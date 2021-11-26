МАНШТЕЙН ХРИСТОФОР ГЕРМАН ФОН
МАНШТЕЙН ХРИСТОФОР (Кристоф) ГЕРМАН ФОН - прусский и российский военный деятель, генерал-майор (1754 год), автор записок о России.
Дворянин.
Окончил Берлинский кадетский корпус (1730 год). В 1730-1736 годы служил в полку Карла Фридриха Альбрехта, маркграфа Бранденбург-Шведтского, внука курфюрста Бранденбурга Фридриха Вильгельма.
По просьбе своего отца генерал-поручика Э.С. фон Манштейна в 1736 году вернулся в Россию и в чине капитана поступил на российскую службу. Командир гренадерской роты Санкт-Петербургского пехотного полка (1736-1739 годы). В ходе русско-турецкой войны 1735-1739 годов в составе Днепровской армии генерал-фельдмаршала графа Х.А. фон Миниха отличился при взятии Перекопа (1736 год), Очакова (1737 год) и в Ставучанском сражении 1739 год. Адъютант Миниха (с 1739 года), пользовался его полным доверием.
Во время государственного переворота в ночь на 9(20) ноября 1740 года по приказу Миниха арестовал Э.И. Бирона и его брата генерал-аншефа Г. Бирона, за что Анной Леопольдовной пожалован поместьями в Санкт-Петербургской губернии, произведён в полковники и назначен командиром Астраханского пехотного полка.
В сражении при Вильманстранде 23 августа (3 сентября) 1741 года, во время русско-шведской войны 1741-1743 годов, командовал Ингерманландским и Астраханским пехотными полками.
После вступления на российский престол императрицы Елизаветы Петровны ненадолго попал в опалу. Затем командир 2-го Московского пехотного полка (1742-1744 годы). Обвинён по доносу своего подчинённого в государственной измене, арестован, но освобождён за отсутствием улик. После этого несколько раз просил об отставке, однако получал отказ. Воспользовавшись отпуском, в 1744 году Манштейн уехал в Берлин, в начале 1745 года вернулся на прусскую службу, за что после попыток российского правительства возвратить Манштейна в Россию в 1746 году был заочно предан суду Военной коллегией и как дезертир приговорён к смертной казни через повешение (приговор подписан императрицей Елизаветой Петровной).
Адъютант прусского короля Фридриха II Великого (с 1745 года). На стороне Пруссии участвовал в 1745-1748 годы в войне за Австрийское наследство.
Обвинён в 1756 году неким И. Зубаревым, якобы завербованным Манштейном в Пруссии, в подготовке государственного переворота с целью свержения императрицы Елизаветы Петровны и возведения на российский престол бывшего императора Ивана VI Антоновича.
В ходе Семилетней войны 1756-1763 годов комендант саксонской крепости Диппольдисвальде, 6 мая и 18 июня 1757 года в сражениях под Прагой и Колином, командуя бригадой в составе 3 пехотных полков, тяжело ранен. Убит в стычке с отрядом австрийских гусар.
Его «Записки о России» посвящены российской политической и военной истории 1727-1744 годы (написаны на французском языке, закончены около 1753 года). По жанру близки к западно-европейским хроникам. Опубликованы впервые на английском языке в 1770 году, затем на французском, немецком и английском языках в Амстердаме, Бремене, Лейпциге (1771 год), Лионе (1772 год) и Лондоне (1773 год). В России распространялись в списках до 1810 года, когда частично изданы (полностью - в 1875 году М.И. Семевским; 2-е изд., 1998 год). Манштейн основывался на личных воспоминаниях, использовал также российские официальные документы, главным образом реляции и журналы военных действий. Стремился объективно оценивать события и российских государственных и военных деятелей (графа А.П. Бестужева-Рюмина, генерал-фельдмаршала графа П.П. Ласси, Х.А. фон Миниха, графа А.И. Остермана и прочих). «Записки…», предназначенные для европейского читателя, Манштейн снабдил особым «Дополнением…», в котором изложил общие сведения о российском государственном устройстве, экономике, армии, флоте, законодательстве.
Исторические источники:
О выходе Манштейна из русской службы // Русский архив. 1872. № 3-4;
Приключения посадского И. Зубарева в России... // Исторические бумаги, собранные К.И. Арсеньевым. СПб., 1872;
Доклады императрице Елизавете Петровне от Коллегии иностранных дел за 1746 г. // Архив князя Воронцова. М., 1885. Кн. 7.