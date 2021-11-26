ОЛЕНИН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
ОЛЕНИН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ - российский государственный деятель, библиограф, тайный советник (1810), почетный член Петербургской АН (1809).
Дворянин. Прадед Олениных. Окончил Пажеский корпус (1783), учился в Дрезденской артиллерийской школе и Страсбурском университете (1780-1785). Владел немецким, французским, итальянским, испанским, древнегреческим, латинским и другими языками. В 1785-1795 годах с перерывом находился на военной службе. Действительный член Российской академии (1786; избран по предложению княгини Е.Р. Дашковой за труд «Толкование многих военных русских старинных речений»). Управляющий Санкт-Петербургским монетным двором (1797-1799). Обер-прокурор 3-го департамента Сената (1799-1801). Статс-секретарь Е. И.В. (с 1801 года). Товарищ министерства уделов (1803-1808), присутствующий в Департаменте уделов (1808-1817). Директор Императорской публичной библиотеки (ныне РНБ; 1811-1843, с 1808 года помощник главного директора). При нём количество книг библиотеки выросло с 262 тысяч до свыше 410 тысяч, в том числе на русском и церковнославянском языках с 4 книг до 30 тысяч, рукописей - с 12 тысяч до более чем 17 тысяч Оленин содействовал подготовке «Положения об управлении…» библиотекой (утверждено императором Александром I в 1810 году), согласно которому она с 1811 года бесплатно получала обязательный экземпляр - 2 комплекта печатной продукции России. Разработал первый устав и штатное расписание библиотеки (утверждены в 1812 году). Составил «Правила…» для читателей библиотеки на русском, латинском, немецком и французском языках (1814). Инициировал составление систематических каталогов библиотечных фондов - отдельно для книг на разных языках (в 1818-1843 годах подготовлено 33 каталога). Написал «Правила для составления каталогов… по азбучному порядку» (1819). В 1835 году Оленин создал в библиотеке Секретное отделение, куда были переданы издания, запрещённые цензурой.
Президент АХ (1817-1843; с 1804 года почетный член); для её учеников подготовил «Программу полного курса теории зодчества и строительного искусства» (1831), учебное пособие по истории - «Опыт об одежде, оружии, нравах, обычаях и степени просвещения славян от времен Траяна и русских до нашествия татар» (1832). Государственный секретарь (1826-1827; и. д. в 1812 году и вновь с 1814 года). Член Государственного совета (с 1827 года).
Выдвинул идею издания полного собрания русских летописей («Краткое рассуждение…», опубликовано в журнале «Сын Отечества», 1814, ч. 12, № 7). Действительный член Общества истории и древностей российских (с 1823 года). С 1830 года направлял деятельность Ф.Г. Солнцева. Художник и гравёр-любитель; автор сочинения «Опыт о правилах медальерного искусства» (1817), иллюстратор стихотворений Г.Р. Державина, В.А. Жуковского, басен И.А. Крылова. Покровительствовал художникам и скульпторам А.П. и К.П. Брюлловым, А.Г. Венецианову, О.А. Кипренскому, И.П. Мартосу, графу Ф.П. Толстому и др. Устроитель усадьбы Приютино близ Санкт-Петербурга.
Награждён орденами Святого Александра Невского (1824; алмазными знаками к нему в 1834 году), Святого Владимира 1-й степени (1841) и др.
Сочинения:
Письмо к графу А. И. Мусину-Пушкину о камне Тмутараканском, найденном на о. Тамани в 1792 г. СПб., 1806;
Опыт нового библиографического порядка для Санкт-Петербургской императорской библиотеки. СПб., 1809;
Краткое историческое сведение о состоянии императорской Академии художеств с 1764 по 1829 год. СПб., 1829;
Рязанские русские древности… СПб., 1831;
Рассказы из истории 1812 г. // Русский архив. 1868. № 12;
Записки о заседании Государственного Совета, по получении известия о кончине императора Александра I. СПб., 1877;
Археологические труды. СПб., 1877–1882. Т. 1–2.