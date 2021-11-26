ПОЛК
1) воинская часть, основная тактическая и административно-хозяйственная единица в разл. видах вооруж. сил и родах войск (сил) мн. государств. П. предназначен для выполнения боевых задач в составе соединения или самостоятельно.
Термин «П.» появился в Др.-рус. гос-ве в 10 в. как назв. отдельно действующего вооруж. отряда. Первые воспоминания имеются в летописи «Слово о полку Игореве», где слово «П.» имело неск. значений: «поход», «формирование», «народ». В совр. армиях занимает промежуточное положение между бригадой (дивизией) и батальоном. В зависимости от принадлежности к роду войск (сил), спец. войскам может вести общевойсковой, мор., возд. бой или обеспечивать боевые действия. Состоит: в сухопутных войсках – из управления (штаба), нескольких батальонов, дивизионов осн. родов войск, боевого, тылового и технич. обеспечения; в ВВС и ПВО из эскадрилий и дивизионов; в ВМС (ВМФ) из батальонов (береговые войска). П. именуются: по родам войск (танковый, мотострелковый, арт., связи, зенитно-ракетный и т.д.); по выполняемым задачам (истребит., штурмовой, разведывательный и т.д.); по наличию осн. вооружения (пушечный, ракетный, понтонно-мостовой, тяжёлых танков и т.д.). Структурно может входить в состав дивизии либо подчиняться непосредственно управлению (штабу) корпуса, армии (флотилии военной) или военного округа (группы, флота) (в этом случае к наименованию П. добавляется прилагательное «отдельный»). Каждому П. после сформирования присваивается номер и вручается Боевое знамя. Отличит. особенностью П. совр. Рос. Армии является хозяйств. автономность. Численность личного состава П. от 200 до 2 тыс. военнослужащих (солдат, сержантов, офицеров) или лиц со спец. званиями (в МВД) и гражд. персонала. Штатная категория командира П. – полковник. В совр. иностр. армиях полковая организация распространена в воен. структуре отд. государств. В Вооруж. Силах РФ в ходе проводимых реформ часть П. переведена на бригадную структуру.
2) Войсковая единица реестрового (в составе Речи Посполитой) и малороссийского (в составе Рус. гос-ва, затем Рос. империи) казачества и адм.-терр. округ на Правобережной и Левобережной Украине в 16–18 вв. П. носили названия городов и местечек по месту формирования; делились на сотни, также имевшие названия населённых пунктов. Во главе П. стоял избиравшийся казаками, а позднее назначавшийся гетманом полковник, который осуществлял адм., воен. и судебное управление.
3) В Рус. гос-ве в 12–17 вв. княжеский воен. отряд, часть боевого порядка действующей армии, которая делилась на 5–7 П.: передовой, большой, правой руки, левой руки, сторожевой, засадный, ертаул (П. поместного войска, осуществлявший разведку противника и путей выдвижения войска в 5–6 переходах впереди гл. сил).
Автор статьи: В.В. Верховод.