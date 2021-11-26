МИТРОФАН ВОРОНЕЖСКИЙ
МИТРОФА́Н ВОРО́НЕЖСКИЙ. Епископ Воронежский (c 1682 год; с 1696 года Воронежский и Азовский), церковно-общественный деятель, святой.
Основным источником сведений о жизни Митрофана Воронежского является его «Духовное завещание» (хранится в ГИМе).
Вероятно, происходил из семьи священника. Служил приходским священником в храме с. Сидоровское близ г. Шуя, овдовел, пострижен в монахи (1663 год).
Назначен игуменом Cвято-Успенского Косьмина монастыря (1665 год) (ныне в с. Небылое Юрьев-Польского района Владимирской области), архимандритом Свято-Троицкого Макариево-Унженского монастыря (1675 год) (ныне г. Макарьев Костромской области).
Последовательный критик старообрядчества.
По благословению патриарха Иоакима заменял в храмах городов Галич и Юрьевец-Повольский старопечатные богослужебные книги на новые. Участвовал в прениях в Москве в Грановитой палате с одним из лидеров старообрядчества священником Никитой Добрыниным (Пустосвятом) [5(15) июля 1682 год].
Стал первым епископом новоучреждённой Воронежской епархии. Создал в епархии судный приказ духовных дел, казённый приказ; при нём были расширены границы епархии, построено более 50 храмов, в том числе кафедральный собор в честь Благовещения Пресвятой Богородицы в Воронеже (1692 год), основаны два монастыря.
Митрофан Воронежский считал возможным заимствовать технические достижения Западной Европы, но был противником культурных новшеств царя Петра I, что вызвало кратковременный конфликт между ними.
Митрфан Воронежский поддерживал деятельность Петра I по созданию военного флота (пожертвовал крупные суммы на строительство кораблей для Азовского похода 1696 года), пользовался расположением царя, который, по преданию, присутствовал при его погребении и сам нёс гроб с телом почившего.
Перед смертью Митрофан Владимирский принял схиму с именем Макарий.
Сохранились архипастырские послания Мирофана Воронежского, его челобитная царям Петру I и Ивану V, фрагменты переписки с разными лицами.
Канонизирован в 1832 году.
Дни памяти: 7(20) августа, 4(17) сентября, 23 ноября (6 декабря), а также в соборах Владимирских, Воронежских, Ивановских и Костромских святых.
Сочинения:
Духовное завещание святого Митрофана, епископа Воронежского. Воронеж, 1903.