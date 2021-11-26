ПОЛК

1) во­ин­ская часть, ос­нов­ная так­тическая и ад­ми­ни­ст­ра­тив­но-хо­зяй­ст­вен­ная еди­ни­ца в разл. ви­дах воо­руж. сил и ро­дах войск (сил) мн. го­су­дарств. П. пред­на­зна­чен для вы­пол­не­ния бое­вых за­дач в со­ста­ве со­еди­не­ния или са­мо­стоя­тель­но.

Тер­мин «П.» поя­вил­ся в Др.-рус. гос-ве в 10 в. как назв. от­дель­но дей­ст­вую­ще­го воо­руж. от­ря­да. Пер­вые вос­по­ми­на­ния име­ют­ся в ле­то­пи­си «Сло­во о пол­ку Иго­ре­ве», где сло­во «П.» име­ло неск. зна­че­ний: «по­ход», «фор­ми­ро­ва­ние», «на­род». В совр. ар­ми­ях за­ни­ма­ет про­ме­жу­точ­ное по­ло­же­ние ме­ж­ду бри­га­дой (ди­ви­зи­ей) и ба­таль­о­ном. В за­ви­си­мо­сти от при­над­леж­но­сти к ро­ду войск (сил), спец. вой­скам мо­жет вес­ти об­ще­вой­ско­вой, мор., возд. бой или обес­пе­чи­вать бое­вые дей­ст­вия. Со­сто­ит: в су­хо­пут­ных вой­сках – из управ­ле­ния (шта­ба), не­сколь­ких ба­таль­о­нов, ди­ви­зио­нов осн. ро­дов войск, бое­во­го, ты­ло­во­го и тех­нич. обес­пе­че­ния; в ВВС и ПВО из эс­кад­ри­лий и ди­ви­зио­нов; в ВМС (ВМФ) из ба­таль­о­нов (бе­ре­го­вые вой­ска). П. име­ну­ют­ся: по ро­дам войск (тан­ко­вый, мо­то­стрел­ко­вый, арт., свя­зи, зе­нит­но-ра­кет­ный и т.д.); по вы­пол­няе­мым за­да­чам (ис­тре­бит., штур­мо­вой, раз­ве­ды­ва­тель­ный и т.д.); по на­ли­чию осн. воо­ру­же­ния (пу­шеч­ный, ра­кет­ный, пон­тон­но-мос­то­вой, тя­жё­лых тан­ков и т.д.). Струк­тур­но мо­жет вхо­дить в со­став ди­ви­зии ли­бо под­чи­нять­ся не­по­сред­ст­вен­но управ­ле­нию (шта­бу) кор­пу­са, ар­мии (фло­ти­лии во­ен­ной) или во­ен­но­го ок­ру­га (груп­пы, фло­та) (в этом слу­чае к на­име­но­ва­нию П. до­бав­ля­ет­ся при­ла­га­тель­ное «от­дель­ный»). Ка­ж­до­му П. по­сле сфор­ми­ро­ва­ния при­сваи­ва­ет­ся но­мер и вру­ча­ет­ся Бое­вое зна­мя. От­ли­чит. осо­бен­но­стью П. совр. Рос. Ар­мии яв­ля­ет­ся хо­зяйств. ав­то­ном­ность. Чис­лен­ность лич­но­го со­ста­ва П. от 200 до 2 тыс. во­ен­но­слу­жа­щих (сол­дат, сер­жан­тов, офи­це­ров) или лиц со спец. зва­ния­ми (в МВД) и гражд. пер­со­на­ла. Штат­ная ка­те­го­рия ко­ман­ди­ра П. – пол­ков­ник. В совр. иностр. ар­ми­ях пол­ко­вая ор­га­ни­за­ция рас­про­стра­не­на в во­ен. струк­ту­ре отд. го­су­дарств. В Во­оруж. Си­лах РФ в хо­де про­во­ди­мых ре­форм часть П. пе­ре­ве­де­на на бри­гад­ную струк­ту­ру.

2) Вой­ско­вая еди­ни­ца рее­ст­ро­во­го (в со­ста­ве Ре­чи По­спо­ли­той ) и ма­ло­рос­сий­ско­го (в со­ста­ве Рус. гос-ва, за­тем Рос. им­пе­рии) ка­за­че­ст­ва и адм.-терр. ок­руг на Пра­во­бе­реж­ной и Ле­во­бе­реж­ной Ук­раи­не в 16–18 вв. П. но­си­ли наз­ва­ния го­ро­дов и мес­те­чек по мес­ту фор­ми­ро­ва­ния; де­ли­лись на сот­ни, так­же имев­шие наз­ва­ния на­се­лён­ных пунк­тов. Во гла­ве П. сто­ял из­би­рав­ший­ся ка­за­ка­ми, а позд­нее на­зна­чав­ший­ся гет­ма­ном пол­ков­ник, ко­то­рый осу­ще­ст­в­лял адм., во­ен. и су­деб­ное управ­ле­ние.

3) В Рус. гос-ве в 12–17 вв. кня­же­ский во­ен. от­ряд, часть бое­во­го по­ряд­ка дей­ст­вую­щей ар­мии, ко­то­рая де­ли­лась на 5–7 П.: пе­ре­до­вой, боль­шой, пра­вой ру­ки, ле­вой ру­ки, сто­ро­же­вой, за­сад­ный, ер­та­ул (П. по­ме­ст­но­го вой­ска, осу­ще­ст­в­ляв­ший раз­вед­ку про­тив­ни­ка и пу­тей вы­дви­же­ния вой­ска в 5–6 пе­ре­хо­дах впе­ре­ди гл. сил).

Автор статьи: В.В. Вер­хо­вод.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)