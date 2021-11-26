АЛЕКСАНДРИНСКИЙ ТЕАТР

Один из старейших театров России. Основан в 1756 году. Расположен на пл. Островского близ Невского проспекта.

Театр был учрежден по указу императрицы Елизаветы Петровны 30 августа 1756 года в день Св. Александра Невского. Первым его директором стал драматург А.П. Сумароков, труппу возглавил Федор Волков (в 1763 году его сменил г. И.А. Дмитревский). В 1759 году театр получил статус придворного. Здесь ставились пьесы Сумарокова, Д.И. Фонвизина, Я.Б. Княжнина, Ж.Б. Мольера, Ж. Расина, П. Корнеля, П. Бомарше, Вольтера.

Первое здание театра на месте Александринского было построено в 1801 году для оперной труппы итальянца Казасси (архитектор В. Бренна). В 1828-1832 годах по проекту Карла Росси было возведено здание Александринского театра (назван так в честь жены Николая I Александры Федоровны). Оно было выполнено в стиле ампир и является выдающимся памятником архитектуры. Торжественное открытие театра состоялось 31 августа. В 1841 году театр уже мог принять 1700 зрителей.

В XIX веке «Александринка» была главным императорским театром. Ставились здесь в основном легкие жанры – водевиль и комедия. В 1810-е годы в театре шли пьесы М.Н. Загоскина, А.А. Шаховского, Н.И. Хмельницкого, комедии А.С. Грибоедова «Молодые супруги» (1815), «Притворная неверность» (1818). Также после Отечественной войны 1812 года в театре ставились патриотические трагедии В.А. Озерова с участием знаменитых трагиков А.С. Яковлева и Е.С. Семеновой.

В 1820-е годы театр обратился к романтическому репертуару. На его сцене можно было увидеть спектакли по поэмам Пушкина, Жуковского, романам В. Скотта.

В 1830-1850-е на сцене Александринского театра играли выдающиеся актеры: А.В. Каратыгин, И.И. Сосницкий, В.Н. Асенкова, А.Е. Мартынов. Ставились пьесы А.Н. Островского, «Горе от ума» Грибоедова, «Ревизор» Гоголя, произведения И.С. Тургенева, А.В. Сухово-Кобылина, драматургов «натуральной школы».

Во второй половине XIX века театр прославили такие актеры, как П.В. Васильев, В.В. Самойлов, В.Н. Давыдов, М.Г. Савина, М.В. Дальский, П.А. Стрепетова, В.Ф. Комиссаржевская. С театром сотрудничали художники К.А. Коровин, А.Н. Бенуа. Неудачей закончилась попытка поставить в «Александринке» «Чайку» А.П. Чехова в 1896 году. В это время в театре преобладал бытовой реализм, граничивший с натурализмом, и пьеса осталась непонятой.

В 1908-1917 годах главным режиссером театра был В.Э. Мейерхольд. При нем были поставлены «Дон Жуан» Мольера (1910), «Гроза» Островского (1916), «Маскарад» Лермонтова (1917). Ведущим актером того периода был крупный представитель героико-романтического направления Ю.М. Юрьев.

В 1920 году театр стал именоваться Петроградским государственным театром драмы (Акдрама), в 1937 году ему было присвоено имя А.С. Пушкина. Начиная с 1920-х в разное время в театре работали знаменитые режиссеры С.Э. Радлов, Н.В. Петров, Г.М. Козинцев, Г.А. Товстоногов и др.

Во время ВОВ театр находился в эвакуации в Новосибирске. Вернулся в Ленинград в 1944 году.

В 1975-1991 годы художественным руководителем театра был И.О. Горбачев, его ведущий актер с1954 года. Основой репертуара продолжала оставаться русская и зарубежная классика.

На сцене «Александринки» работали такие артисты, как А.Ф. Борисов, В.В. Меркурьев, Н.К. Симонов, Ю.В. Толубеев, Б.А. Фрейндлих, И.П. Дмитриев, Н.Н. Ургант и др.

В 1990-е годы театр официально получил название «Александринский».

В 2005-2006 годах проходила его генеральная реконструкция, в результате которой был воссоздан исторический облик интерьеров здания. Торжественное открытие состоялось 30 августа 2006 года во время празднования 250-летия театра. В 2010 году завершилось строительство малой сцены «Александринки». 13 мая 2013 года здесь состоялась премьера – спектакль «Преступление», основанный на романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». В ноябре 2012 года отмечалось 180-летие здания театра.

Театр регулярно проводит международный театральный фестиваль «Александринский».

Сейчас его художественным руководителем является народный артист России, лауреат Государственных премий Валерий Фокин.