КУНЕРСДОРФСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1759 ГОДА
КУНЕРСДОРФСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1759 ГОДА - сражение между российко-австрийскими и прусскими войсками, произошедшее 1 августа близ деревни Кунерсдорф, Пруссия, в ходе Семилетней войны 1756–1763 годов..
Заняв 20 июля Франкфурт, российско-австрийские войска [около 59,5 тысяч человек (из них около 41 тысяч человек - российские войска), 248 орудий] под командованием генерал-аншефа П. С. Салтыкова создали угрозу захвата столицы Пруссии - Берлина. Прибывшая из Силезии прусская армия (около 48 тысяч человек, около 200 орудий) под командованием короля Фридриха II Великого переправилась через реку Одер севернее, намереваясь выйти в тыл союзникам, но последние успели развернуться фронтом к противнику и укрепиться на высотах между Кунерсдорфом и Франкфуртом. Утром 1 августа прусская армия, развёрнутая в косой боевой порядок, после 3-часовой артеллерийской подготовки атаковала позиции союзной армии, развёрнутой в 2 линии с выделением резерва. После ожесточённого боя прусские войска сумели захватить высоту Мюльберг и овладеть позицией союзников на левом фланге. Однако все последующие попытки сбить российско-австрийские войска с позиций в центре [отличилась российская пехота под командованием генерал-поручика П. А. Румянцева (смотри Румянцев-Задунайский П. А.)] и на правом фланге оказались безуспешными, несмотря на ввод в бой прусской кавалерии генерала Ф. В. фон Зейдлица. Расстроив ряды неприятеля постоянными контратаками, союзные войска правого фланга и центра перешли в наступление и опрокинули прусскую пехоту и кавалерию, обратив их в бегство.
Поражение в Кунерсдорфском сражении поставило Пруссию на грань катастрофы (в Берлин было послано сообщение: «Всё потеряно, спасайте двор и архивы»), и только несогласованность союзников (отказ австрийского командования от похода на Берлин) и плохая организация преследования противника (лишь до границ поля сражения) позволили Фридриху II собрать войска и спасти Пруссию от капитуляции. Потери прусской армии в Кунерсдорфском сражении составили около 19 тысяч убитых и раненых, 172 орудия; союзников - около 15 тысяч убитых и раненых, в том числе российских войск - около 13 тысяч человек.