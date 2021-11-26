АЗОВСКИЕ ПОХОДЫ ПЕТРА I

Первые крупные военные мероприятия Петра I, нацеленные на взятие турецкой крепости Азов.

С одной стороны, взятие Азова было необходимо России для продвижения в направлении Черного моря и расширения торговых связей со странами Востока. С другой — для укрепления международного положения страны, присоединившейся в 1686 к антитурецкой Священной Лиге. Партнеры по Лиге — Австрия и Речь Посполитая, а также греческое православное духовенство постоянно побуждали Россию к активным действиям против Турции. Первый поход 1695 закончился неудачей вследствие несогласованности действий военных командующих. Второй поход в 1696, в котором участвовали сухопутные силы под началом боярина А. С. Шеина, а также молодой русский флот, завершился полной капитуляцией противника и военным триумфом российских вооруженных сил. Присоединение Азова к России было закреплено Константинопольским (Стамбульским) мирным договором 1700 .

Автор статьи: И. В. Волкова.

© Российская Историческая Энциклопедия