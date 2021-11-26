ЛЕФОРТ ФРАНЦ ЯКОВЛЕВИЧ

Прадед Франца Жан-Антуан Леффорти переселился в половине XVI в. в Женеву, и в 1565 г. был принят в число женевских граждан и занялся торговлей. Его сыновья стали на французский манер и именоваться Лефортами вместо Леффорти. Лефорты пользовались большим уважением, и благодаря брачным союзам им удалось вступить в родство с самыми богатыми и влиятельными родами республики.

Франц был младшим сыном Якова Лефорта и его супруги, дочери бургомистра Лекта. До 14 лет Франц учился в женевском коллегиуме (так называлась средняя школа), а затем был отправлен в Марсель к одному из знакомых своего отца, для дальнейшего обучения торговле. Однако Франца интересовала военная служба, поэтому он ушел от своего хозяина и в течении нескольких месяцев служил в крепостном гарнизоне города Марселя кадетом.

Военная служба

По некоторым данным в декабре 1673 г. (по другим в январе 1674 г.) в Женеву прибыл младший сын курляндского герцога Карл-Яков. Он много путешествовал и так же, как и молодой Франц, хотел поступить на военную службу. Общие интересы быстро сблизили Карла-Якова и Лнфорта. В результате, принц предложил Лефорту отправиться с ним в Польшу для поступления в армию или отправиться в Голландию, чтобы под начальством его старшего брата, сражаться с французами. Несмотря на недовольство и несогласие своего отца, Франц принял предложение принца и в начале июня 1674 г. Карл-Яков и Лефорт покинули Женеву. 16 августа Франц благополучно прибыл в Амстердам, откуда отправился в Гаагу, где был зачислен в свиту Фридриха-Казимира герцога Курляндского.

Война с Францией была в самом разгаре, когда Лефорт прибыл в Гаагу. Франц принял в ней активное участие, участвуя во время осады крепостей крепости Граве, на Массе. После взятия этой крепости, Лефорт возвращается в Амстердам и узнает о смерти своего отца, что сильно ударило по нему, ведь Францу ощущал вину за неповиновение. Он даже хотел вернуться обратно в Женеву, но решил отправиться в голландскую крепость Нимвеген, куда прибыли уполномоченные воевавших держав для подписания мирного договора. Там же находился фан-Фростен, голландский полковник, который набирал людей для службы в Московии. Он предложил Лефорту отправиться в Архангельск, в звании капитана, и Франц согласился.

Через шесть недель после отплытия из Амстердама, 4 сентября 1675 г, Лефорт прибывает в Архангельск. Без дозволения царя Алексея Михайловича, фан-Фростен, и его люди, не могли отправиться в столицу. Именно поэтому, все им всем пришлось некоторое время жить в Архангельске, ожидая ответа царя. Тут Франц познакомился с итальянцем Гуаскони, что ежегодно приезжал в Архангельск по торговым делам. Вскоре пришло разрешение от царя, и фан-Фростен вместе со своими людьми отправился в столицу 19 января 1676 г.

Весь путь до столицы Франц совершил в зимнее время и прибыл в Москву 26 февраля 1676 г. К этому времени на Российском престоле был новый царь Федор Алексеевич. Аудиенция у царя состоялась 30 марта, а уже 4 апреля Федор сообщим всем прибывшим иностранцам, что они не годны для службы и могут возвращаться обратно домой. Несмотря на подобное решение, многие решили остаться, в том числе и Франц Лефорт. Согласно положение об иноземцах, он поселился в Немецкой слободе, где снова повстречал своего знакомого Гуаскони. Как оказалось, итальянец был хорошо знаком с полковниками Полем Менезесом и Патриком Гордоном, что состояли на царской службе. Гуасакони познакомил Лефорта с полковниками, в надежде, что они смогут помочь ему советом и покровительством. Так как к тому времени не было крупных военных действий, Франц поступил на службу секретарем к датскому резиденту Магнусу Гиое. Служа у него, Лефорт сумел заслужить расположение резидента, так как Гиое собирался взять его с собой в Данию. Однако Лефорт не собирался покидать Россию, так как полковник русской армии Крафойрд собирается выдать за него свою дочь.

Стремясь принять участие в военных действиях против Турции, в июле 1678 г. Лефорт подал челобитную в Иноземный приказ о принятии его на царскую службу. В конце 1678 г. Франц Лефорт был назначен командиром роты, которая входила в состав гарнизона Киева и относилась корпусу князя В.В. Голицына, а киевским комендантом был назначен Патрик Гордон, с которым Лефорт был знаком. Это был шанс проявить себя, и Францу в начале 1679 г. отправился в Киев. Два с половиной года он пробыл в Киеве и походах против турецких войск, подвергал себя большой опасности и три раза чуть не попал в плен. Как только мир между Россией и Турцией был заключен, Лефорт вернулся в Москву со своей ротой и попросил дать ему отпуск, для поездки в Женеву. Отпуск был ему дан и 9 ноября 1681 г. Франц Лефорт отправился в Женеву, в которую прибыл 16 апреля 1682 г.

Обратно в Москву Лефорт отправился 23 марта. В Гамбурге он узнал о кончине Федора Алексеевича. Дальше, на обратном пути, Лефорту рассказывали о переменах в России в само мрачном свете, из-за чего Франц опасался, лично для себя, что военная карьера подошла к концу. 19 сентября Лефорт прибыл в Немецкую слободу, где был успокоен своими друзьями, которые уверяли его, что, несмотря на все перемены, он может надеяться на дальнейшую успешную службу.

Помня Франца еще с войны с Турцией, покровительство Лефорту стал оказывать фаворит царевны Софьи князь В.В. Голицын. Благодаря большому влиянию князя Голицына, Лефорт очень быстро начал подниматься по карьерной лестнице. 29 июня 1683 г. в день именин царя Петра, он был произведен в майоры, а 29 августа, в именины царя Ивана, получил чин подполковника. Каждое назначение сопровождалось шумными и веселыми пирами в Немецкой слободе.

В 1686 г. началось приготовление к походу против крымского хана, под командованием князя Голицына. Лефорт выступил в Крым с доверенным ему батальонов в 1900 человек в первой дивизии, которой начальствовал генерал В.А. Змеев. Данный поход был неудачным, так как было много человеческих потерь из-за болезней, жары и плохой погоды. В течении всего похода Франц находился неотлучно при главнокомандующем и заслужил его благоволение. В августе 1687 г., был получен приказ о роспуске войска, и Голицын вместе с Лефортом вернулись в столицу. По возвращении в Москву, Голицын представил обоим царям и царевне Софье Лефорта, в результате чего, тот был в скорее произведен в полковники и получил денежную награду.

Весной 1689 г. принял участие в новом походе в Крым под началом генерала Змеева. Данный поход окончился еще хуже первого, так как именно в это время началось противостояние Софьи и Петра. В результате царевна Софья и князь Голицын лишились власти, а Лефорт вернулся в столицу.

Лефорт и Петр I

По случаю рождения у Петра первого сына, царевича Алексея, 18 февраля 1690 г. Франц Лефорт был произведен в генерал-майоры. 30 апреля 1690 г. Петр впервые посетил Немецкую слободу и пробыл вечер у генерала Гордона. Спустя месяц после данного визита, Петр посетил Лефорта 3 сентября. После этого, Петр стал частенько бывать в Немецкой слободе у Гордона и Лефорта, проводил у них целые дни. Молодой царь очень любил разговаривать с ними на разные темы, но больше всего Петра интересовали вопросы, связанные с военным делом. В скором времени у Петра появилось много знакомых в Немецкой слободе, и он дал им возможность выбрать среди них человека, который смог бы отвечать на интересовавшие царя вопросы содействовать воплощению в жизнь некоторых преобразований. Таким человека был Франц Лефорт.

В результате дружбы с Лефортом, у Петра наладились отношения с Женевской республикой. 20 декабря 1692 г. женевские сенаторы отправили в Москву на имя обоих царе благодарное письмо за их поддержку, что была оказана Лефорту. Ответом на данное письмо, было сообщение Петра, где он хвалил Лефорта, и утверждал, что скоро он получит новый чин. 29 июня 1693 г. Франц Лефорт был произведен в генералы. Помимо этого, Лефорт сопровождал Петра I в двух его поездах в Архангельск 1693 и 1694 гг.

Азовские походы

В конце сентября 1694 г. начался Потешный Кожуховский поход, получивший название по деревне Кожуховой, что располагалась в 3–4 верстах от Москвы. В результате этих Потешных боев, Лефорт чуть не лишился жизни: ему в плечо угодил огненный снаряд, начиненный 4 фунтами пороха. В результате он получил ожог шеи и лица. Но, несмотря на это, генералу все же удалось водрузить свое знамя на укрепления противника.

«Потешные» походы Петра были подготовкой к настоящей войне с Турцией и Крымом, а именно к Азовским походам 1695 и 1696 гг., в которых Лефорт принимал активное участие. Перед выступлением весной 1695 г. в первый Азовский поход, Лефорт целые дни находился рядом с Петром, исполняя его поручения, которые касались данного похода. Русские войска прибыли под Азов в начале июля и расположились, согласно предписанию Петра. Лефорт располагался на крайнем левом фланге, ниже города, по направлению к Дону. По этому направлению турки могли спокойно доставлять провизию и снаряды в город. Францу было необходимо возвести укрепления, чтобы лишить неприятеля доступа к реке. Ему удалось за малый срок, построить две батареи и вооружить их 12 пушками и 25 мортирами. Одновременно с этим, был вырыт ров к реке.

Во время второго штурма Азова, Лефорт находился в самом центре военных действий и сумел завладеть одним из красных знамен неприятеля. Из-за осенних холодов, Петр решил прекратить осаду Азова и возвратиться в Москву. Переход через степь был тяжелый, но пушки и знамена, что были вверены Лефорту остались целы. Из 10 400 солдат, что были выделены Францу, в Москву вернулись 8000.

По возвращении из Азовского похода, Петр назначил Лефорта адмиралом русского флота. Назначение состоялось не потому, что тот обладал необходимыми знаниями о морском деле, для Петра были важны неутомимость в работе, сообразительность, стойкость и исполнительность. Именно из-за этих качеств Лефорт и получил чин адмирала. Также Лефорт получил титул новгородского наместника.

В перерыве между Азовскими походами, Лефорт тяжело заболел. Из-за болезни он задержался в Москве, когда Петр отправился во второй Азовский поход. Франц смог покинуть столицу только 31 марта, а под Азов он прибыл 21 мая. В результате проведенных военных действий и появления российского флота, Азов был согласен на капитуляцию во второй половине июля 1696 г.

«Великое посольство»

По нению многих современников и историков, мысль об организации «Великого посольства», была подсказана Петру именно Лефортом, но достоверно об этом не известно. Формально именно Франц возглавлял его, но фактически все руководство посольством находилось в руках опытного дипломата Ф.А. Головина. Роль Лефорта в «Великом посольстве» была представительской. Как глава посольства Лефорт формально вел все переговоры и подписывал важнейшие документы и именно он переводил речи царя, так как прекрасно владел несколькими языками. Помимо этого, он знакомил Петра со странами Европы, занимался наймом различных специалистов для русского флота и финансировал закупку корабельного снаряжения.

Узнав про стрелецкое восстание 1698 г. Лефорт вместе с Петром возвратился в Россию. Франц не принимал участие в подавлении восстания и казни стрельцов (по некоторым сведениям, он даже отказался рубить головы мятежникам). Скорее всего, этому, воспрепятствовало прогрессирование болезни Лефорта. 23 февраля 1699 г. Лефорт заболел горячкой, а 12 марта 1699 г. скончался.

Верному соратнику государя были устроены пышные похороны, а XIX в. останки Лефорта были перезахоронены на Введенском кладбище в Москве.

Звания:

кадет – 1670 г.

капитан – 1675 г.

майор – 29 июня 1683 г.

подполковник – 29 августа 1683 г.

полковник – 1687 г.

генерал – 29 июня 1693 г.

адмирал – 1695 г.

Семья:

Лефорт был женат на дочери полковника русской службы Крафойрда Елизавете Францовне; у них был один сын Андрей Лефорт.