МИНИСТЕРСТВО НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

МИНИСТЕРСТВО НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ - центральное государственное уч­ре­ж­де­ние в Рос­сии, ве­дав­шее во­про­са­ми об­ра­зо­ва­ния и нау­ки.

Долж­ность ми­ни­ст­ра народного про­све­ще­ния уч­ре­ж­де­на ми­ни­стер­ской ре­фор­мой 1802 года , ему под­чи­не­ны со­ве­щательные ор­га­ны - Ко­мис­сия об уч­ре­ж­де­нии народных учи­лищ (1782-1803 годы), а так­же вновь об­ра­зо­ван­ная Ко­мис­сия об учи­ли­щах (1802 год; с 1803 года Главное прав­ле­ние училищ, с 1863 года Совет ми­ни­ст­ра), ко­то­рая под­го­то­ви­ла Пред­ва­рительные пра­ви­ла народного про­све­ще­ния от 24.01(05.02).1803 года, оп­ре­де­лив­шие ос­но­вы сис­те­мы учеб­ных за­ве­де­ний всех уров­ней. В 1803 году уч­ре­ж­дён Департамент народного про­све­ще­ния - основная струк­тур­ная часть МНП.

Фор­ми­ро­ва­лась сис­те­ма ме­ст­но­го уп­рав­ле­ния МНП. В 1803 году об­ра­зо­ва­ны пер­вые учеб­ные ок­ру­га МНП: Дерпт­ский (в 1893-1918 годах Риж­ский), Ка­зан­ский, Московский, Санкт-Пе­тербургский, Харь­ков­ский, Ви­лен­ский (1803-1832, 1850-1863 годы); позд­нее соз­да­ны Бе­ло­русский (1829-1850 годы), Одес­ский (1830-1918 годы), Ки­ев­ский (1832-1918 годы), Вар­шав­ский (1839-1861/62, 1867-1918 годы), Кавказский (1848-1860, 1883-1918 годы), Орен­бург­ский (1874-1918 годы) и Западно-Сибирский (1885-1918 годы) учеб­ные ок­ру­га. Учеб­ный ок­руг воз­глав­лял (до 1835 года совместно с учи­лищ­ным ко­ми­те­том университета) по­пе­чи­тель учеб­но­го ок­ру­га (1803-1918 годы; в не­ко­то­рых ре­гио­нах их обя­зан­но­сти ис­пол­ня­ли гу­бер­на­то­ры и ге­не­рал-гу­бер­на­то­ры), ко­то­рый осу­ще­ст­в­лял управ­ле­ние (до 1835 года - над­зор) учеб­ны­ми за­ве­де­ния­ми всех уров­ней: выс­ши­ми и сред­ни­ми - не­по­сред­ст­вен­но, на­чаль­ны­ми (основная часть учеб­ных за­ве­де­ний) - че­рез про­ме­жу­точ­ные ин­стан­ции. На­чаль­ные шко­лы после об­ра­зо­ва­ния МНП пе­ре­да­ны из ве­де­ния при­ка­зов об­ще­ст­вен­но­го при­зре­ния в под­чи­не­ние ди­рек­то­ров гу­берн­ских гим­на­зий и смот­ри­те­лей уезд­ных учи­лищ. Позд­нее для управ­ле­ния ими вве­де­ны долж­но­сти ин­спек­то­ров народных учи­лищ: в Северо-Западном крае (1863 год), в 33 гу­бер­ни­ях Ев­ропейской Рос­сии и Бес­са­раб­ской области (1869 год), поч­ти на всей тер­ри­то­рии Российской им­пе­рии (к началу XX века). Пер­во­на­чаль­но они под­чи­ня­лись пря­мо по­пе­чи­те­лю учеб­но­го ок­ру­га и ве­да­ли на­чаль­ны­ми шко­ла­ми всей гу­бер­нии, в 1874 году под­чи­не­ны гу­берн­ским ди­рек­то­рам народных училищ. Чис­ло ин­спек­то­ров рос­ло (787 в 1914 году), их уча­ст­ки умень­ша­лись вплоть до од­но­го или час­ти уез­да или круп­но­го го­ро­да в начале XX века. С 1864 года часть функ­ций по управ­ле­нию на­чаль­ны­ми учи­ли­ща­ми осу­ще­ст­в­ля­ли меж­ве­домственные гу­берн­ские и уезд­ные учи­лищ­ные со­ве­ты. Их со­став окон­ча­тель­но оп­ре­де­лён в 1874 году: пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (председатель), ин­спек­тор или ди­рек­тор народных учи­лищ, пред­ста­ви­те­ли от МВД, пра­во­слав­но­го ду­хо­вен­ст­ва и ор­га­нов ме­ст­но­го зем­ско­го и городского са­мо­управ­ле­ния (со­дер­жа­ли и осуществляли хо­зяйственное об­слу­жи­ва­ни­е боль­шин­ст­ва на­чаль­ных учеб­ных за­ве­де­ний), с 1895 года - также зем­ские на­чаль­ники (по делам школ своих участков).

Ма­ни­фе­стом императора Алек­сан­д­ра II от 24.10(05.11).1817 года, «да­бы хри­сти­ан­ское бла­го­чес­тие бы­ло все­гда ос­но­ва­ни­ем ис­тин­но­го про­све­ще­ния», МНП уп­разд­не­но, Департамент народного про­све­ще­ния и Главное прав­ле­ние учи­лищ на­ря­ду с Си­но­дом, административными и хо­зяйственными уч­реж­де­ния­ми при нём и Де­пар­та­мен­том ду­хов­ных дел ино­стран­ных ис­по­ве­да­ний во­шли в со­став Министерства ду­хов­ных дел и народного про­све­ще­ния. Оно уп­разд­не­но с от­став­кой ми­ни­ст­ра - князя А.Н. Го­ли­цы­на - в 1824 году, то­гда же МНП вос­ста­нов­ле­но (де­ла иностранных ис­по­ве­да­ний ос­та­ва­лись в его под­чи­не­нии до 1832 года).

В ве­де­нии МНП со­стоя­ла основная часть учеб­ных за­ве­де­ний, в том числе уни­вер­си­те­ты, боль­шин­ст­во ин­сти­ту­тов гу­ма­ни­тар­но­го про­фи­ля и часть инженерно-тех­нических ву­зов (все­го 28 государственных и 39 об­щественных и ча­ст­ных ву­зов к 1917 году), поч­ти все сред­ние об­ще­об­ра­зо­вательные учеб­ные за­ве­де­ния (гим­на­зии, ре­аль­ные учи­ли­ща) и боль­шин­ст­во на­чаль­ных (при­ход­ские, уезд­ные, «ми­ни­стер­ские», го­род­ские и зем­ские учи­ли­ща, выс­шие на­чаль­ные учи­ли­ща), а так­же не­ко­то­рые ви­ды сред­них специальных учеб­ных за­ве­де­ний (учи­тель­ские се­ми­на­рии и институты и др.), ли­цеи (кро­ме Цар­ско­сель­ско­го с 1822 года), медицинские учеб­ные за­ве­де­ния (1810-1882 годы), пра­во­слав­ные ду­хов­ные ака­де­мии (1810-1824 годы). МНП уча­ст­во­ва­ло в ор­га­ни­за­ции низ­ше­го и сред­не­го профессионально-тех­нического об­ра­зо­ва­ния (с 1888 года). В по­след­ней тре­ти 19 века ве­дом­ст­ву народного про­све­ще­ния пе­ре­да­ны (главным образом из под­чи­не­ния МВД): ве­те­ри­нар­ные ин­сти­ту­ты (1873 год), пра­во­слав­ные (1873 год) и еван­ге­ли­чес­ко-лю­те­ран­ские (1886-1887 годы) на­чаль­ные учи­ли­ща в При­бал­ти­ке, баш­кир­ские, кир­гиз­ские (ка­зах­ские) и та­тар­ские шко­лы (1874 год), учи­ли­ща гор­но­го ве­дом­ст­ва (1879 год), центральные учи­ли­ща в болгарских и немецких ко­ло­ни­ях (1881 год), реч­ные и мо­ре­ход­ные сред­ние учеб­ные за­ве­де­ния (1881-1898 годы), на­чаль­ные учи­ли­ща при рим­ско-ка­то­лических (1892 год) и ар­мя­но-гри­го­ри­ан­ских (1897 год) при­хо­дах и др. До­ля на­чаль­ных об­ще­об­ра­зо­вательных школ, на­хо­див­ших­ся в ве­де­нии МНП, в 1897-1910 годах воз­рос­ла с 42 до 59,5% (59,9 тысяч учеб­ных за­ве­де­ний), до­ля уче­ни­ков от об­ще­го чис­ла уча­щих­ся в на­чаль­ных шко­лах всех ве­домств - с 61,5 до 67,5% (4473 тысячи человек). Цен­тра­ли­за­ция управ­ле­ния на­чаль­ным об­ра­зо­ва­ни­ем за­вер­ше­на с пе­ре­хо­дом в ве­де­ние МНП школ ря­да ка­зачь­их войск, ос­та­вав­ших­ся в под­чи­не­нии Во­енного министерства (1916 год), а по­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года - всех на­чаль­ных учеб­ных за­ве­де­ний Си­но­да и других ве­домств [20.06(03.07).1917 года].

МНП ут­вер­жда­ло в долж­но­стях (с 1835 года) или на­зна­ча­ло (с 1884 года) пре­по­да­ва­тель­ский со­став уни­вер­си­те­тов, управ­ля­ло ка­зён­ны­ми сред­ни­ми учеб­ны­ми за­ве­де­ния­ми, да­ва­ло раз­ре­ше­ние на от­кры­тие ча­ст­ных учеб­ных за­ве­де­ний, над­зи­ра­ло за их дея­тель­но­стью и вы­да­ва­ло ра­зо­вые и по­сто­ян­ные по­со­бия не­ко­то­рым из них, сле­ди­ло за ра­бо­той до­маш­них учи­те­лей. Рас­смат­ри­ва­ло во­про­сы учеб­но-вос­пи­тательного ха­рак­те­ра, про­грам­мы, учеб­ни­ки и учеб­ные по­со­бия и до­пус­ка­ло их к упот­реб­ле­нию в учеб­ных за­ве­де­ни­ях всех уров­ней и для народных чте­ний. С 1908 года вело работы по вве­де­нию все­об­ще­го на­чаль­но­го обу­че­ния. Осу­ще­ст­в­ля­ло цен­зу­ру книг и пе­рио­дических из­да­ний, за ис­клю­че­ни­ем ду­хов­ных и во­ен­ных, а так­же те­ат­раль­но-дра­ма­ти­че­ских (в 1862-1863 годах цен­зу­ра пе­ре­да­на в МВД, где бы­ло соз­да­но Глав­ное управ­ле­ние по де­лам пе­ча­ти). Ве­дом­ство из­да­ва­ло «Жур­нал Ми­ни­стер­ст­ва на­род­но­го про­све­ще­ния» (1834-1917 годы; пре­об­ла­да­ли ма­те­риа­лы по ис­то­рии, ли­те­ра­ту­ро­ве­де­нию, клас­сической фи­ло­ло­гии, пе­да­го­ги­ке), а так­же га­зе­ты «Санкт- Пе­тер­бург­ские ве­до­мо­сти» (1874-1904 годы) и «St. Petersburger Zeitung» (1875-1917 годы).

МНП вы­сту­па­ло с хо­да­тай­ст­ва­ми пе­ред вер­хов­ной вла­стью о ма­те­ри­аль­ных ну­ж­дах под­ве­дом­ст­вен­ных ему ав­то­ном­ных уч­ре­ж­де­ний - Пе­тербургской АН (с 1802 года), АХ (1811-1829 годы), Императорской пуб­лич­ной библиотеки (ны­не РНБ) (1810-1850, 1863-1917 годы), Ру­мян­цев­ско­го (1828-1850, 1861-1917 годы) и Ис­то­ри­че­ско­го (с 1882 года) му­зе­ев, ар­хео­гра­фи­че­ских ко­мис­сий, ас­тро­но­ми­че­ских (с 1862 года) и ме­тео­ро­ло­ги­че­ских (с 1884 года) об­сер­ва­то­рий и других на­учных ор­га­ни­за­ций. Ут­вер­жда­ло ус­та­вы на­учных, литературных, ху­дожественных и про­све­ти­тель­ных об­ществ, сле­ди­ло за их со­блю­де­ни­ем, вы­да­ва­ло по­со­бия не­ко­то­рым об­ще­ст­вам и уча­ст­во­ва­ло в под­го­тов­ке на­учных съез­дов, суб­си­ди­ро­ва­ло про­вин­ци­аль­ные пуб­лич­ные биб­лио­те­ки (с 1834 года), ар­хив­ные ко­мис­сии (с 1884 года).

По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года вме­сто МНП уч­ре­ж­дён На­род­ный ко­мис­са­ри­ат про­све­ще­ния РСФСР, за­тем соз­да­ны ана­ло­гич­ные нар­ко­ма­ты в других со­юз­ных рес­пуб­ли­ках (в 1946 году все пре­об­ра­зо­ва­ны в рес­пуб­ли­кан­ские ми­ни­стер­ст­ва, ко­то­рые в 1966-1988 годах яв­ля­лись ор­га­на­ми Министерства про­све­ще­ния СССР). Выс­шие и сред­ние специальные учеб­ные за­ве­де­ния уп­рав­ля­лись со­юз­ны­ми и со­юз­но-рес­пуб­ли­кан­ски­ми ве­дом­ст­ва­ми - Все­со­юз­ным комитетом по де­лам выс­шей шко­лы при СНК СССР (1936-1946 годы), Министерством выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния СССР (1946-1953, 1954-1959 годы), Министерством куль­ту­ры СССР (1953-1954 годы), Министерством выс­ше­го и сред­не­го специального об­ра­зо­ва­ния СССР (1959-1988 годы), Государственным комитетом СМ СССР (с 1978 года Государственный комитет СССР) по профессионально-тех­ническому об­ра­зо­ва­нию (1959-1963, 1965-1988 годы). В 1988-1991 годах управ­ле­ние все­ми сту­пе­ня­ми об­ра­зо­ва­ния со­сре­до­то­че­но в Государственном комитете СССР по народному об­ра­зо­ва­нию. Ор­га­ны управ­ле­ния об­ра­зо­ва­ни­ем в РФ - Министерство об­ра­зо­ва­ния РФ (до конца 1991 года - РСФСР; 1990-1996, 1999-2004 годы), Министерство об­ще­го и профессионального об­ра­зо­ва­ния РФ (1996-1999 годы), Министерство об­ра­зо­ва­ния и нау­ки РФ (с 2004 года).

Спи­сок ру­ко­во­ди­те­лей ве­дом­ст­ва смотрите в при­ло­же­нии «Го­су­дар­ст­вен­ные уч­ре­ж­де­ния Рос­сии, СССР, РФ» в томе «Рос­сия».

Ис­точники:

Из­вле­че­ния из все­под­дан­ней­ше­го от­че­та ми­ни­ст­ра на­род­но­го про­све­ще­ния за… [1831-1832, 1850-1852, 1854, 1856-1858, 1869, 1871-1901 годы] г. СПб., 1833-1903 годы;

Все­под­дан­ней­ший от­чет ми­ни­ст­ра на­род­но­го про­све­ще­ния за… [1834, 1836-1849, 1853, 1862-1864, 1879-1883, 1902-1913 годы] г. СПб.; П., 1835-1916 годы;

Сбор­ник по­ста­нов­ле­ний по Ми­ни­стер­ст­ву на­род­но­го про­све­ще­ния: [1802-1900 годы]. СПб., 1864-1904 годы. Т. 1-17;

Сбор­ник рас­по­ря­же­ний по Ми­ни­стер­ст­ву на­род­но­го про­све­ще­ния [1802-1879, 1898-1904 годы]. СПб., 1866-1907 годы. Т. 1-7, 14-16.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)