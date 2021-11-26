ТИХООКЕАНСКИЙ ФЛОТ

Оперативно-стратегическое объединение Военно-морского флота Российской империи, СССР и Российской Федерации.

XVIII – начало XX века

Первый русский военный корабль на Тихом океане был построен в Охотске в 1716 году. В течение последующих двадцати лет были построены ещё несколько военных судов, которые, однако ещё не имели статуса войскового объединения. Корабли выполняли как военные, так и научно-исследовательские, и транспортные задачи. Лишь 21 мая 1731 года императрица Анна Иоанновна издала указ о создании Охотской военной флотилии. В её задачи входила охрана побережья и островов, право на которые закрепила к тому времени за собой Россия, и защита рыбных промыслов от иностранных посягательств.

Несмотря на успехи русских мореплавателей в Тихом океане, многие десятилетия строительство военно-морских судов на Дальнем Востоке Россия почти не вела. Поэтому большая часть построенных в то время кораблей сооружена на частные средства. Ситуацию изменило создание Российско-Американской компании в 1799 году — перед Петербургом встала необходимо нарастить постоянное воинское присутствие в Тихом океане. Для формирования постоянной флотилии туда были направлены 6 кораблей. В то время главной базой флота ещё был Охотск. В 1849 году её перенесли в Петропавловск-Камчатский .

Российский флот на Тихом океане долгое время оставался вне военных столкновений. Лишь во время Крымской войны 18-24 августа 1854 года его корабли приняли свой первый бой против англо-французской эскадры, пытавшейся захватить Камчатский полуостров, успешно отстояв российские территории от посягательств.

В 1856 году Охотская военная флотилия была переименована в Сибирскую. Её главная база была перемещена сначала в Николаевск-на-Амуре, а затем — во Владивосток. Однако количество кораблей в её составе продолжало оставаться небольшим для такого огромного потенциального театра военных действий. Лишь в конце XIX века строительство новых судов активизировалось на фоне японской угрозы, но всё равно велось оно недостаточными темпами. После аренды у Китая Ляодунского полуострова значительные силы были перемещены в новый порт — Порт-Артур .

На долю Тихоокеанского флота легла основная тяжесть войны на море во время русско-японской войны 1904-1905 годов . Уступая в численности и технической оснащённости императорскому японскому флоту, моряки-тихоокеанцы показали себя перед ним достойными противниками. Они активно участвовали в обороне Порт-Артура , в том числе и на суше. Большую известность приобрёл бой у Чемульпо, в ходе которого отпор превосходящей по численности японской эскадре дали крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец», в дальнейшем затопленные командами во избежание сдачи неприятелю. Тем не менее, за время войны Россия практически лишилась своего флота на Тихом океане.

Недовольство тяжёлыми условиями службы на фоне поражения русского флота вылилось в начало вооружённых восстаний тихоокеанских моряков во Владивостоке, ставших одним из ярких эпизодов Первой русской революции 1905-1907 годов .

В дальнейшем Сибирская флотилия постепенно восстанавливалась, к началу Первой мировой войны в ней насчитывалось 2 крейсера, 1 канонерка, 8 эсминцев, 17 миноносцев, 13 подлодок.

Гражданская война и советский период истории флота

Приход к власти большевиков в результате Октябрьской революции разрушил единство флота. Значительная часть матросов из Сибирской и соседней Амурской военных флотилий встали на сторону Советской власти. Они приняли активное участие в разгроме белых войск и иностранных интервентов, установлении Советской власти на Дальнем Востоке. После ликвидации Дальневосточной республики в 1922 году были сформированы Морские силы Дальнего Востока, просуществовавшие в течение четырёх лет. После несколько преобразований они вновь были воссозданы в 1932 году, а через три года, 11 января 1935 года, преобразованы в Тихоокеанский флот. Главной его базой остался Владивосток.

В последующие годы флот активно развивался. Советское руководство всерьёз воспринимало угрозу со стороны Японской империи, и стремилось нивелировать превосходство её флота. В 1939 году в составе флота появилась Северная Тихоокеанская военная флотилия в базой в Советской Гавани, охранявшие в первую очередь Охотское море и Сахалин. С началом Великой Отечественной войны часть кораблей была переброшена на Северный флот и приняла активное участие в сражениях против немецких и финских захватчиков в Заполярье.

Летом 1945 года Тихоокеанский флот под командованием адмирала И. С. Юмашева сыграл одну из главнейших ролей в советско-японской войне . Он поддерживал действия наземных сил во время освобождения Кореи, обеспечил успех десантных операций на Южный Сахалин и Курильские острова. 43 моряка были удостоены звания Героя Советского Союза. В 1965 году, в ознаменование 20-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, Тихоокеанский флот был удостоен ордена Красного Знамени.

В первое послевоенное десятилетие Тихоокеанский флот несколько раз реструктуризировался, и лишь в апреле 1953 года все советские морские силы на Дальнем Востоке вновь были объединены в единый флот. В последующие годы активно проводилось перевооружение, превратившее его в один из мощнейших флотов не только в СССР, но и во всём мире. Моряки-тихоокеанцы принимали участие в различных конфликтах в Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке и Африке, и ликвидации их последствий.

Постсоветский период

Распад СССР стал тяжёлым ударом для Тихоокеанского флота. Он лишился значительного количества мощнейших боевых судов и подводных лодок, прошли масштабные сокращения личного состава береговых частей. Лишь в конце 2000-х годов положение начало меняться в лучшую сторону. Сегодня на его вооружении стоят ракетные подводные крейсера, атомные и дизельные подлодки, надводные суда различного назначения, морская авиация и береговые части.

В настоящее время перед Тихоокеанским флотом стоит не только задача поддержания своих сил для сдерживания потенциального противника, но также и защита экономических интересов России в этом важнейшем регионе, пресечение незаконной производственной деятельности в российских водах, обеспечение безопасности судоходства, в том числе и гражданского. В 2015 году корабли флота участвовали в операции в Сирии.