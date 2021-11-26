АБУЛХАИР, Абулхаир Мухаммед Гази Бахадур хан (казах. Әбілқайыр Мұхаммед Ғази Баһадур хан)

Хан казахского Младшего жуза, приблизительно с 1719 — старший хан казахов , крупный государственный деятель первой половины XVIII в., видный политик и дипломат.

А. происходил из младшей линии ханской династии Жанибека — Оске (Уске, Усек), потомки которых, как младшая ветвь, по степным традициям никогда не избирались в ханы. Однако А. сумел завоевать себе большой авторитет и уважение среди народа и тем самым, нарушая все традиции, заслужил себе титул старшего хана. В 1709 по призыву башкирских племен А. был провозглашен башкирским ханом. В 1710 в связи с нашествием джунгар на территории Казахстана возвращается в казахские степи, где в том же году на всенародном курултае (съезде) представителями аристократии был избран ханом. В 1710–1720 А. предпринимает ряд военных походов в земли соседних калмыков и башкир. В 1715, 1717 и 1720 вторгался на территории Казанской губ. Несколько раз осаждал Яицкий городок. В 1717–1718 воевал против джунгаров на территории Вост. Казахстана. А. был основным организатором борьбы против джунгарского нашествия в 1723. В этой войне, продолжавшейся до 1730, А. стал фактическим предводителем народного ополчения. Вместе со своими соратниками и преданными батырами он сумел дать первый отпор врагам. В 1726 на всенародном съезде А. был избран главнокомандующим объединенного войска всех трех жузов. В последние годы казахи под его верховным командованием одержали 2 исторические победы в сражении при р. Буланты (1727) и Аныракайской битве у оз. Балхаш (кон. 1729 — нач. 1730). В 30-е XVIII в. социально-политическая ситуация в казахских степях была очень сложной. В 1730 А. отправил послов к российской императрице Анне Иоанновне с просьбой принять казахов в свое подданство. В 1731 состоялось подписание А. присяги на верность российской империи. Начиная с 1740-х А. неоднократно выражает протесты против жесткой политики Оренбургского губернатора И. И. Неплюева, угрожает походом на русскую линию. В своих письмах открыто осуждал политику губернатора. Для российской стороны, строившей далеко идущие планы в отношении казахов, А. становился главным барьером. В связи с этим царская администрация начинает усиливать основного конкурента и личного врага А. — султана Барака. В результатете различных интриг, при полной поддержке российской стороны, султан Барак в августе 1748 в неравном бою убивает А. А. был особо крупной фигурой в истории Казахстана. Основной целью политики А. было объединить все казахские роды, взять их под свое влияние и создать под покровительством России сильное централизованное государство. Хан и его соратники, эффективно используя подданство, сумели сберечь свою независимость от джунгар, захвативших почти половину казахских степей, от персидского шаха, претендовавшего на Приаралье, и самое главное — от возможной агрессии Китая. В Казахстане, в Актобе, в честь А. воздвигнут памятник и назван проспект. Проспект его имени есть и в Кызылорде.

Автор статьи: С. Ф. Мажитов.