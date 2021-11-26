ТИЗЕНГАУЗЕН ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ

Ранние годы и начало военной карьеры

Павел Иванович родился 27 августа 1774 г. в Ревеле. Представитель дворянской графской фамилии. Отец – обер-гофмейстер двора граф Иван Андреевич Тизенгаузен; мать – баронесса Екатерина Ивановна Штакельберг.

Военная карьера Т. началась еще с рождения, когда отец записал Т. в состав гвардейского Конного полка. С 1781 г. Т. числился в составе уже Семеновского полка, поэтому в 1792 г. Т. был повышен до прапорщика - явление для того времени вполне обычное.

В 1798 г., когда Т. было двадцать четыре года и он находился в чине штабс-капитана, он поступил на службу на должность адъютанта Великого князя Александра Павловича. С 1799 г. находился в чине полковника.

Военная и гражданская служба

В конце XVIII в. Россия участвовала в разных военных операциях. Особый интерес представляют суворовские кампании. Т. был участником похода А.В. Суворова в Италию (1799), находился там как волонтер, обслуживал нужды Главной квартиры. Сражался в битве при Нови. Также Т. стал участником похода в Швейцарию.

С осени 1800 г. – в чине генерал-майора. Ему передали в шефство мушкетерский полк, однако спустя день он попросил отставку по состоянию здоровья. В 1801 г. последовало возвращение Т. на службу. Исполнял должность коменданта Риги. Через год стал комендантом Ревеля. В 1805 г. – в отставке.

Перебрался в эстляндское родовое имение Гросс-Саус. Здесь он стал предводителем дворянства, членом комиссии по освобождению крестьянства Прибалтики. Его проект получил Высочайшую похвалу, и в 1816 г. Т. удостоился награды.

С ноября 1827 г. – на службе. На этот раз Т. повышен до тайного советника с назначением сенатором. Работал под началом А.Х. Бенкендорфа. Член комитета по подготовке проекта общего устава Евангелическо-лютеранских церквей в Российской империи. С 1833 г. – глава Евангелическо-лютеранской генеральной консистории. С декабря 1843 г. состоялось повышение Т. до действительного тайного советника. С апреля 1845 г. – в отставке.

Занимался написанием мемуаров о кампании в Италии и Швейцарском походе, а также о своем видении стратегии походов.

Умер Т. 30 ноября 1864 г. в Ревеле.

Семья

Супруга – графиня Юлия Петровна Пален, фрейлина, затем – статс-дама, дочь генерала П.А. Палена и баронессы Ю.И. Шеппинг. Дети:

Елена – фрейлина, статс-дама, супруга Г.А. Захаржевского;

Аделаида - супруга А.И. Штакельберга;

Эдуард – флигель-адъютант, полковник;

Наталья – супруга В.Н. Панина;

Федор – поручик Семеновского полка;

Юлия – жила с родителями;

Петр – ротмистр.