ИМПЕРАТОРСКИЙ СОВЕТ

ИМПЕРАТОРСКИЙ СОВЕТ - Выс­шее гоcударственное уч­ре­ж­де­ние в Российской им­пе­рии в 1762 году.

Об­ра­зо­ван ука­зом императора Пет­ра III от 18 мая 1762 года «Об уч­ре­ж­де­нии Со­ве­та под пред­се­да­тель­ст­вом Го­су­да­ря Им­пе­ра­то­ра». Его чле­на­ми бы­ли: принц Ге­орг Люд­виг, принц Голь­штейн-Бек­ский, генерал-фельдмаршал Х.А. фон Ми­них, князь Н.Ю. Тру­бец­кой, канц­лер М.И. Во­рон­цов, генерал-фельд­цейх­мей­стер Н. П. Виль­боа, генерал-по­ру­чик М.И. Вол­кон­ский, генерал-по­ру­чик А.П. Мель­гу­нов , тай­ный сек­ре­тарь Д.В. Вол­ков.

Императорский совет соз­да­вал­ся, «чтоб мно­гие на­ши к поль­зе и к сла­ве им­пе­рии на­шей и к бла­го­по­лу­чию вер­ных под­дан­ных при­ня­тые на­ме­ре­ния наи­луч­ше и ско­рее в дей­ст­во про­из­ве­де­ны быть мог­ли». Важ­ные ука­зы под­пи­сы­вал им­пе­ра­тор, ос­таль­ные - Императорский совет. За­се­да­ния про­хо­ди­ли еже­днев­но. По­сле пе­ре­во­ро­та 28 июня (9 июля) 1762 года рас­пу­щен императрицей Ека­те­ри­ной II .

Исторические источники :

Пол­ное со­б­ра­ние за­ко­нов Рос­сий­ской им­пе­рии. Со­б­ра­ние 1-е. СПб., 1830. Т. 15. № 11538.

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