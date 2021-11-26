МОНЕТНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ
МОНЕТНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ - до 1734 года Монетная контора.
В 1727-1764 годы одно из центральных государственных учреждений в Российской империи, ведавших монетным делом.
Образована в начале 1727 года, что законодательно оформлено указами императрицы Екатерины I от 21 февраля (4 марта), 7(18) и 20(31) марта того же года. Находилась в Москве (в 1754-1764 годы в Санкт-Петербурге), в 1744-1754 годы имела вторую экспедицию в Санкт-Петербурге на правах конторы, в 1754-1764 годы - контору в Москве.
Подчинялась первоначально Верховному тайному совету, с 16(27) декабря 1727 года - Сенату, в 1734-1742 годы также Монетного правления канцелярии.
Структура, функции и порядок делопроизводства Монетной канцелярии определялись Генеральным регламентом 1720 года и многочисленными актами о монетном деле, в частности Инструкцией членам второй экспедиции Монетной конторы от 22 июня (3 июля) 1733 года.
При Монетной канцелярии состояли специалисты монетного, медальерного, кузнечного, токарного, пробирного и других дел.
Ведала деятельностью монетных дворов (в 1744-1754 годы Московского, в 1754-1764 годы Санкт-Петербургского), приглашала для них иностранных и готовила российских специалистов. Покупала драгоценные и цветные металлы (золото и серебро в слитках, изделиях, иностранной монете, а также медь), передавала монетным дворам также металлы, полученные от пошлин, взимавшихся на портовых таможнях, добытые на казённых рудниках (золото в России разведано в 1745 году), взысканные с должников, конфискованные у осуждённых и прочие. Обменивала деньги, подлежащие изъятию из оборота, с 1762 года - совместно с Главной экспедицией передела медной монеты при Сенате и монетными комиссарствами в Екатеринбурге, Москве, Нижнем Новгороде, Ярославле и других. Надзирала за клеймением серебра и серебряных изделий (с 1729 года). Выдавала ссуды под 8% годовых частным лицам под залог серебряных и золотых изделий на сумму не выше 75% их стоимости (с 1733 года). Осуществляла суд над фальшивомонетчиками.
Упразднена в начале 1764 года в соответствии со Штатами от 15(26) декабря 1763 года, включившими Монетную канцелярию в состав Берг- коллегии в качестве Особливого департамента по монетным делам.
Исторические источники:
Георгий Михайлович, великий князь. Монеты царствования имп. Елисаветы I и имп. Петра III. СПб., 1896. Т. 1–2;
Георгий Михайлович, великий князь. Монеты царствования имп. Анны Иоанновны и имп. Иоанна VI. СПб., 1901;
Георгий Михайлович, великий князь. Монеты царствования имп. Екатерины I и имп. Петра II. СПб., 1904.