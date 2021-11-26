МАТВЕЕВ АНДРЕЙ АРТАМОНОВИЧ

МАТВЕЕВ АНДРЕЙ АРТАМОНОВИЧ - граф Священной Римской империи (1715 год), российский государственный деятель и дипломат, действительный тайный советник (1725 год).

Сын А. С. Мат­вее­ва и Е. Г. Хо­му­то­вой (по се­мей­ной ле­ген­де, про­ис­хо­ди­ла из шотландского ро­да). Дед П. А. Ру­мян­це­ва-За­ду­най­ско­го. Ком­нат­ный столь­ник ца­ре­ви­ча Пет­ра Алек­сее­ви­ча (бу­ду­ще­го императора Пет­ра I) (1674 год). Вос­пи­ты­вал­ся при цар­ском дво­ре в селе Пре­об­ра­жен­ское. Вла­дел латинским и греческим язы­ка­ми (обу­чал­ся им у Н. Г. Спа­фа­рия), а так­же польским, французским, не­мец­ким и ни­дерландским язы­ка­ми. Вме­сте с от­цом в 1676-1682 годах на­хо­дил­ся в ссыл­ке. В мае 1682 года по рас­по­ря­же­нию ца­ри­цы Н. К. На­рыш­ки­ной воз­вра­щён в Мо­ск­ву, во вре­мя стре­лец­ко­го вос­ста­ния 1682 года из­бе­жал рас­пра­вы стрель­цов (в 1720-х годах со­ста­вил «Опи­са­ние…» вос­ста­ния с крат­ким из­ло­же­ни­ем со­бы­тий 1683-1698 годов, впер­вые опубликовано в 1787 году, по­след­нее издание в книге «Ро­ж­де­ние им­пе­рии», 1997 год). Ар­хан­гель­ский (двин­ской) вое­во­да (1691-1693 годы), при Матвееве в селе Хол­мого­ры пе­ре­строе­на кре­пость, Пет­ром I за­ло­жен пер­вый на Бе­лом море во­енный ко­рабль - «Свя­той апо­стол Па­вел». Околь­ни­чий (1692 год).

Пол­но­моч­ный министр (по­сол) в Ни­дер­лан­дах (1699-1712 годы) и в Свя­щен­ной Римской им­пе­рии (1712-1715 годы), один из пер­вых по­сто­ян­ных российских пред­ста­ви­те­лей за гра­ницей. До­бил­ся со­гла­сия Ни­дер­лан­дов на по­сред­ни­че­ст­во при за­клю­че­нии ме­ж­ду Рос­си­ей и Ос­ман­ской им­пе­ри­ей Кон­стан­ти­но­поль­ско­го ми­ра 1700 года . В начале Се­вер­ной вой­ны 1700-1721 годов осу­ще­ст­в­лял тай­ные за­куп­ки ни­дерландского ору­жия и на­ём во­енных спе­циа­ли­стов, од­но­вре­мен­но пы­тал­ся пре­дот­вра­тить ока­за­ние ни­дерландской и английской по­мо­щи Шве­ции (од­на­ко швед­ско-ни­дерландский со­юз­ный до­го­вор был во­зоб­нов­лён в 1703 году), со­би­рал све­де­ния о внутреннем уст­рой­ст­ве и внеш­ней по­ли­ти­ке ев­ропейских стран, о чём опе­ра­тив­но ин­фор­ми­ро­вал Пет­ра I и ру­ко­во­дство По­соль­ско­го при­ка­за . Со­ста­вил до­не­се­ния о французских чи­нах (1705 год) и об английском дво­ре (1707 год), ко­то­рые ис­поль­зо­ва­ны при со­став­ле­нии Та­бе­ли о ран­гах 1722 года.

В ус­ло­ви­ях вой­ны за Ис­пан­ское на­след­ст­во 1700-1714 годов вёл се­к­рет­ные пе­ре­го­во­ры с Фран­ци­ей (1705-1706 годы) и с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей (1707-1708 годы) о по­сред­ни­че­ст­ве этих го­су­дарств в за­клю­че­нии русско-шведского ми­ра. Так­же Матвеев пы­тал­ся за­клю­чить русско-французский тор­го­вый до­го­вор, до­бил­ся сво­бод­но­го до­сту­па российских тор­го­вых су­дов во французские пор­ты (с 1706 года) и за­ру­чил­ся рас­по­ло­же­ни­ем французского ко­ро­ля Лю­до­ви­ка XIV , обе­щав­ше­го ус­та­но­вить с Рос­си­ей «тес­ные от­но­ше­ния», как толь­ко «по­зво­лят об­сто­я­тель­ст­ва». От Ве­ли­ко­бри­та­нии Матвеев без­ус­пеш­но до­би­вал­ся не­при­зна­ния С. Ле­щин­ско­го ко­ро­лём Ре­чи По­спо­ли­той. В 1708 году по жа­ло­бе кре­ди­то­ра Матвеев был аре­сто­ван в Лон­до­не, од­на­ко вско­ре от­пу­щен (ос­корб­ле­ние, на­не­сён­ное Матвееву, вы­зва­ло ди­пло­ма­тический кон­фликт, ко­то­рый был раз­ре­шён из­ви­не­ни­ем английской ко­ро­ле­вы Ан­ны). По воз­вра­ще­нии в Гаа­гу Матвеев, ис­поль­зуя по­бе­ду Рос­сии в Пол­тав­ской бит­ве 1709 года , до­бил­ся при­зна­ния Ни­дер­лан­да­ми Ав­гу­ста II Силь­но­го ко­ро­лём Ре­чи По­спо­ли­той, а так­же ней­тра­ли­зо­вал ан­ти­росийские дей­ст­вия британских и ни­дерландских ди­пло­ма­тов, что ус­ко­ри­ло за­клю­че­ние Ко­пен­га­ген­ско­го союзного до­го­во­ра 1709 год и спо­соб­ст­во­ва­ло вос­ста­нов­ле­нию Се­вер­но­го сою­за 1699-1721 годов.

Пе­ре­го­во­ры Матвеева в Ве­не в 1712 году о за­клю­че­нии обо­ро­нительного со­юз­но­го до­го­во­ра Рос­сии со Свя­щен­ной Римской им­пе­ри­ей про­тив Ос­ман­ской им­пе­рии ус­пе­ха не име­ли. Ди­рек­тор Шко­лы ма­те­ма­ти­че­ских и на­ви­гац­ких на­ук (1716-1719 годы), уча­ст­во­вал в пе­ре­во­де стар­ших клас­сов Шко­лы из Мо­ск­вы в Санкт-Пе­тер­бург и соз­да­нии на их ба­зе Мор­ской ака­де­мии (её ди­рек­тор в 1716-1719 годах), ор­га­ни­зо­вал в Ака­де­мии 1-й специальный класс для обу­че­ния гео­де­зи­стов. Се­на­тор (1717-1727 годы). Один из соз­да­те­лей Юс­тиц-кол­ле­гии (её 1-й пре­зи­дент в 1717-1722 годах), сто­рон­ник за­им­ст­во­ва­ния шведского опы­та. Ак­тив­ный уча­ст­ник про­ве­де­ния су­деб­ной ре­фор­мы, ав­тор (совместно с Пет­ром I, ви­це-пре­зи­ден­том Юс­тиц-кол­ле­гии Г. фон Бре­вер­ном и ка­мер-со­вет­ни­ком Г. Фи­ком) про­ек­тов пра­вил о по­ряд­ке дея­тель­но­сти Юс­тиц-кол­ле­гии, уст­рой­ст­ва над­вор­ных и зем­ских су­дов. Член Вер­хов­но­го су­да над ца­ре­ви­чем Алек­се­ем Пет­ро­ви­чем (1718 год). Гла­ва Московской кон­то­ры Се­на­та (1724-1726 годы). В 1726-1727 годах Матвеев про­вёл 1-ю се­нат­скую ре­ви­зию в Московской губернии, ко­то­рая вскры­ла каз­но­крад­ст­во и не­ис­пол­не­ние многими ме­ст­ны­ми чи­нов­ни­ка­ми ука­зов Пет­ра I и императрицы Ека­те­ри­ны I, ре­ше­ни­ем Матвеева в Пе­ре­слав­ле-За­лес­ском по­ве­ше­ны слу­жа­щие Ка­ме­рир­ской кон­то­ры. В ию­не 1727 года Матвеев по­лу­чил от­став­ку по собственному про­ше­нию.

Ис­торические источники:

Вос­кре­сен­ский Н. А. За­ко­но­да­тель­ные ак­ты Пет­ра I. М.; Л., 1945.

Дополнительная литература:

Се­ме­нов П.Н. Био­гра­фи­че­ские очер­ки се­на­то­ров по ма­те­риа­лам, со­б­ран­ным П. И. Ба­ра­но­вым. М., 1886;

Лон­ги­нов А.В. Об­зор за­пи­сок гра­фа Мат­вее­ва и вновь от­кры­тых ва­ри­ан­тов их о стре­лец­ком пол­ков­ни­ке Су­ха­ре­ве // Рус­ская ста­ри­на. 1918. № 1/2, 3/6;

Биб­лио­те­ка А. А. Мат­вее­ва (1666–1728). Кат. М., 1986;

Ко­па­нев Н.А. Кни­ги А. А. Мат­вее­ва из биб­лио­те­ки Ми­хал­ко­вых // Книж­ные со­кро­ви­ща. К 275-ле­тию Биб­лио­те­ки АН СССР. Л., 1990;