ИМПЕРАТОРСКИЙ СОВЕТ
ИМПЕРАТОРСКИЙ СОВЕТ - Высшее гоcударственное учреждение в Российской империи в 1762 году.
Образован указом императора Петра III от 18 мая 1762 года «Об учреждении Совета под председательством Государя Императора». Его членами были: принц Георг Людвиг, принц Гольштейн-Бекский, генерал-фельдмаршал Х.А. фон Миних, князь Н.Ю. Трубецкой, канцлер М.И. Воронцов, генерал-фельдцейхмейстер Н. П. Вильбоа, генерал-поручик М.И. Волконский, генерал-поручик А.П. Мельгунов, тайный секретарь Д.В. Волков.
Императорский совет создавался, «чтоб многие наши к пользе и к славе империи нашей и к благополучию верных подданных принятые намерения наилучше и скорее в действо произведены быть могли». Важные указы подписывал император, остальные - Императорский совет. Заседания проходили ежедневно. После переворота 28 июня (9 июля) 1762 года распущен императрицей Екатериной II.
Исторические источники:
Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1-е. СПб., 1830. Т. 15. № 11538.