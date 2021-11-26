КАВКАЗСКИЕ УКРЕПЛЁННЫЕ ЛИНИИ

Кавказские укреплённые линии — оборонительные рубежи, возведенные русскими войсками в XVIII—XIX вв. в условиях Кавказских войн для отражения нападений кавказских горцев, обеспечения боевых действий и надежных коммуникаций с владениями России в Закавказье.

Состояли из городов-крепостей, фортов, редутов, казачьих станиц, отдельных пикетов (наблюдательных постов).

Первыми объектами К. у. л. стали построенные в 1735—1739 крепость Кизляр (основана генералом В. Я. Левашовым) и фортификационные сооружения на р. Терек. Возведение крепости Моздок (1763—1765) позволило продлить линию укреплений и к 1769 обезопасить левый берег Терека от набегов горцев. К. у. л. были проложены к северо-западу от Моздока до Георгиевской крепости, Ставрополя и Азова (1777—1780). В 1792 правый фланг К. у. л. выдвинут на р. Кубань (Черноморская кордонная линия), от крепости Тамань до крепости Усть-Лабинской, где Черноморская линия соединялась с Кубанской, через крепости Кавказскую и Прочный Окоп шедшей по р. Кубань на юго-восток, к Баталпашинской крепости (1792–1798). После заключения Георгиевского трактата 1783 началось строительство Военно-Грузинской дороги, была заложена крепость Владикавказ (1784), на всем протяжении этой трассы возвели укрепления для прикрытия путей сообщения с Закавказьем. В 1785 все построенные ранее укрепления (Кизлярская, Моздокская, Кубанская, Черноморская) составили единую К. у. л. В 1818, после решения генерала А. П. Ермолова перенести границу с р. Терек на р. Сунжа, заложена крепость Грозная, в дальнейшем связанная цепью оборонительных сооружений с Владикавказом. В 1830 для защиты Грузии со стороны Дагестана возведена Лезгинская линия, которая делилась на два фланга, соединявшихся в военном поселении Лагодехи. Важнейшей задачей в те годы была защита Черноморского побережья Кавказа, где в 1837—1839 построена система укреплений от крепости Анапа до крепости Сухум. Опираясь на действующие К. у. л., русские войска впоследствии смогли изменить ход Кавказской войны 1817—1864. К. у. л. упразднены в 1860 после капитуляции имама Шамиля (1859).

Лит.: Броневский С. М. Новейшие известия о Кавказе. СПб., 1823; Дебу И. Л. О Кавказской линии и присоединенном к ней Черноморском войске, или Общие замечания о поселенных полках, ограждающих Кавказскую линию, и о соседственных горских народах. СПб., 1829; Потто В. А. Кавказская война: в очерках, эпизодах, легендах и биографиях. М., 2014.