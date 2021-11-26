ГАННИБАЛ АБРАМ ПЕТРОВИЧ

Образование и карьера

Об этом необычном человеке сохранились интересные данные. Выходец из эфиопской княжеской семьи родился в Лагоне около 1697 г. Обстановка в стране была нестабильной, и в семилетнем возрасте Ибрагим (Абрам Петрович) оказался в турецком плену, был вывезен в Константинополь.

Купленный в 1706 г. русским послом С.В. Рагузинским, он оказался в Москве в качестве подарка будущему императору Петру I. Монарх обратил внимание на мальчика и взял его под свою опеку. В Вильне 13 июля 1707 г. государь и польская королева Христина Эбергардина крестили Ибрагима. Он стал православным, служил вплоть до 1716 г. при Петре I, был камердинером, секретарем, параллельно принимал участие в различных походах, находясь в чине капитана бомбардирской роты лейб-гвардии Преображенского полка.

Фамилия Ганнибал у Абрама Петровича официально появилась лишь к 1737 г.

Покровительство Петра I продолжалось. Юный арап в 1717 г. был направлен царем во Францию. Цель – изучать военно-инженерное дело. Этому он посвятил шесть лет своей жизни. За границей Абрам Петрович освоил военное, артиллерийское и инженерное дело, а также латынь и французский язык. Был зачислен во французскую армию и даже принял участие в войне с Испанией, получил ранение и оказался в плену.

Его возвращение в Санкт-Петербург состоялось только в начале 1723 г. Император пожаловал ему должность смотрителя «Его Величества кабинета, в котором все чертежи, проекты и библиотека имелись» и главного придворного переводчика иностранных книг. На новом поприще Абрам Петрович внес свой вклад в инженерию таких мест, как Кронштадт, Рогервик, Ладожский канал.

С февраля 1724 г. – поручик бомбардирской роты Преображенского полка. По распоряжению Петра I готовил молодых офицеров по инженерии и математическим наукам.

В эпоху «дворцовых переворотов»

При супруге Петра I Екатерине I Абрам Петрович продолжал оставаться при дворе. На него была возложена непростая задача – преподавать математические науки и воспитывать царевича Петра Алексеевича. В этот период придворный арап сочинил книгу об инженерном искусстве, которую передал для прочтения императрице 23 ноября 1726 г.

Смерть Екатерины I кардинально поменяла жизнь Абрама Петровича. Как приближенный к кружку противников А.Д. Меншикова он оказался в опале, был направлен для ведения фортификационных работ в Казани. В дальнейшем последовало его назначение строить тобольскую крепость, в дальнейшем – сооружать крепость Селенгинск. Ситуация для Абрама Петровича еще больше ухудшилась с принятием Верховным тайным советом 22 декабря 1729 г. решения о его аресте и отправке в Томск.

Жизнь Абрама Петровича фактически была спасена приходом к власти императрицы Анны Иоанновны, которая своим решением от 25 февраля 1730 г. произвела его в майоры Тобольского гарнизона, а 25 сентября – в инженер-капитаны.

С марта 1731 г. Абрам Петрович отбыл по назначению в Пернов, где посвятил себя преподаванию математических наук, фортификации и черчения. С 21 мая 1733 г. вышел в отставку, удостоившись чина майора. Местом своего жительства он избрал усадьбу Карьякюла неподалеку от Ревеля.

Возвращение на службу

Тихий отдых не был долговечен, и уже в ноябре 1740 г. Абрам Петрович вернулся на военную службу в чине артиллерии подполковника и определен в Ревельский гарнизон. Решением Сената от 23 января 1741 г. ему была передана в пожизненное арендное содержание деревня Рагола в Ревельском уезде.

С января 1742 г. стал генерал-майором и получил должность Ревельского обер-коменданта. Наряду с чинами последовали и имущественные блага: он получил дворцовое имение Михайловская Губа в Псковском уезде с 569 крестьянскими душами. Спустя год, 28 сентября 1743 г. в его собственность перешла деревня Рагола.

С апреля 1752 г. – генерал-майор от фортификации, возглавлял техническую часть Корпуса военных инженеров России. На следующий год совершил поездку в Финляндию. Здесь он выполнял поручение Коллегии иностранных дел по определению русско-шведской границы. С 1755 г. руководил работами по устройству Кронштадского и Ладожского каналов, произведен в генерал-поручики, возглавил Выборгскую губернию, но спустя два дня возвращен в инженерную линию.

С октября 1759 г. – генерал-аншеф, главный директор Ладожских каналов и комиссии Кронштадтских и Рогервикских строений. 30 августа 1760 г. стал обладателем Александровской ленты.

С июня 1762 г. вышел в отставку и поселился в одном из своих имений в Суйде. 14 мая 1781 г. Абрама Петровича не стало.

Семья

Был женат дважды. Первая супруга – Евдокия Диопер, по происхождению гречанка. Вторая супруга – немка Христина-Регина фон Шеберх.

Дети от второго брака: Иван, Петр, Осип (дед А.С. Пушкина), Исаак, Яков, Елизавета, Анна, София, Агриппина.