1748 года по­мо­гал А.П. Су­ма­ро­ко­ву в из­да­нии его тра­ге­дий. Собственную литературную дея­тель­ность на­чал с пе­ре­во­дов со­чи­не­ний А.Ф. Пре­во («При­клю­че­ния мар­ки­за Г…, или Жизнь бла­го­род­но­го че­ло­ве­ка, ос­та­вив­ше­го свет», 1756-1758), Моль­е­ра («Ми­зан­троп, или Не­лю­дим»; перевод 1757года, издание 1788 года) и др. Ши­ро­кую об­щественно-литературную по­ле­ми­ку (се­рия са­тир и эпи­грамм М.В. Ло­мо­но­со­ва, Ф.Г. Су­ки­на, В.К. Тре­диа­ков­ско­го, М.М. Щер­ба­то­ва и др.) вы­зва­ла ра­бо­та Елагина «Эпи­сто­ла к г. Су­ма­ро­ко­ву» (1753), на­прав­лен­ная про­тив иностранного влия­ния в русской литературе. Ав­тор ко­ме­дии «Рус­ский фран­цуз» (1764), пред­став­ляв­шей со­бой са­ти­ру на гал­ло­ма­нов и по­лу­чив­шей по­ло­жи­тель­ный от­зыв Ека­те­ри­ны II. Во­круг Елагина груп­пи­ро­ва­лись мо­ло­дые дра­ма­тур­ги - Ф.А. Коз­лов­ский, С.В. На­рыш­кин, Д.И. Фон­ви­зин и др. (так называемый кру­жок Елагина; пре­кра­тил су­ще­ст­во­ва­ние к 1766 году). В 1766-1779 годах ди­рек­тор при­двор­ных те­ат­ров. Ав­тор пер­во­го до­ку­мен­та, рег­ла­мен­ти­ро­вав­ше­го те­ат­раль­ное де­ло в Рос­сии («Шта­та» те­ат­ров; ут­вер­ждён императрицей Ека­те­ри­ной II в 1766 году). По ини­циа­ти­ве Елагина в Санкт-Пе­тер­бур­ге бы­ли от­кры­ты Пуб­лич­ный те­атр (1774) и Те­ат­раль­ное училище (1779; ав­тор про­ек­та В.И. Би­би­ков), по­стро­ен Боль­шой (Ка­мен­ный) те­атр в Ко­ло­мен­ской час­ти го­ро­да (1783). Член Российской ака­де­мии (1783).

С 1750 года при­над­ле­жал к ма­сон­ст­ву ; счи­тал его сред­ст­вом вос­пре­пят­ст­во­вать влия­нию на российское об­ще­ст­во французской фи­ло­со­фии, пре­ж­де все­го де­из­ма. В начале 1770-х годов соз­дал и воз­гла­вил пер­вую в Рос­сии ма­сон­скую ор­га­ни­за­цию, так называемую Ела­гин­скую сис­те­му (в неё вхо­ди­ли около 18 лож; пре­сле­до­ва­ли цель ре­лигиозно-нрав­ст­вен­но­го совершенствования). Её чле­на­ми бы­ли Р.И. Во­рон­цов, Г.П. Га­га­рин, П.И. Ме­лис­си­но и др. Ве­ли­кий мас­тер Русской про­вин­ци­аль­ной ло­жи (1772). В 1784 году в свя­зи с на­чи­нав­шим­ся пре­сле­до­ва­ни­ем Н.И. Но­ви­ко­ва и И.Е. Швар­ца ра­бо­та лож по при­ка­зу Елагина бы­ла при­ос­та­нов­ле­на. В 1786 году Елагин соз­дал но­вую ма­сон­скую сис­те­му - Вто­рой со­юз Ела­ги­на, вклю­чав­ший около 22 лож. Гросс­мей­стер «Вы­со­ко­го ка­пи­ту­ла» (1787).

Ис­то­рические взгля­ды Елагина сло­жи­лись под влия­ни­ем И.Н. Бол­ти­на. В 1789 году Елагин на­чал ра­бо­ту над ис­то­рическим сочинением «Опыт по­ве­ст­во­ва­ния о Рос­сии» (до­ве­де­но до 1574 года; час­тич­но из­да­но: ч. 1, кн. 1-3, 1803), в ос­но­ву ко­то­ро­го бы­ли по­ло­же­ны тру­ды В.Н. Та­ти­ще­ва, М.В. Ло­мо­но­со­ва, Г.Ф. Мил­ле­ра и др. Це­лью сво­его тру­да Елагин по­ла­гал «от­кры­вать доб­ро­де­тель ко под­ра­жа­нию и по­рок ко от­вра­ще­нию». Вы­сту­пал про­тив про­сто­го фак­то­гра­фического из­ло­же­ния со­бы­тий, ко­то­рое ус­мат­ри­вал в «Ис­то­рии Рос­сий­ской от древ­ней­ших вре­мён» князя М.М. Щер­ба­то­ва. Ин­те­ре­со­вал­ся обы­чая­ми сла­вян, ис­поль­зо­вал бы­ли­ны в ка­че­ст­ве ис­то­рического ис­точ­ни­ка. Счи­тал, что за­да­ча ис­то­ри­ка за­клю­ча­ет­ся в вы­яв­ле­нии «ис­точ­ни­ков дерз­ко­го не­по­сто­ян­ной чер­ни воз­му­ще­ния и вред­ныя са­мо­вла­стия оп­лош­но­сти».

С конца 1770-х годов вла­де­лец од­но­го из ост­ро­вов в Санкт-Пе­тер­бур­ге, по­лу­чив­ше­го название Ела­гин ост­ров, и по­стро­ен­но­го в 1780-е годы по его за­ка­зу Ела­ги­на двор­ца .

На­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1773) и др.

Иллюстрации:

Архив БРЭ.