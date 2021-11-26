НЕГЛАСНЫЙ КОМИТЕТ

НЕГЛАСНЫЙ КОМИТЕТ - законосовещательный орган при российском императоре Алек­сан­д­ре I , со­сто­яв­ший из дру­зей его юно­сти.

Дей­ст­во­вал тай­но («не­глас­но»), су­ще­ст­во­вал на­ря­ду с имев­шим официальный ста­тус Не­пре­мен­ным со­ве­том. Воз­ник по ини­циа­ти­ве Алек­сан­д­ра I, вы­ска­занной в бе­се­де с графом П. А. Стро­га­но­вым 23.04(05.05).1801 года. Идея соз­да­ния Негласного комите оформ­ле­на в двух за­пис­ках, по­дан­ных Стро­га­но­вым им­пе­ра­то­ру 09(21).05.1801 года. В них в ду­хе идей Про­све­ще­ния го­во­ри­лось о не­об­хо­ди­мо­сти уст­ра­нить воз­мож­ность для про­из­во­ла вла­сти, раз­ра­бо­тать ре­фор­му всех от­рас­лей государственного управ­ле­ния и со­ста­вить про­ект кон­сти­ту­ции, а так­же для этих це­лей уч­ре­дить Негласный комитет.

В не­го во­шли сам Алек­сандр I, Стро­га­нов, Н. Н. Но­во­силь­цов , князь А. А. Чар­то­рый­ский, граф В. П. Ко­чу­бей. Из­вест­но 39 за­се­да­ний Негласного комитета в пе­ри­од с 24.06(06.07).1801 года до 09(21).11.1803 года (про­хо­ди­ли главным образом в ка­би­не­те Алек­сан­д­ра I); по-ви­ди­мо­му, до мая 1802 года но­си­ли ре­гу­ляр­ный ха­рак­тер. В отечественной ис­то­рио­гра­фии су­ще­ст­ву­ет так­же пред­по­ло­же­ние о про­ве­де­нии не­за­про­то­ко­ли­ро­ван­ных со­б­ра­ний до 1805 года. Чле­ны Негласного комитета об­су­ж­да­ли кре­сть­ян­ский во­прос (в ча­ст­но­сти, улуч­ше­ние положения государственных и кре­по­ст­ных кре­сть­ян, идею от­ме­ны кре­по­ст­но­го пра­ва при со­хра­не­нии по­ме­щичь­е­го зем­ле­вла­де­ния), пре­об­ра­зо­ва­ния в сфе­ре про­све­ще­ния, про­бле­мы внеш­ней по­ли­ти­ки, со­стоя­ние российской ар­мии и фло­та и др. К раз­ра­бот­ке про­ек­тов чле­ны Негласного комитета при­вле­ка­ли графа А. Р. Во­рон­цо­ва, Н. С. Морд­ви­но­ва, Ф. С. де Ла­гар­па .

К ко­ро­на­ции Алек­сан­д­ра I 15(27).09.1801 года Негласный комитет при уча­стии Во­рон­цо­ва под­го­то­вил Жа­ло­ван­ную гра­мо­ту российскому на­ро­ду («Все­ми­ло­сти­вей­шую гра­мо­ту, Рос­сий­ско­му на­ро­ду жа­луе­мую»; не бы­ла об­на­ро­до­ва­на; опубликована в книге «Кон­сти­ту­ци­он­ные про­ек­ты в Рос­сии XVIII - на­ча­ло XX веков», 2000 год). Не­ко­то­рые ис­то­ри­ки оце­ни­ва­ют её как пер­вый про­ект российской кон­сти­ту­ции. В гра­мо­те дек­ла­ри­ро­ва­лись для дво­рян­ст­ва и го­ро­жан сво­бо­да сло­ва, со­вес­ти, пред­при­ни­ма­тель­ской дея­тель­но­сти, не­при­кос­но­вен­ность ча­ст­ной соб­ст­вен­но­сти, а так­же прин­ци­пы рав­но­го су­до­про­из­вод­ст­ва и пре­зумп­ции не­ви­нов­но­сти, пра­во об­ви­няе­мо­го на за­щи­ту; за­яв­ля­лось о не­об­хо­ди­мо­сти под­го­тов­ки но­во­го Уло­же­ния и при­вле­че­ния Се­на­та и кол­ле­гий к пе­ре­смот­ру дей­ст­во­вав­ше­го за­ко­но­да­тель­ст­ва.

Негласный комитет под­го­то­вил указ Алек­сан­д­ра I от 12(24).12.1801 года о пра­ве куп­цов, ме­щан и ка­зён­ных кре­сть­ян по­ку­пать не­на­се­лён­ные зем­ли, раз­ра­бо­тал ми­ни­стер­скую ре­фор­му 1802 года (в 1802-1803 годах чле­ны Негласного комитета на­зна­че­ны на вы­со­кие по­сты в об­ра­зо­ван­ных ми­ни­стер­ст­вах), ре­фор­му Се­на­та (1802 год), ини­ции­ро­вал соз­да­ние Ко­ми­те­та ми­ни­ст­ров (1802 год).

«Про­то­ко­лы» за­се­да­ний Негласного комитета (за­пи­си П. А. Стро­га­но­ва, сде­лан­ные им на французском языке по па­мя­ти) в пе­ре­во­де на русский язык час­тич­но опубликованы М. И. Бо­гда­нови­чем («Ис­то­рия цар­ст­во­ва­ния им­пера­то­ра Алек­сан­д­ра I и Рос­сии в его вре­мя», т. 1, 1869 год), в ори­ги­на­ле пол­ностью - великим князем Ни­ко­ла­ем Ми­хай­ло­ви­чем [«Граф П. А. Стро­га­нов (1774-1817 годы)», т. 2, 1903 год].

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