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27 апреля (7 мая) 1682 года — официальная дата начала правления Петра I. В этот день после кончины царя Фёдора III Алексеевича наследование престола было передано десятилетнему Петру. Начало царствования Петра было сопряжено с трудностями. Ему было всего десять лет, а у него был соперник — сводный брат Иоанн, который был старше Петра и по закону должен был принять престол. Но у Иоанна было слабое здоровье, и в будущем он не мог править страной.

Роль регента взяла на себя царевна Софья Алексеевна. С 1689 года Пётр I стал править самостоятельно. Формальным соправителем Петра был его брат Иван (до своей смерти в 1696 году).

«Великое посольство» — дипломатическая миссия Петра I в Европу, проходившая в 1697–1698 годах. Основная цель посольства — установление военно-политических, культурно-экономических, а также научных связей с государствами Западной Европы. В состав посольства входили сам Пётр I под именем Петра Михайлова, его сподвижники: генерал-адмирал Франц Лефорт, генерал и наместник Сибири Фёдор Головин, дьяк Прокофий Возницын. Всего в поездку отправилось 250 человек. Они посетили Прибалтику, Бранденбургское курфюршество, Голландию, Англию, Австрию, Речь Посполитую. Итогами посольства стали становление дипломатических связей с европейскими странами, заключение торговых соглашений, которые обеспечили приток инвестиций в Россию.

Влияние на самого Петра: многие идеи дальнейших преобразований в России, как считается, зародились во время Великого посольства.