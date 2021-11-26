ДМИТРИЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ

ДМИТРИЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ - русский поэт, государственный деятель, действительный тайный советник; Действующий член Российской академии (1797).

Дя­дя М.А. Дмит­рие­ва. Дво­ря­нин. В 1767-1770 годы учил­ся в ча­ст­ных пан­сио­нах Ка­за­ни и Сим­бир­ска. Окон­чил Бла­го­род­ный пан­си­он при Московском университете (1783). В 1774-1796 годы на служ­бе в лейб-гвардейском Се­мё­нов­ском пол­ку. В 1797-1799 годы 2-й то­ва­рищ мини­ст­ра уде­лов. Обер-про­ку­рор 3-го департамента Се­на­та (1798-1799). Министр юс­ти­ции (1810-1814). Член Государственного со­ве­та (1810). По его рас­по­ря­же­нию бы­ли уч­ре­ж­де­ны Ко­мис­сия для рас­смот­ре­ния пе­ре­во­дов Уло­же­ния грузинского ца­ря Вах­тан­га VI За­ко­но­да­те­ля и Ко­мис­сия фин­лянд­ских дел, а так­же при­ня­ты ме­ры к ус­ко­ре­нию де­ло­про­из­вод­ст­ва и уст­ра­не­нию зло­упот­реб­ле­ний при чи­но­про­из­вод­ст­ве. Член Осо­бо­го ко­ми­те­та для вы­ра­бот­ки по­ста­нов­ле­ния о вве­де­нии эк­за­ме­нов при про­из­вод­ст­ве в чи­ны (1812-1813). Председатель «Ко­мис­сии для рас­смот­ре­ния просьб, по­да­вае­мых на вы­со­чай­шее имя от жи­те­лей, ра­зо­рён­ных не­при­яте­лем» (1816-1819).

Пе­ча­тал­ся с 1777 года, од­на­ко при­об­рёл из­вест­ность бла­го­да­ря пуб­ли­ка­ци­ям в « Мо­с­ков­ском жур­на­ле» (1791-1792) Н.М. Ка­рам­зи­на , чьим вер­ным со­рат­ни­ком не­из­мен­но яв­лял­ся впо­след­ст­вии. По­доб­но Ка­рам­зи­ну, ори­ен­ти­ру­ясь на вку­сы и ре­че­вой эти­кет об­ра­зо­ван­но­го об­ще­ст­ва, Дмитриев внёс в свои сти­хи ин­то­на­ции не­при­ну­ж­дён­ной свет­ской бе­се­ды. В бас­нях, где Дмитриев ушёл от свой­ст­вен­ных пре­ж­де это­му жан­ру мо­ра­ли­за­тор­ст­ва и про­сто­на­род­ной гру­бо­сти сло­га, как и в его «сказ­ках» («Мод­ная же­на», 1792 год, и другие), на пер­вом пла­не - сам рас­сказ­чик, иро­нич­ный и ук­лон­чи­вый (эти чер­ты от­ра­зи­лись в «лу­ка­вой» ма­не­ре И.А. Кры­ло­ва, на­чав­ше­го пи­сать бас­ни в со­стя­за­нии с Дмитриевым). В са­ти­ре «Чу­жой толк» (1794), вы­смеи­вая сво­их литературных ан­та­го­ни­стов - ав­то­ров тор­жественных од, Дмитриев, «хит­рый ли­рик» (А.С. Пуш­кин), так­же со­хра­ня­ет внеш­нее доб­ро­ду­шие. В собственных одах («Ер­мак», 1795 год; «Ос­во­бо­ж­де­ние Мо­ск­вы», 1797 год, и других) Дмитриев из­бе­га­ет «гром­ко­сти» и при­дер­жи­ва­ет­ся сред­не­го сло­га и уме­рен­ной эмо­ции: их «при­лич­нее на­звать ли­ри­че­ски­ми по­эма­ми, не­же­ли ода­ми» (П.А. Вя­зем­ский). Со­вре­мен­ни­ки це­ни­ли Дмитриева за лёг­кость и изя­ще­ст­во сти­ля, за уме­ние ост­ро­ум­но и «при­ят­но» вы­ра­жать «обык­но­вен­ные мыс­ли». В нём ви­де­ли «клас­си­ка» с без­уко­риз­нен­ным вку­сом; эк­заль­ти­ро­ван­ная чув­ст­ви­тель­ность ему не бы­ла свой­ст­вен­на. О ми­ро­ощу­ще­нии эпо­хи сен­ти­мен­та­лиз­ма в твор­че­ст­ве Дмитриева на­по­ми­на­ют лишь пес­ни, став­шие мод­ны­ми ро­ман­са­ми («Сто­нет си­зый го­лу­бо­чек…», «Ах! ко­гда б я пре­ж­де зна­ла…», «Ви­дел слав­ный я дво­рец…» и другие). Творческий путь Дмитриева, по су­ти, за­вер­шил­ся в 1803-1805 годы из­да­ни­ем 3 то­мов «Со­чи­не­ний и пе­ре­во­дов» (пе­ре­из­да­но в 1810 году, 1814 году, 1818 году; с сокращениеми и пре­дисловием П.А. Вя­зем­ско­го - в 1823 году), но вплоть до 1820-х годов он ещё иг­рал боль­шую роль в литературной жиз­ни как при­знан­ный мэтр, на­прав­ляю­щий из-за ку­лис ход литературных по­лемик. В 1825 году Дмитриев за­кон­чил ме­муа­ры («Взгляд на мою жизнь», опубликованы в 1866), от­ли­чаю­щие­ся эмо­цио­наль­ной сдер­жан­но­стью и фак­тической точ­но­стью.

На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1810), Святого Вла­ди­ми­ра 1-й сте­пе­ни (1819) и другими.

Сочинения :

Соч. СПб., 1893. Т. 1-2;

Полн. собр. сти­хо­тво­ре­ний. Л., 1967;

Соч. М., 1986.

Иллюстрация:

И. И. Дмит­рие­в. Порт­рет ра­бо­ты не­из­вест­но­го ху­дож­ни­ка.

Архив БРЭ.