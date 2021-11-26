БАШКИРСКОЕ ВОССТАНИЕ 1755

Восстание Батырши, выступление в северных и южных районах Башкирии , вызванное наступлением цар­ских властей на права и самоуправление башкир.

Поводом стала реформа взимания ясака, приведшая к росту налогов в несколько раз. Программу восстания в 1754 разработал мулла Абдулла Галеев (Батырша), призвавший мусульман края объединиться для изгнания русских. Однако фактически он не руководил восстанием, которое началось в южной Башкирии под руководством Джилана Иткула и Худайберды-муллы с расправы над начальником русской горной партии Брагиным в мае 1755 и быстро охватило обширные территории.

Русским войскам удалось разгромить очаг выступления, однако в августе оно возобновилось.

Намест­ник Оренбургского края генерал И. И. Неплюев направил на подавление восставших значительные силы, вынудив башкир уйти в степи, где их разбили казахи , действовавшие по согласованию с царскими властями.

На юге Башкирии восстание продолжалось до весны 1756. Итогом его стало подтверждение правитель­ством прав башкир на землю.

Автор статьи: А. А. Вершинин.

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