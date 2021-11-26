МАЛОРОССИЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ

МАЛОРОССИЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ - центральное государственное уч­ре­ж­де­ние в Российской им­пе­рии в XVIII веке (1722-1727, 1764-1786 годы), управ­ляв­шее Ле­во­бе­реж­ной Ук­раи­ной.

Об­ра­зо­ва­на ука­зом императора Пет­ра I от 27 апреля (8 мая) 1722 года вме­сто Ма­ло­рос­сий­ско­го при­ка­за, под­чи­няв­ше­гося По­соль­ско­му при­казу.

На­хо­ди­лась в городе Глу­хов. Воз­глав­ля­лась бри­га­ди­ром С.Л. Вель­я­ми­но­вым.

В гражданском от­но­ше­нии под­чи­ня­лась Се­на­ту, в во­ен­ном - глав­но­ко­ман­дую­ще­му российскими вой­ска­ми на Ле­во­бе­реж­ной Ук­раи­не князю М.М. Го­ли­цы­ну Стар­ше­му.

Со­глас­но Ин­ст­рук­ции, ут­вер­ждён­ной Пет­ром I 16(27) мая 1722 года, Малороссийская коллегия при­ни­ма­ла от на­се­ле­ния че­ло­бит­ные на во­ло­ки­ту и ре­ше­ния Ге­не­раль­но­го вой­ско­во­го су­да, Ге­не­раль­ной вой­ско­вой и пол­ко­вых кан­це­ля­рий, а так­же ра­туш­ных су­дов, вы­но­си­ла по этим жа­ло­бам ре­ше­ния, ве­да­ла де­неж­ны­ми, хлеб­ны­ми и другими государственными сбо­ра­ми, вы­да­ва­ла жа­ло­ва­нье ка­за­кам украинским на­ём­ных пе­хот­ных и кон­ных пол­ков, вы­пол­няв­ших при гет­ма­не по­ли­цей­ские и ох­ран­ные функ­ции, кон­тро­ли­ро­ва­ла раз­ме­ще­ние российских пол­ков, сле­ди­ла за тем, что­бы российские сол­да­ты при по­стое не при­тес­ня­ли «ма­ло­рос­сий­ский на­род», осу­ще­ст­в­ля­ла суд и вы­но­си­ла ре­ше­ния по жа­ло­бам ма­ло­рос­сов и российских во­ен­но­слу­жа­щих друг на дру­га, пред­став­ля­ла Се­на­ту про­ек­ты но­вых ука­зов по ма­лорос­сий­ским де­лам и другое.

Ука­зом Се­ната от 3(14) июня 1724 года Малороссийской коллегии в гражданском от­но­ше­нии под­чи­не­но украинское ду­хо­вен­ст­во.

Уп­разд­не­на ука­зом императора Пет­ра II от 22 июля (2 августа) 1727 года в свя­зи с не­до­воль­ст­вом ге­не­раль­ной старши́ны и из­бра­ни­ем гет­ма­ном Д.П. Апо­сто­ла.

С уп­разд­не­ни­ем гет­ман­ст­ва и Ге­не­раль­ной вой­ско­вой кан­це­ля­рии ука­зом императрицы Ека­те­ри­ны II от 10(21) ноября 1764 года Малороссийская коллегия вос­ста­нов­ле­на на преж­них ос­но­ва­ни­ях. Воз­глав­ля­лась пре­зи­ден­том графом П.А. Ру­мян­це­вым (с 1775 Ру­мян­цев-За­ду­най­ский) - главным командиром ма­ло­рос­сий­ских ка­зац­ких пол­ков, за­по­рож­ских ка­за­ков, Украинской ди­ви­зии и ма­ло­рос­сий­ским генерал-гу­бер­на­то­ром.

В раз­ное вре­мя на­хо­ди­лась в го­ро­дах, ко­то­рые бы­ли административными цен­тра­ми Ма­ло­рос­сий­ской гу­бер­нии - Глу­хо­ве, Ко­зель­це, Кие­ве.

При­сут­ст­вие Малороссийской коллегии име­ло сме­шан­ный национальный со­став (4 ге­не­ра­ла и штаб-офи­це­ра российской ар­мии и 4 пред­ста­ви­те­ля ге­не­раль­ной стар­ши­ны).

По сек­рет­ной ин­ст­рук­ции императрицы Ека­те­ри­ны II, дан­ной Ру­мян­це­ву в но­ябре 1764 года (опубликована в «Сбор­ни­ке Рус­ско­го ис­то­ри­че­ско­го об­ще­ст­ва», 1871 год, вып. 7), Малороссийская коллегия долж­на бы­ла по­степен­но пре­кра­тить кре­сть­ян­ские пе­ре­хо­ды (за­пре­ще­ны с рас­про­стра­не­ни­ем на тер­ри­то­рии Ле­во­бе­реж­ной Ук­раи­ны кре­по­ст­но­го пра­ва в 1783 году), при­вес­ти при­ви­ле­гии стар­ши­ны ка­зац­кой, да­ро­ван­ные гет­ма­на­ми, в со­от­вет­ст­вие с российским за­ко­но­да­тель­ст­вом (стар­ши­на, часть ка­за­ков и ме­щан по­лу­чи­ли пра­ва российского дво­рян­ст­ва в 1785 году), пре­се­кать слу­хи о но­вых ме­рах российского пра­ви­тель­ст­ва, рас­про­стра­няе­мые не­до­воль­ной на­ве­де­ни­ем по­ряд­ка ге­не­раль­ной стар­ши­ной. Так­же Малороссийская коллегия сле­ди­ла за от­прав­ле­ни­ем пра­во­су­дия, за­ни­ма­лась бла­го­ус­т­рой­ст­вом го­ро­дов, осу­ше­ни­ем бо­лот, по­чин­кой до­рог и мос­тов, со­хра­не­ни­ем ле­сов и другим.

17(28) ноября 1767 года, со­глас­но вы­со­чай­ше ут­вер­ждён­но­му док­ла­ду пре­зи­ден­та Кан­це­ля­рии опе­кун­ст­ва ино­стран­ных графа Г.Г. Ор­ло­ва, при Малороссийской коллегии об­ра­зо­ва­на осо­бая экс­пе­ди­ция для над­зо­ра за иностранными ко­ло­ни­ста­ми, главным образом нем­ца­ми, при­гла­шён­ны­ми Ека­те­ри­ной II в Рос­сию.

По­сле ли­к­ви­да­ции в 1781 году Ма­ло­рос­сий­ской губернии су­ще­ст­во­ва­ние Малороссийской коллегии ука­зом им­пе­рат­ри­цы от 4(15) ноября 1781 года и ука­зом Се­на­та от 22 ноября (3 декабря) 1781 года про­дле­но до 1(12) января 1783 года для ре­ше­ния не­ре­шён­ных дел, ука­зом Се­на­та от 13(24) декабря 1783 года срок про­длён до 1785 года, ука­зом Се­на­та от 20(31) августа 1786 года объ­яв­ле­но об уп­разд­не­нии коллегии.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)