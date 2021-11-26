МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ - ор­ган государственной ис­пол­ни­тель­ной вла­сти в боль­шин­ст­ве го­су­дарств ми­ра, как пра­ви­ло вы­пол­няю­щий административно-рас­по­ря­дительные функ­ции в сфе­ре обес­пе­че­ния об­щественной безо­пас­но­сти, ох­ра­ны пра­во­по­ряд­ка, борь­бы с пре­ступ­но­стью и других.

В не­ко­то­рых стра­нах на МВД воз­ло­же­ны обес­пе­че­ние на­цио­наль­ной безо­пас­но­стии ре­гу­ли­ро­ва­ние во­про­сов им­ми­гра­ции, ох­ра­на мест ли­ше­ния сво­бо­ды, раз­ре­шительные функ­ции в сфе­ре обо­ро­та ору­жия, нар­ко­тических средств, цен­зу­ра в СМИ и др. В го­су­дар­ст­вах с фе­де­ра­тив­ным уст­рой­ст­вом МВД час­то име­ет под­раз­де­ле­ния на уров­не все­го го­су­дар­ст­ва и субъ­ек­тов фе­де­ра­ции. В различных стра­нах мо­жет иметь раз­ные на­зва­ния (например, в США функ­ции МВД вы­пол­ня­ют Министерство национальной без­опас­но­сти и Министерство юс­ти­ции).

В Российской им­пе­рии МВД соз­да­но на ос­но­ва­нии ма­ни­фе­ста императора Алек­сан­д­ра I от 08(20).09.1802 года «Об уч­ре­ж­де­нии ми­ни­стерств». Пер­во­на­чаль­но в его ком­пе­тен­ции пре­об­ла­да­ли хо­зяйственные функ­ции: за­ни­ма­лось уст­рой­ст­вом про­до­воль­ст­вен­ных ма­га­зи­нов, ор­га­ни­зо­вы­ва­ло под­воз хле­ба в ме­ст­но­сти, по­стра­дав­шие от не­уро­жая, ре­гу­ли­ро­ва­ло экс­порт хле­ба и ор­га­ни­зо­вы­ва­ло снаб­же­ние на­се­ле­ния со­лью, ве­да­ло по­ли­ци­ей и по­жар­ны­ми ко­ман­да­ми, ве­ло сбор све­де­ний о различных про­ис­ше­ст­ви­ях в им­пе­рии, управ­ля­ло ка­зён­ны­ми фаб­ри­ка­ми и за­во­да­ми, ве­да­ло до­бы­чей тор­фа и ка­мен­но­го уг­ля, обес­пе­чи­ва­ло пе­ре­се­ле­ние кре­сть­ян на но­вые зем­ли, сле­ди­ло за со­стоя­ни­ем до­рог и ру­ко­во­ди­ло стро­ительными ра­бо­та­ми, ве­да­ло боль­ни­ца­ми, бо­га­дель­ня­ми, до­ма­ми для ума­ли­шён­ных, тюрь­ма­ми, а так­же под­го­тов­кой медицинского пер­со­на­ла (с 1803 года в со­ста­ве МВД дей­ст­во­вал Медицинский со­вет). МВД со­би­ра­ло так­же све­де­ния о тех­нических изо­бре­те­ни­ях в стра­нах Ев­ро­пы, со­дей­ст­во­ва­ло от­кры­тию ком­мерческих за­ве­де­ний для тор­гов­ли ис­клю­чи­тель­но отечественными то­ва­ра­ми, по­ощ­ря­ло ви­но­де­лие и ов­це­вод­ст­во, за­ни­ма­лось рас­про­стра­не­ни­ем аг­ро­но­мических зна­ний, на МВД бы­ло воз­ло­же­но ис­пол­не­ние Ука­за о воль­ных хле­бо­паш­цах 1803 года. С 1805 года в МВД по­сту­па­ли еже­год­ные от­чё­ты гу­бер­на­то­ров и об­ла­ст­ных на­чаль­ни­ков о со­стоя­нии гу­бер­ний и об­лас­тей. В июле/августе 1808 года в со­ста­ве МВД уч­ре­ж­де­но Главное прав­ле­ние ма­ну­фак­тур (с ию­ля 1811 года Департамент ма­ну­фак­тур и внутренней тор­гов­ли; в но­ябре 1819 года пе­ре­дан в Ми­ни­стер­ст­во фи­нан­сов), за­ве­до­вав­шее ка­зён­ны­ми фаб­ри­ка­ми. В октябре 1809 года в со­ста­ве МВД об­ра­зо­ва­но Поч­то­вое от­де­ле­ние (с ию­ля 1811 года Поч­то­вый департамент, с 1830 года Главное управ­ле­ние почт, с 1881 года Департамент почт и те­ле­гра­фов, с 1884 года Главное управ­ле­ние почт и те­ле­гра­фов; в 1819-1824 годах в со­ста­ве Министерства ду­хов­ных дел и народного про­све­ще­ния, за­тем - в ка­че­ст­ве са­мо­сто­ятельного ве­дом­ст­ва, а в 1865-1868 годах - Министерства почт и те­ле­гра­фов).

По ма­ни­фе­сту от 25.07(07.08).1810 года в ве­де­нии МВД ос­та­лись управ­ле­ние зем­ле­де­ли­ем, промышленностью, тор­гов­лей, строи­тель­ст­вом и со­дер­жа­ни­ем пуб­лич­ных зда­ний, опе­ка иностранных ко­ло­ни­стов и другое, а во­про­сы внутренней безо­пас­но­сти пе­ре­шли к вновь соз­дан­но­му Ми­ни­стер­ст­ву по­ли­ции . Со­глас­но «Об­ще­му уч­ре­ж­де­нию ми­ни­стерств» 1811 года в МВД об­ра­зо­ва­ны: Со­вет ми­ни­ст­ра, Об­щая кан­це­ля­рия (с мая 1842 года Департамент об­щих дел), Департамент государственного хо­зяй­ст­ва и пуб­лич­ных зда­ний (с 1833 года Департамент государственного хо­зяй­ст­ва). В 1812 году на МВД воз­ло­же­но ру­ко­во­дство па­тент­ным де­лом, а по­сле окон­ча­ния Отечественной вой­ны 1812 года - вос­ста­нов­ле­ние го­ро­дов, по­стра­дав­ших от во­енных дей­ст­вий (в 1813 году в со­ста­ве МВД об­ра­зо­ван Стро­ительный комитет). При уп­разд­не­нии в но­ябре 1819 года Министерства по­ли­ции все его функ­ции ото­шли к МВД. С соз­да­ни­ем в ию­ле 1826 года Третье­го от­де­ле­ния Соб­ст­вен­ной Его Императорского Величества кан­це­ля­рии из ве­де­ния МВД ис­клю­че­на по­ли­тическая («тай­ная») по­ли­ция, а ос­тав­ле­на толь­ко об­щая («ис­пол­ни­тель­ная»). Таким образом, МВД окон­ча­тель­но кон­сти­туи­ро­ва­лось как центральное административно-по­ли­цей­ское уч­ре­ж­де­ние, осу­ще­ст­в­ляв­шее так­же ру­ко­во­дство государственной ста­ти­сти­кой (с 1802 года), государственным здра­во­ох­ра­не­ни­ем, народным про­до­воль­ст­ви­ем, ме­ст­ным хо­зяй­ст­вом и ор­га­на­ми со­слов­но­го и городского са­мо­управ­ле­ния, ме­ст­ны­ми бла­го­тво­рительными уч­ре­ж­де­ния­ми. В феврале 1832 года в МВД пе­ре­дан Департамент ду­хов­ных дел иностранных ис­по­ве­да­ний, а в октябре 1832 года (по другим дан­ным, в августе 1833 года) гражданская стро­ительная часть пе­ре­да­на из МВД в Главное управ­ле­ние пу­тей со­об­ще­ния и пуб­лич­ных зда­ний (Стро­ительный комитет рас­фор­ми­ро­ван). В 1834 году в МВД при Со­ве­те ми­ни­ст­ра от­кры­то Ста­ти­стическое от­де­ле­ние для ве­де­ния ста­ти­стических ра­бот, то­гда же Департамент государственного хо­зяй­ст­ва объ­е­ди­нён с Хо­зяйственным департаментом. В 1836 году уч­ре­ж­дён Департамент ка­зён­ных вра­чеб­ных за­го­тов­ле­ний (в апреле 1859 года пе­ре­дан в Во­ен­ное ми­ни­стер­ст­во), ве­дав­ший за­го­тов­кой, хра­не­ни­ем и рас­пре­де­ле­ни­ем для нужд ар­мии и фло­та ме­ди­ка­ментов, медицинских ин­ст­ру­мен­тов, ап­те­кар­ской по­су­ды и другим, а так­же управ­ляв­ший ап­те­ка­ми.

МВД ве­да­ло служ­бой гу­бер­на­то­ров и все­го лич­но­го со­ста­ва уч­ре­ж­де­ний ми­ни­стер­ст­ва, кон­тро­ли­ро­ва­ло дея­тель­ность со­слов­ных уч­ре­ж­де­ний (в том числе дво­рян­ские и ку­печеские вы­бо­ры), ве­ло де­ла по про­ек­там из­ме­не­ния административного де­ле­ния им­пе­рии, де­ла о пе­ре­ме­не фа­ми­лий, о всту­п­ле­нии в российское под­дан­ст­во и вы­хо­де из не­го, раз­ре­ша­ло за­во­дить ча­ст­ные ти­по­гра­фии и ли­то­гра­фии, ра­зыг­ры­вать ло­те­реи, ут­вер­жда­ло ус­та­вы бла­го­тво­рительных, по­пе­чи­тель­ных, ху­дожественных и на­учных об­ществ, ссуд­но-сбе­ре­гательных касс, бирж (с 1905 года), ак­цио­нер­ных об­ществ (1902-1909 годы).

С мар­та 1858 года МВД про­во­ди­ло под­го­то­вительные ра­бо­ты для ос­во­бо­ж­де­ния кре­сть­ян от кре­по­ст­ной за­ви­си­мо­сти (смотрите Кре­по­ст­ное пра­во ), а с августа 1861 года ру­ко­во­дило уст­рой­ст­вом об­щественного управ­ле­ния кре­сть­ян и их по­зе­мель­ным уст­рой­ст­вом, осу­ще­ст­в­ля­ло над­зор за дея­тель­ностью ор­га­нов кре­сть­ян­ско­го об­щественного управ­ле­ния и ме­ст­ных пра­ви­тельственных ор­га­нов по кре­сть­ян­ско­му де­лу (пер­во­на­чаль­но ми­ро­вых уч­ре­ж­де­ний, за­тем гу­берн­ских по кре­сть­ян­ским де­лам при­сут­ст­вий, а с ию­ля 1889 года так­же зем­ских на­чаль­ни­ков). По­сле про­ве­де­ния зем­ской ре­фор­мы 1864 года и городской ре­фор­мы (1870 год) на МВД был воз­ло­жен кон­троль за дея­тель­но­стью зем­ских и городских ор­га­нов ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния, к ко­то­рым пе­ре­шло не­по­средственное ру­ко­во­дство хо­зяй­ст­вом, со­ци­аль­ным обес­пе­че­ни­ем, медицинскими уч­ре­ж­де­ния­ми, про­до­вольственным обес­пе­че­ни­ем, уст­рой­ст­вом ме­ст­ных пу­тей со­об­ще­ния, стра­хо­ва­ни­ем.

В январе 1863 года в МВД бы­ло пе­ре­да­но из Ми­ни­стер­ст­ва на­род­но­го про­све­ще­ния ру­ко­во­дство цен­зу­рой, а в но­ябре 1864 года - все во­про­сы строи­тель­ст­ва гражданских зда­ний и со­ору­же­ний. В декабре 1868 года в со­ставе МВД бы­ло вы­де­ле­но в са­мо­сто­ятельное на­прав­ле­ние дея­тель­но­сти за­ве­до­ва­ние ве­те­ри­нар­ным де­лом в им­пе­рии. С 1879 года в со­ста­ве МВД функ­цио­ни­ро­ва­ло Главное тю­рем­ное управ­ле­ние, осу­ще­ст­в­ляв­шее центральное ру­ко­во­дство сис­те­мой мест за­клю­че­ния Российской им­пе­рии (в конце 1895 года пе­ре­да­но в ве­де­ние Министерства юс­ти­ции). По­сле уп­разд­не­ния 3-го от­де­ле­ния Соб­ст­вен­ной Его Императорского Величества кан­це­ля­рии, с августа 1880 года, к МВД пе­ре­шло за­ве­до­ва­ние по­ли­тическим сыс­ком и управ­ле­ние От­дель­ным кор­пу­сом жан­дар­мов. Управ­ле­ние по­ли­ци­ей стал ку­ри­ро­вать специальный то­ва­рищ ми­ни­ст­ра внутренних дел, за­ве­дую­щий государственной по­ли­ци­ей (с 1883 года - ве­даю­щий по­ли­ци­ей). В конце 1896 года для ру­ко­вод­ства пе­ре­се­ленческим де­лом в со­ста­ве МВД бы­ло об­ра­зо­ва­но Пе­ре­се­ленческое уп­рав­ле­ние (в 1905 году пе­ре­да­но в Главное управ­ле­ние зем­ле­уст­рой­ст­ва и зем­ле­де­лия). С 1902 года в ве­де­нии МВД на­хо­ди­лись ох­ра­на па­мят­ни­ков ста­ри­ны, му­зеи, гу­берн­ские учё­ные ар­хив­ные ко­мис­сии, биб­лио­те­ки и чи­таль­ни. С ию­ня 1902 года для со­хра­не­ния по­зи­ций дво­рян­ско­го со­сло­вия и его ма­те­ри­аль­ной под­держ­ки бы­ла соз­да­на Кан­це­ля­рия ми­ни­ст­ра внутренних дел по де­лам дво­рян­ст­ва (уп­разд­не­на в 1908 году). Вес­ной 1904 года пре­об­ра­зо­ва­но центральное управ­ле­ние ме­ст­ным хо­зяй­ст­вом, в ре­зуль­та­те че­го при МВД соз­дан со­ве­щательный ор­ган из пред­ста­ви­те­лей центральной и ме­ст­ной ад­ми­ни­ст­ра­ции и ме­ст­ных зем­ских и городских дея­те­лей и ме­ди­ков.

Вслед­ст­вие про­изо­шед­ших под воз­дей­ст­ви­ем ре­во­люционных со­бы­тий пре­об­ра­зо­ва­ний государственного строя Российской им­пе­рии в 1905-1906 годах на МВД бы­ли воз­ло­же­ны под­го­тов­ка к про­ве­де­нию вы­бо­ров в Государственную ду­му, на­блю­де­ние за пра­виль­но­стью дей­ст­вий гу­берн­ских и уезд­ных из­би­рательных ко­мис­сий. В го­ды 1-й ми­ро­вой вой­ны МВД за­ни­ма­лось так­же ли­к­ви­да­ци­ей немецких зем­ле­вла­де­ния. В 1916 году управ­ле­ние ме­ди­циной бы­ло вы­де­ле­но в са­мо­сто­ятельное ве­дом­ст­во - Главное управ­ле­ние государственного здра­во­охра­не­ния.

Ме­ст­ны­ми ор­га­на­ми МВД в до­ре­фор­мен­ный пе­ри­од бы­ли под­чи­нён­ные гу­бер­на­то­рам гу­берн­ские прав­ле­ния и при­ка­зы об­щественного при­зре­ния, упра­вы бла­го­чи­ния во гла­ве с по­ли­цей­мей­сте­ра­ми (в сто­ли­цах - обер-по­ли­цей­мей­сте­ра­ми) в гу­берн­ских и го­род­ни­чи­ми в уезд­ных го­ро­дах, ниж­ние зем­ские су­ды во гла­ве с ка­пи­тан-ис­прав­ни­ка­ми (зем­ски­ми ис­прав­ни­ка­ми) в уез­дах, вра­чеб­ные упра­вы, гу­берн­ские и уезд­ные ос­пен­ные ко­ми­те­ты (с 1811 года), гу­берн­ские ко­мис­сии народного про­до­воль­ст­вия (с 1822 года), гу­берн­ские и уезд­ные рек­рут­ские ко­ми­теты (1831-1874 годы), гу­берн­ские до­рож­ные и стро­ительные ко­мис­сии (с 1832 года), ка­ран­тин­ные управ­ле­ния (до 1818 года - кон­то­ры) в по­гра­нич­ных гу­бер­ни­ях и пор­тах, гу­берн­ские ста­ти­стические ко­ми­те­ты (с 1834 года). Во гла­ве ко­мис­сий и ко­ми­те­тов стоя­ли гу­бер­на­то­ры; в их со­став вхо­ди­ли гу­берн­ские пред­во­ди­те­ли дво­рян­ст­ва, ви­це-гу­бер­на­то­ры, управ­ляю­щие отдельными час­тя­ми (ка­зён­ной па­ла­той и так далее). В по­ре­фор­мен­ное вре­мя в гу­бер­ни­ях поя­ви­лись гу­берн­ские по кре­сть­ян­ским де­лам при­сут­ст­вия (с 1861 года), гу­берн­ские по городским де­лам при­сут­ст­вия (1870-1892 годы), гу­берн­ские по зем­ским и городским де­лам при­сут­ствия (с 1890 года - по зем­ским де­лам при­сут­ст­вия), гу­берн­ские по во­ин­ской по­вин­но­сти при­сут­ствия (с 1874 года), гу­берн­ские рас­по­ря­дительные ко­ми­те­ты (с 1875 года), гу­берн­ские при­сут­ст­вия (с 1889 года), гу­берн­ские ле­со­ох­ра­нительные ко­ми­те­ты (с 1889 года).

Официальными пе­рио­дическими из­да­ния­ми МВД бы­ли: «Санкт-Пе­тер­бург­ский жур­нал» (1804 - сентябрь 1809 годов), «Се­вер­ная поч­та» (1809-1819; 1862-1868 годы); «Жур­нал Ми­ни­стер­ст­ва внут­рен­них дел» (1829-1861 годы), «Пра­ви­тель­ст­вен­ный вест­ник» (1869-1917 годы, с 1917 года - «Вест­ник Вре­мен­но­го пра­ви­тель­ст­ва», об­щая для всех ве­домств официальная га­зе­та) и др.

По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года бы­ла уп­разд­не­на цен­зу­ра и тай­ная по­ли­ция, об­щую по­ли­цию на мес­тах за­ме­ни­ла ми­ли­ция. По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года функ­ции МВД пе­ре­шли к На­род­но­му ко­мис­са­риа­ту внут­рен­них дел (НКВД) Российской Советской Рес­пуб­ли­ки (впо­след­ст­вии РСФСР, с 1934 года СССР).

В мар­те 1946 года НКВД СССР пре­об­ра­зо­ван в МВД СССР. В его со­став во­шли главные уп­рав­ле­ния: ис­пра­ви­тель­но-тру­до­вых ла­ге­рей и ко­ло­ний; ла­ге­рей гор­но-ме­тал­лур­гических пред­прия­тий; ла­ге­рей промышленного строи­тель­ст­ва; шос­сей­ных до­рог; специальных цвет­ных ме­тал­лов; ла­ге­рей железно-дорожного строи­тель­ст­ва; по де­лам во­ен­но­плен­ных и ин­тер­ни­ро­ван­ных; ми­ли­ции; по­жар­ной ох­ра­ны; по­гра­нич­ных войск; внутренних войск; во­енного снаб­же­ния; ар­хив­ное; уп­рав­ле­ния: войск пра­ви­тельственной свя­зи; кон­вой­ных войск; войск МВД СССР по ох­ра­не осо­бо важ­ных объ­ек­тов промышленности и железно-дорожного тран­спор­та; во­ен­но-учеб­ных за­ве­де­ний; во­енно-строи­тель­ное; ла­ге­рей лес­ной промышленности; ма­те­ри­аль­но-тех­нического снаб­же­ния; тю­рем­ное; хо­зяй­ст­вен­ное; по специальным объ­ек­там в Кры­му, а так­же Осо­бый дорож­но-стро­ительный кор­пус. В мар­те 1953 года в со­став МВД СССР вхо­дят под­раз­де­ле­ния уп­разд­нён­но­го Министерства государственной без­опас­но­сти СССР [в 1954 году ор­га­ны государвственной без­опас­но­сти вы­де­ля­ют­ся в КГБ при СМ СССР (смотрите Ко­ми­тет го­су­дар­ст­вен­ной без­опас­но­сти СССР)], кро­ме то­го, в том же го­ду уп­разд­ня­ет­ся Осо­бое со­ве­ща­ние (смотрите Осо­бое со­ве­ща­ние при ОГПУ- НКВД СССР) и из си­сте­мы МВД вы­во­дят­ся и пе­ре­да­ют­ся в со­от­вет­ст­вую­щие ми­ни­стер­ст­ва промышленные глав­ки. В 1955 году об­ра­зу­ет­ся МВД [с 1962 года Министерство ох­ра­ны об­щественного по­ряд­ка (МООП)] РСФСР (рас­фор­ми­ро­ва­но в 1966 году, вновь об­ра­зо­ва­но в 1989 году), осу­ще­ст­в­ляв­шее ру­ко­вод­ст­во ор­га­на­ми внутренних дел, тюрь­ма­ми и ко­ло­ния­ми на тер­ри­то­рии РСФСР. В его со­став вхо­ди­ли: уп­рав­ле­ния - ми­ли­ции, ис­пра­ви­тель­но-тру­до­вых ла­ге­рей и ко­ло­ний, по­жар­ной ох­ра­ны, служ­бы ме­ст­ной ПВО, кад­ров, ар­хив­ное, тю­рем­ное; от­дел дет­ских ко­ло­ний, спец­от­дел (учёт­но-ар­хив­ный), 4-й спец­от­дел (спец­по­се­ле­ний), от­дел фельд­свя­зи, фи­нан­со­вый от­дел, 5-е спец­от­де­ле­ние (мо­би­ли­зационная ра­бо­та), конт­роль­ная ин­спек­ция, сек­ре­та­ри­ат. В 1960 году МВД СССР уп­ра­зд­ня­ет­ся и уп­рав­ле­ние внутренними де­ла­ми пе­ре­да­ёт­ся в ве­де­ние со­юз­ных рес­пуб­лик. В 1966 году Ука­зом Пре­зи­ди­у­ма ВС СССР «в ин­те­ре­сах обес­пе­че­ния еди­но­го опе­ра­тив­но­го ру­ко­вод­ст­ва дея­тель­но­стью ор­га­нов ох­ра­ны об­ще­ст­вен­но­го по­ряд­ка в борь­бе с пре­ступ­но­стью» об­ра­зу­ет­ся со­юз­но- рес­пуб­ли­кан­ское МООП СССР. В его со­ста­ве соз­да­ны главные уп­рав­ле­ния: ми­ли­ции, ме­ста­ми за­клю­че­ния, внутренних войск, по­жар­ной ох­ра­ны, а так­же Следственное уп­рав­ле­ние и Конт­роль­но-ин­спек­тор­ский от­дел. В 1968 году МООП СССР пе­ре­име­но­вы­ва­ют в МВД СССР, а в 1969 году центральный ап­па­рат МВД СССР зна­чи­тель­но ре­ор­га­ни­зу­ют. Вме­сто Главного уп­рав­ле­ния ми­ли­ции соз­да­ют­ся в ка­че­ст­ве са­мо­сто­ятельных струк­тур­ных под­раз­де­ле­ний уп­рав­ле­ния: административной служ­бы ми­ли­ции (с 1990 года Главное уп­рав­ле­ние обес­пе­че­ния об­щественного по­ряд­ка), уго­лов­но­го ро­зыс­ка, по борь­бе с хи­ще­ния­ми со­циа­ли­стической соб­ст­вен­но­сти и спе­ку­ля­ции (оба - на пра­вах гл. уп­рав­ле­ний), государственной ав­то­мо­биль­ной ин­спек­ции, специальной ми­ли­ции (впо­след­ст­вии пре­об­ра­зо­ва­но в Специальное уп­рав­ле­ние МВД СССР на пра­вах главного уп­рав­ле­ния), тран­спорт­ной ми­ли­ции (с 1980 года Главное уп­рав­ле­ние внутренних дел на тран­спор­те); кро­ме то­го, бы­ло об­ра­зо­ва­но Ор­га­ни­за­ци­он­но-ин­спек­тор­ское уп­рав­ле­ние, ко­то­рое в 1972 году пре­обра­зо­ва­но в Штаб МВД СССР. Для улуч­ше­ния ра­бо­ты по пре­дуп­реж­де­нию пре­ступ­ле­ний в 1974 году в ор­га­нах внутренних дел об­ра­зо­ва­на про­фи­лак­тическая служ­ба, а в МВД СССР в со­ста­ве Главного уп­рав­ле­ния уго­лов­но­го ро­зыс­ка соз­да­но со­от­вет­ст­ву­ю­щее уп­рав­ле­ние с от­де­ла­ми ин­ди­ви­ду­аль­ной и об­щей про­фи­лак­ти­ки (в 1988 году про­фи­лак­тическая служ­ба лик­ви­ди­ро­ва­на, в 1988 году вос­ста­нов­ле­на в си­сте­ме Главного уп­рав­ле­ния по ох­ра­не об­щественного по­ряд­ка). По­сле рас­па­да СССР под­раз­де­ле­ния МВД СССР, на­хо­див­шие­ся на тер­ри­то­рии РСФСР, во­шли в со­став Ми­ни­стер­ст­ва внут­рен­них дел РФ.

Спи­сок ру­ко­во­ди­те­лей ве­дом­ст­ва смотрите в при­ло­же­нии «Го­су­дар­ст­вен­ные уч­реж­де­ния Рос­сии, СССР, РФ» в то­ме «Рос­сия».

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)