БУТУРЛИН АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ

Военная и государственная карьера

Военную службу А.Б. Бутурлин начал в 1714 г. в гвардии. Два года спустя он продолжил свое обучение в новом для России учебном заведении – Академии морской академии, где готовили специалистов в области навигации, артиллерии, фортификации, устройства корабля. Там Бутурлин обучался вплоть до 1720 г. В этом же году Бутурлин становится денщиком императора Петра I, участвовал в боях со шведской армией и в Персидском походе.

После воцарения на российском престоле Екатерины I Бутурлин становится гоф-юнкером, затем камер-юнкером и камергером цесаревны Елизаветы. Бутурлину был пожалован орден Св. Александра Невского. В дальнейшем, уже во время правления Петра II, Бутурлин становится генерал-майором и унтер-лейтенантом кавалергардского корпуса. Спустя некоторое время отбывает на службу на территорию Малороссии (современная Украина). В 1735-1738 гг. был губернатором в Смоленске. С 1739 г. принимал участие в боях с Османской империей, затем после недолгого пребывания в Малороссии возвращается в Смоленск.

С 1740 г. Бутурлин – генерал-кригскомиссар и генерал-лейтенант. В 1742 г., участвует в войне со шведами. В дальнейшем Бутурлин получает звание генерал-аншефа, а некоторое время спустя становится генерал-губернатором Москвы.

Следующее свое звание Бутурлин получает в 1747 г.: он становится генерал-адъютантом, два года спустя – подполковником лейб-гвардии Преображенского полка. Вскоре он был награжден орденом Святого апостола Андрея Первозванного , а в 1756 г. фельдмаршальским жезлом. В 1760 г. становится графом. Принял под свое командование русские войска во время Семилетней войны .

После воцарения Петра III Бутурлин снова становится генерал-губернатором Москвы. Скончался он там же, в 1767 г.