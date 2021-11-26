МИНИСТЕРСТВО ПОЛИЦИИ
МИНИСТЕРСТВО ПОЛИЦИИ - Центральное государственное учреждение в Российской империи в 1810-1819 годах, ведавшее внутренней безопасностью государства, административно-полицейским аппаратом и прочим.
Центральное государственно учреждение в Российской империи в 1810-1819 годах, ведавшее внутренней безопасностью государства, административно-полицейским аппаратом, продовольственными делами и учреждениями общественного призрения, а также врачебным персоналом и медицинскими учреждениями. Образовано «Высочайше утверждённым разделением государственных дел по министерствам» от 17(29).08.1810 года [на должность министра полиции 25.07(06.08).1810 года назначен А.Д. Балашёв]. На местах функции Министерства полиции возлагались на губернаторов. Министерство полиции состояло из совета министра, Канцелярии, Особенной канцелярии, Медицинского совета и 3 департаментов: полиции исполнительной, полиции хозяйственной и медицинского. В ведении Особенной канцелярии находились дела по иностранцам и заграничным паспортам, цензура, а также «дела особенные», то еесть выявление антиправительственной деятельности и политических настроений среди всех слоёв населения, надзор за деятельностью масонских лож (смотрите Масонство) и религиозных сект; значительная часть дел составляли разработки по иностранному шпионажу. Указом императора Александра I от 04(16).11.1819 года Министерство полиции было упразднено, а Департаменты полиции исполнительной и полиции хозяйственной, а также Особенная канцелярия вошли в состав Министерства внутренних дел Российской империи.