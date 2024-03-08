СПЕРАНСКИЙ, МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

Сперáнский, Михаил Михайлович (01[12].01.1772, с. Черкутино Владимирской губ. — 11[23].02.1839, Санкт-Петербург) — российский государственный и политический деятель, граф (1839).

Сын священника. Окончил Владимирскую духовную семинарию (1788), семинарию при Александро-Невском монастыре. В 1797 уволен из духовного звания, произведен в титулярные советники. Служил в канцелярии генерал-прокурора А. Б. Куракина, в 1801 назначен статс-секретарем при сенаторе Д. П. Трощинском. По протекции В. П. Кочубея в 1802 зачислен в Министерство внутренних дел. С 1806 лично представлял Александру I доклады. В 1803 представил проект государственного переустройства («Записка об устройстве судебных и правительственных учреждений в России»).

В 1809 разработал масштабный план государственных преобразований («Введение к уложению государственных законов»), предусматривающий принцип разделения властей и дарование гражданских свобод при сохранении сословного деления общества. В 1810 по инициативе С. был учрежден Государственный совет , а сам С. занял должность государственного секретаря. Завершил министерскую реформу («Общее учреждение министерств», 1811). В условиях подготовки вой­ны с Францией (см. Отечественная вой­на 1812 ) разработал план оздоровления финансов, направленный на сокращение государственных расходов, эмиссию бумажных денег, повышение налогов, в т. ч. подушной подати и на дворянские имения. Эти и другие реформы, затронувшие права дворянства (Указ о придворных званиях, Указ об экзаменах на чин, 1809), вызвали недовольство в кругах аристократии.

В марте 1811 великая княжна Екатерина Павловна представила императору записку «О древней и новой России» Н. М. Карамзина , направленную против инициатив С. Его обвинили в расстройстве финансов, уничижительных отзывах о правительстве. С. был сослан в Н. Новгород, затем в Пермь. В 1816 был назначен пензенским генерал-губернатором, в 1819 — генерал-губернатором Сибири, где провел серию административных реформ («Уложение для управления Сибирью»). В 1821 вернулся в столицу; член Госсовета. В 1826 входил в состав Верховного уголовного суда над декабристами . Тогда же фактически возглавил Второе отделение императорской канцелярии (см. Собственная его императорского величества канцелярия ), созданное для кодификации законов. Под его руководством были составлены Полное собрание законов Российской империи в 45 томах и Свод законов Российской империи в 15 томах. За заслуги награжден орденом Св. Андрея Первозванного. В 1835–1837 преподавал юридические науки наследнику престола, будущему императору Александру II . С 1838 — председатель департамента законов Госсовета.

Соч. : Проекты и записки. М.–Л., 1961.

Лит. : Нольде А. Э. М. М. Сперанский. Биография. М., 2004; Томсинов В. А. Сперанский. М., 2006; Середонин С. М. Граф М. М. Сперанский: Очерк государственной деятельности. М., 2015. Ю. Л. Михайлова.