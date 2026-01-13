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Дорогие друзья! В преддверии Нового года предлагаем вам "сборный" выпуск, посвященный жизни и судьбе жён русских императоров XIX века. О них - императрицах – вспоминают не часто. Однако их роль в нашей истории хоть и не так заметна, но исключительно важна. Как "утверждались" кандидатуры жён наследников престола?? Кто придумал идею эндаумент-фондов? Кто основан первый повивальный институт и первый роддом? Какую роль вдовствующая императрица Мария Федоровна играла в политической жизни после смерти мужа, и как сложилась её судьба после революции? Где сейчас находятся удивительные романовские драгоценности? И, наконец, откуда пошла традиция наряжать новогоднюю ёлку? Об этом и многом другом - в объединенном рассказе Владимира Мединского.

Пользуясь случаем, от всей души поздравляем наших зрителей С Новым годом!