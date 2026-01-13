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Объединенный выпуск, который мы предлагаем вашему вниманию, посвящен ответам на многочисленные вопросы , которые вы оставляете в комментариях к лекциям Владимира Мединского по истории XVIII века. Правда ли, что Петра подменили во время "Великого посольства"? Сколько было у него детей и как сложилась их судьба? Кто настоящий автор знаменитого завещания Петра? Что потеряла и что потеряла Россия за 10 лет правления Анны Иоанновны? И правда ли, что череда пяти женщин на русском троне в XVIII веке – следствие особого воздействия космической энергии? Об этом и многом другом вы узнаете из сегодняшнего выпуска.

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