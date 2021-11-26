ГЯНДЖИНСКИЙ ТРАКТАТ 1735

ГЯНДЖИНСКИЙ ТРАКТАТ 1735 года - договор между Российской империей и Персией.

За­клю­чён 10(21) мар­та в городе Гянд­жа в ре­зуль­тате пе­ре­го­во­ров пол­но­моч­но­го по­слан­ни­ка Российской им­пе­рии князя С.Д. Го­ли­цы­на и персидского ре­ген­та На­дир-ша­ха в об­ста­нов­ке вой­ны ме­ж­ду Пер­си­ей и Ос­ман­ской им­пе­ри­ей и на­ка­ну­не русско-турецкой вой­ны 1735-1739 годов.

Со­глас­но Гянджинскому трактату, Российская им­пе­рия воз­вра­ща­ла Пер­сии го­ро­да Ба­ку и Дер­бент с их про­вин­ция­ми в об­мен на обя­за­тель­ст­во не пе­ре­да­вать их под власть других дер­жав и про­дол­жать вой­ну с Ос­ман­ской им­пе­ри­ей, по­ка не бу­дут от­воёва­ны все за­хва­чен­ные ею тер­ри­то­рии. Гянджинский трактат дек­ла­ри­ро­вал «веч­ный мир» ме­ж­ду сто­ро­на­ми, пре­дос­тав­лял российским куп­цам пра­во сво­бод­ной тор­гов­ли на тер­ри­то­рии Пер­сии. Обе сто­ро­ны под­твер­ди­ли по­ло­же­ния Решт­ско­го трак­та­та 1732 года, а так­же обя­за­лись не за­клю­чать се­па­рат­ный мир с Ос­ман­ской им­пе­ри­ей. Ус­ло­вия Гянджинского трактата бы­ли на­ру­ше­ны На­дир-ша­хом, ко­то­рый в конце 1735 года на­чал се­па­рат­ные пе­ре­го­во­ры с Ос­ман­ской им­пе­ри­ей и за­клю­чил с ней в 1736 году Кон­стан­ти­но­поль­ский мир.

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