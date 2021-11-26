МИНИСТЕРСТВО ПОЛИЦИИ

МИНИСТЕРСТВО ПОЛИЦИИ - Центральное государственное уч­реж­де­ние в Российской им­пе­рии в 1810-1819 годах, ве­дав­шее внутренней бе­зо­пас­но­стью го­су­дар­ст­ва, административно-по­ли­цей­ским ап­па­ра­том и прочим.

Центральное государственно уч­реж­де­ние в Российской им­пе­рии в 1810-1819 годах, ве­дав­шее внутренней бе­зо­пас­но­стью го­су­дар­ст­ва, административно-по­ли­цей­ским ап­па­ра­том, про­до­вольственными де­ла­ми и уч­реж­де­ния­ми об­щественного при­зре­ния, а так­же вра­чеб­ным пер­со­на­лом и медицинскими уч­реж­де­ния­ми. Об­ра­зо­ва­но «Вы­со­чай­ше ут­верж­дён­ным раз­де­ле­ни­ем го­су­дар­ст­вен­ных дел по ми­ни­стер­ст­вам» от 17(29).08.1810 года [на долж­ность ми­ни­стра по­ли­ции 25.07(06.08).1810 года наз­на­чен А.Д. Ба­ла­шёв ]. На мес­тах функ­ции Министерства полиции воз­ла­га­лись на гу­бер­на­то­ров. Министерство полиции со­стоя­ло из со­ве­та ми­ни­ст­ра, Кан­це­ля­рии , Осо­бен­ной кан­це­ля­рии, Медицинского со­ве­та и 3 де­пар­та­мен­тов: по­ли­ции ис­пол­ни­тель­ной, по­ли­ции хо­зяй­ст­вен­ной и ме­ди­цин­ско­го. В ве­де­нии Осо­бен­ной кан­це­ля­рии на­хо­ди­лись де­ла по ино­стран­цам и за­гра­нич­ным пас­пор­там, цен­зу­ра, а так­же «де­ла осо­бен­ные», то еесть вы­яв­ле­ние ан­ти­пра­ви­тельственной дея­тель­но­сти и по­ли­тических на­строе­ний сре­ди всех сло­ёв на­се­ле­ния, над­зор за дея­тель­но­стью ма­сон­ских лож (смотрите Ма­сон­ст­во ) и ре­лигиозных сект; зна­чительная часть дел со­став­ля­ли раз­ра­бот­ки по иностранному шпио­на­жу. Ука­зом императора Алек­сан­д­ра I от 04(16).11.1819 года Министерство полиции бы­ло уп­разд­не­но, а Де­пар­та­мен­ты по­ли­ции ис­пол­ни­тель­ной и по­ли­ции хо­зяй­ст­вен­ной, а так­же Осо­бен­ная кан­це­ля­рия во­шли в со­став Ми­ни­стер­ст­ва внут­рен­них дел Российской им­пе­рии.

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