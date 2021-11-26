МОНЕТНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

МОНЕТНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ - до 1734 года Мо­нет­ная кон­то­ра.

В 1727-1764 годы од­но из центральных государственных уч­ре­ж­де­ний в Российской им­пе­рии, ве­дав­ших мо­нет­ным де­лом.

Об­ра­зо­ва­на в начале 1727 года, что за­ко­но­да­тель­но оформ­ле­но ука­за­ми императрицы Ека­те­ри­ны I от 21 февраля (4 мар­та), 7(18) и 20(31) мар­та то­го же го­да. На­хо­ди­лась в Мо­ск­ве (в 1754-1764 годы в Санкт-Пе­тер­бур­ге), в 1744-1754 годы име­ла вторую экс­пе­ди­цию в Санкт-Пе­тер­бур­ге на пра­вах кон­то­ры, в 1754-1764 годы - кон­то­ру в Мо­ск­ве.

Под­чи­ня­лась пер­во­на­чаль­но Вер­хов­но­му тай­но­му со­ве­ту, с 16(27) декабря 1727 года - Се­на­ту, в 1734-1742 годы так­же Мо­нет­но­го прав­ле­ния кан­це­ля­рии.

Струк­ту­ра, функ­ции и по­ря­док де­ло­про­из­вод­ст­ва Монетной канцелярии оп­ре­де­ля­лись Ге­не­раль­ным рег­ла­мен­том 1720 года и мно­го­численными ак­та­ми о мо­нет­ном де­ле, в ча­ст­но­сти Ин­ст­рук­ци­ей чле­нам второй экс­пе­ди­ции Мо­нет­ной кон­то­ры от 22 июня (3 июля) 1733 года.

При Монетной канцелярии со­стоя­ли спе­циа­ли­сты мо­нет­но­го, ме­даль­ер­но­го, куз­неч­но­го, то­кар­но­го, про­бир­но­го и других дел.

Ве­да­ла дея­тель­но­стью мо­нет­ных дво­ров (в 1744-1754 годы Мо­с­ков­ско­го, в 1754-1764 годы Санкт-Пе­тер­бург­ско­го), при­гла­ша­ла для них ино­стран­ных и го­то­ви­ла российских спе­циа­ли­стов. По­ку­па­ла дра­го­цен­ные и цвет­ные ме­тал­лы (зо­ло­то и се­реб­ро в слит­ках, из­де­ли­ях, иностранной мо­не­те, а так­же медь), пе­ре­да­ва­ла мо­нет­ным дво­рам так­же ме­тал­лы, по­лу­чен­ные от по­шлин, взи­мав­ших­ся на пор­то­вых та­мож­нях, до­бы­тые на ка­зён­ных руд­ни­ках (зо­ло­то в Рос­сии раз­ве­да­но в 1745 году), взы­скан­ные с долж­ни­ков, кон­фи­ско­ван­ные у осу­ж­дён­ных и прочие. Об­ме­ни­ва­ла день­ги, под­ле­жа­щие изъ­я­тию из обо­ро­та, с 1762 года - со­вме­ст­но с Главной экс­пе­ди­ци­ей пе­ре­де­ла мед­ной мо­не­ты при Се­на­те и мо­нет­ны­ми ко­мис­сар­ст­ва­ми в Ека­те­рин­бур­ге , Мо­ск­ве, Ниж­нем Нов­го­ро­де, Яро­слав­ле и других. Над­зи­ра­ла за клей­ме­ни­ем се­реб­ра и се­реб­ря­ных из­де­лий (с 1729 года). Вы­да­ва­ла ссу­ды под 8% го­до­вых ча­ст­ным ли­цам под за­лог се­реб­ря­ных и зо­ло­тых из­де­лий на сум­му не вы­ше 75% их стои­мо­сти (с 1733 года). Осу­ще­ст­в­ля­ла суд над фаль­ши­во­мо­нет­чи­ка­ми.

Уп­разд­не­на в начале 1764 года в со­от­вет­ст­вии со Шта­та­ми от 15(26) декабря 1763 года, вклю­чив­ши­ми Монетную канцелярию в со­став Берг- кол­ле­гии в ка­че­ст­ве Особ­ли­во­го департамента по мо­нет­ным де­лам.

Исторические источники:

Ге­ор­гий Ми­хай­ло­вич, ве­ли­кий князь. Мо­не­ты цар­ст­во­ва­ния имп. Ели­са­ве­ты I и имп. Пет­ра III. СПб., 1896. Т. 1–2;

Ге­ор­гий Ми­хай­ло­вич, ве­ли­кий князь. Мо­не­ты цар­ст­во­ва­ния имп. Ан­ны Ио­ан­нов­ны и имп. Ио­ан­на VI. СПб., 1901;

Ге­ор­гий Ми­хай­ло­вич, ве­ли­кий князь. Мо­не­ты цар­ст­во­ва­ния имп. Ека­те­ри­ны I и имп. Пет­ра II. СПб., 1904.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)