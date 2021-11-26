МИНИСТЕРСТВО НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
МИНИСТЕРСТВО НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ - центральное государственное учреждение в России, ведавшее вопросами образования и науки.
Должность министра народного просвещения учреждена министерской реформой 1802 года, ему подчинены совещательные органы - Комиссия об учреждении народных училищ (1782-1803 годы), а также вновь образованная Комиссия об училищах (1802 год; с 1803 года Главное правление училищ, с 1863 года Совет министра), которая подготовила Предварительные правила народного просвещения от 24.01(05.02).1803 года, определившие основы системы учебных заведений всех уровней. В 1803 году учреждён Департамент народного просвещения - основная структурная часть МНП.
Формировалась система местного управления МНП. В 1803 году образованы первые учебные округа МНП: Дерптский (в 1893-1918 годах Рижский), Казанский, Московский, Санкт-Петербургский, Харьковский, Виленский (1803-1832, 1850-1863 годы); позднее созданы Белорусский (1829-1850 годы), Одесский (1830-1918 годы), Киевский (1832-1918 годы), Варшавский (1839-1861/62, 1867-1918 годы), Кавказский (1848-1860, 1883-1918 годы), Оренбургский (1874-1918 годы) и Западно-Сибирский (1885-1918 годы) учебные округа. Учебный округ возглавлял (до 1835 года совместно с училищным комитетом университета) попечитель учебного округа (1803-1918 годы; в некоторых регионах их обязанности исполняли губернаторы и генерал-губернаторы), который осуществлял управление (до 1835 года - надзор) учебными заведениями всех уровней: высшими и средними - непосредственно, начальными (основная часть учебных заведений) - через промежуточные инстанции. Начальные школы после образования МНП переданы из ведения приказов общественного призрения в подчинение директоров губернских гимназий и смотрителей уездных училищ. Позднее для управления ими введены должности инспекторов народных училищ: в Северо-Западном крае (1863 год), в 33 губерниях Европейской России и Бессарабской области (1869 год), почти на всей территории Российской империи (к началу XX века). Первоначально они подчинялись прямо попечителю учебного округа и ведали начальными школами всей губернии, в 1874 году подчинены губернским директорам народных училищ. Число инспекторов росло (787 в 1914 году), их участки уменьшались вплоть до одного или части уезда или крупного города в начале XX века. С 1864 года часть функций по управлению начальными училищами осуществляли межведомственные губернские и уездные училищные советы. Их состав окончательно определён в 1874 году: предводитель дворянства (председатель), инспектор или директор народных училищ, представители от МВД, православного духовенства и органов местного земского и городского самоуправления (содержали и осуществляли хозяйственное обслуживание большинства начальных учебных заведений), с 1895 года - также земские начальники (по делам школ своих участков).
Манифестом императора Александра II от 24.10(05.11).1817 года, «дабы христианское благочестие было всегда основанием истинного просвещения», МНП упразднено, Департамент народного просвещения и Главное правление училищ наряду с Синодом, административными и хозяйственными учреждениями при нём и Департаментом духовных дел иностранных исповеданий вошли в состав Министерства духовных дел и народного просвещения. Оно упразднено с отставкой министра - князя А.Н. Голицына - в 1824 году, тогда же МНП восстановлено (дела иностранных исповеданий оставались в его подчинении до 1832 года).
В ведении МНП состояла основная часть учебных заведений, в том числе университеты, большинство институтов гуманитарного профиля и часть инженерно-технических вузов (всего 28 государственных и 39 общественных и частных вузов к 1917 году), почти все средние общеобразовательные учебные заведения (гимназии, реальные училища) и большинство начальных (приходские, уездные, «министерские», городские и земские училища, высшие начальные училища), а также некоторые виды средних специальных учебных заведений (учительские семинарии и институты и др.), лицеи (кроме Царскосельского с 1822 года), медицинские учебные заведения (1810-1882 годы), православные духовные академии (1810-1824 годы). МНП участвовало в организации низшего и среднего профессионально-технического образования (с 1888 года). В последней трети 19 века ведомству народного просвещения переданы (главным образом из подчинения МВД): ветеринарные институты (1873 год), православные (1873 год) и евангелическо-лютеранские (1886-1887 годы) начальные училища в Прибалтике, башкирские, киргизские (казахские) и татарские школы (1874 год), училища горного ведомства (1879 год), центральные училища в болгарских и немецких колониях (1881 год), речные и мореходные средние учебные заведения (1881-1898 годы), начальные училища при римско-католических (1892 год) и армяно-григорианских (1897 год) приходах и др. Доля начальных общеобразовательных школ, находившихся в ведении МНП, в 1897-1910 годах возросла с 42 до 59,5% (59,9 тысяч учебных заведений), доля учеников от общего числа учащихся в начальных школах всех ведомств - с 61,5 до 67,5% (4473 тысячи человек). Централизация управления начальным образованием завершена с переходом в ведение МНП школ ряда казачьих войск, остававшихся в подчинении Военного министерства (1916 год), а после Февральской революции 1917 года - всех начальных учебных заведений Синода и других ведомств [20.06(03.07).1917 года].
МНП утверждало в должностях (с 1835 года) или назначало (с 1884 года) преподавательский состав университетов, управляло казёнными средними учебными заведениями, давало разрешение на открытие частных учебных заведений, надзирало за их деятельностью и выдавало разовые и постоянные пособия некоторым из них, следило за работой домашних учителей. Рассматривало вопросы учебно-воспитательного характера, программы, учебники и учебные пособия и допускало их к употреблению в учебных заведениях всех уровней и для народных чтений. С 1908 года вело работы по введению всеобщего начального обучения. Осуществляло цензуру книг и периодических изданий, за исключением духовных и военных, а также театрально-драматических (в 1862-1863 годах цензура передана в МВД, где было создано Главное управление по делам печати). Ведомство издавало «Журнал Министерства народного просвещения» (1834-1917 годы; преобладали материалы по истории, литературоведению, классической филологии, педагогике), а также газеты «Санкт- Петербургские ведомости» (1874-1904 годы) и «St. Petersburger Zeitung» (1875-1917 годы).
МНП выступало с ходатайствами перед верховной властью о материальных нуждах подведомственных ему автономных учреждений - Петербургской АН (с 1802 года), АХ (1811-1829 годы), Императорской публичной библиотеки (ныне РНБ) (1810-1850, 1863-1917 годы), Румянцевского (1828-1850, 1861-1917 годы) и Исторического (с 1882 года) музеев, археографических комиссий, астрономических (с 1862 года) и метеорологических (с 1884 года) обсерваторий и других научных организаций. Утверждало уставы научных, литературных, художественных и просветительных обществ, следило за их соблюдением, выдавало пособия некоторым обществам и участвовало в подготовке научных съездов, субсидировало провинциальные публичные библиотеки (с 1834 года), архивные комиссии (с 1884 года).
После Октябрьской революции 1917 года вместо МНП учреждён Народный комиссариат просвещения РСФСР, затем созданы аналогичные наркоматы в других союзных республиках (в 1946 году все преобразованы в республиканские министерства, которые в 1966-1988 годах являлись органами Министерства просвещения СССР). Высшие и средние специальные учебные заведения управлялись союзными и союзно-республиканскими ведомствами - Всесоюзным комитетом по делам высшей школы при СНК СССР (1936-1946 годы), Министерством высшего образования СССР (1946-1953, 1954-1959 годы), Министерством культуры СССР (1953-1954 годы), Министерством высшего и среднего специального образования СССР (1959-1988 годы), Государственным комитетом СМ СССР (с 1978 года Государственный комитет СССР) по профессионально-техническому образованию (1959-1963, 1965-1988 годы). В 1988-1991 годах управление всеми ступенями образования сосредоточено в Государственном комитете СССР по народному образованию. Органы управления образованием в РФ - Министерство образования РФ (до конца 1991 года - РСФСР; 1990-1996, 1999-2004 годы), Министерство общего и профессионального образования РФ (1996-1999 годы), Министерство образования и науки РФ (с 2004 года).
Список руководителей ведомства смотрите в приложении «Государственные учреждения России, СССР, РФ» в томе «Россия».
Источники:
Извлечения из всеподданнейшего отчета министра народного просвещения за… [1831-1832, 1850-1852, 1854, 1856-1858, 1869, 1871-1901 годы] г. СПб., 1833-1903 годы;
Всеподданнейший отчет министра народного просвещения за… [1834, 1836-1849, 1853, 1862-1864, 1879-1883, 1902-1913 годы] г. СПб.; П., 1835-1916 годы;
Сборник постановлений по Министерству народного просвещения: [1802-1900 годы]. СПб., 1864-1904 годы. Т. 1-17;
Сборник распоряжений по Министерству народного просвещения [1802-1879, 1898-1904 годы]. СПб., 1866-1907 годы. Т. 1-7, 14-16.