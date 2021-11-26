МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ - центральное государственное уч­ре­ж­де­ние в России и СССР, в РФ федеральный орган исполнительной власти.

Долж­ность ми­ни­ст­ра фи­нан­сов уч­ре­ж­де­на ми­ни­стер­ской ре­фор­мой 1802 года , ему под­чи­не­ны Берг-кол­ле­гия, Мо­нет­ный и Лес­ной департаменты и не­ко­то­рые другие уч­ре­жде­ния. Функ­ции Министерства финансов рас­ши­ри­лись с ли­к­ви­да­ци­ей Ми­ни­стер­ст­ва ком­мер­ции(1810 год). Об­ра­зо­ва­ние Министерства финансов за­вер­ши­лось с из­да­ни­ем «Об­ще­го уч­ре­ж­де­ния ми­ни­стерств» 1811 года. Пер­во­на­чаль­но вне ве­де­ния Министерства финансов фор­маль­но ос­та­вал­ся государственный ка­зна­чей, од­на­ко ми­нистр фи­нан­сов осу­ще­ст­в­лял об­щее ру­ко­во­д­ство его дея­тель­но­стью, в 1811 году Государственное ка­зна­чей­ст­во фак­ти­че­ски во­шло в со­став Министерства финансов, что бы­ло за­ко­но­да­тель­но за­кре­п­ле­но в 1821 году. В 1872-1905 годах при Министерстве финансов дей­ст­во­вал Со­вет тор­гов­ли и ма­ну­фак­тур (соз­дан пу­тём объ­е­ди­не­ния Ма­ну­фак­тур­но­го и Ком­мерческого со­ве­тов, об­ра­зо­ван­ных при Министерстве финансов в 1828-1829 годах), ко­то­рый имел ме­ст­ные ко­ми­те­ты тор­гов­ли и ма­ну­фак­тур. Ми­нистр фи­нан­сов яв­лял­ся глав­но­на­чаль­ст­вую­щим От­дель­ным кор­пу­сом по­гра­нич­ной стра­жи (с 1893 года). В 1900 году по инициа­ти­ве С.Ю. Вит­те центральные уч­ре­ж­де­ния Министерства финансов по час­ти тор­гов­ли и промышленности (глав­ные - От­дел тор­гов­ли и От­дел промышленности, соз­дан­ные при уп­разд­не­нии Департамента тор­гов­ли и ма­ну­фак­тур) объ­е­ди­не­ны в отдельную струк­тур­ную часть Министерства финансов под руководством осо­бо­го то­ва­ри­ща ми­ни­ст­ра фи­нан­сов. В 1905 году управ­ле­ние этой сфе­рой пе­ре­да­но во вновь соз­дан­ное Ми­ни­стер­ст­во тор­гов­ли и про­мыш­лен­но­сти (МТиП). По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года на ос­но­ва­нии Дек­ре­та 2-го Все­российского съез­да Со­ве­тов от 26.10(08.11).1917 года вме­сто Министерства финансов уч­ре­ж­дён Народный ко­мис­са­ри­ат по фи­нан­со­вым де­лам (с ию­ня 1918 года Народный ко­мис­са­ри­ат фи­нан­сов, НКФ) РСФСР, в со­став ко­то­ро­го вош­ли многие центральные уч­реж­де­ния бывшего Министерства финансов. В 1923 году об­разо­ван со­юз­но-рес­пуб­ли­кан­ский НКФ СССР, ко­то­рый ру­ко­во­дил дея­тель­но­стью нар­ко­ма­тов фи­нан­сов со­юз­ных рес­пуб­лик, че­рез них - дея­тель­но­стью нар­ко­ма­тов фи­нан­сов ав­то­ном­ных рес­пуб­лик. В 1946 году все нар­ко­ма­ты фи­нан­сов пере­име­но­ва­ны в со­от­вет­ст­вую­щие ми­ни­стер­ст­ва. Министерство финансов РСФСР 11.11.1991 года объ­е­ди­не­но с Министерством эко­но­ми­ки РСФСР в Министерство эко­но­ми­ки и фи­нан­сов РСФСР (с 25.12.1991 года - РФ), ко­то­ро­му по­ста­нов­ле­ни­ем пра­ви­тель­ст­ва РСФСР 15.11.1991 года под­чи­не­ны струк­ту­ры, под­раз­де­ле­ния и ор­га­ни­за­ции Министерства финансов СССР (ли­к­ви­ди­рова­но 26.12.1991 года в свя­зи с пре­кра­ще­ни­ем су­ще­ст­во­ва­ния со­юз­но­го го­су­дар­ст­ва). Министерство финансов РФ об­ра­зо­ва­но 19.02.1992 года при раз­де­ле­нии Министерства эко­но­ми­ки и фи­нан­сов.

Ме­ст­ные фи­нан­со­вые ор­га­ны - гу­берн­ские ка­зён­ные па­ла­ты, ка­зна­чей­ст­ва (фак­ти­че­ски с 1811 года, за­ко­но­да­тель­но с 1821 года), гу­берн­ские и ок­руж­ные (об­ра­зо­ван­ные для од­но­го или не­сколь­ких уез­дов) ак­циз­ные управ­ле­ния (1862-1918 годы), ин­сти­тут фаб­рич­ной ин­спек­ции (1882-1905 годы), уезд­ные по по­дат­ным де­лам при­сут­ст­вия (1885-1898 годы), гу­берн­ские и городские при­сут­ст­вия по квар­тир­но­му на­ло­гу (1893-1917 годы), по­пе­чи­тель­ст­ва о на­род­ной трез­во­сти (1894-1917 годы), гу­берн­ские и городские по про­мы­сло­во­му на­ло­гу при­сут­ст­вия (1898-1917 годы), гу­берн­ские по фаб­рич­ным и гор­но­за­вод­ским де­лам при­сут­ст­вия (1899-1905 годы), а так­же управ­ле­ния гор­ных ок­ру­гов (до 1874 года), ок­руж­ные та­мо­жен­ные управ­ле­ния (1811-1912 годы) и уп­рав­ле­ния уча­ст­ко­вых та­мо­жен­ных ин­спек­то­ров (1912-1918 годы); в советский пе­ри­од - фи­нан­со­вые от­де­лы ис­пол­ко­мов Со­ве­тов (гу­берн­ских и уезд­ных; крае­вых, об­ла­ст­ных, го­род­ских, рай­он­ных), фи­нан­со­вые управ­ле­ния Московского и Ле­нинградского городских ис­пол­ко­мов и Московского об­ла­ст­но­го ис­пол­ко­ма.

На про­тя­же­нии всей ис­то­рии Министерства финансов (НКФ) в его ве­де­нии на­хо­ди­лись: мо­нет­ные дво­ры; пред­при­ятия по из­го­тов­ле­нию ас­сиг­на­ций и всех бу­маг с государственным гер­бом (с 1818 года Экс­пе­ди­ция за­го­тов­ле­ния государственных бу­маг, с 1919 года Го­знак); сбе­ре­гательные кас­сы (1859-1919, 1923-1988 годы). В под­чи­не­нии ве­дом­ст­ва в Российской им­пе­рии так­же со­стоя­ли: государственные бан­ки (Ас­сиг­на­ци­он­ный до 1847 года, Ком­мер­че­ский в 1817-1860 годах, За­ём­ный до 1860 года, Го­су­дар­ст­вен­ный банк Рос­сий­ской им­пе­рии в 1860-1917 годах, Кре­сть­ян­ский по­зе­мель­ный банк в 1883-1917 годах, Дво­рян­ский зе­мель­ный банк в 1885-1917 годах); ссуд­ные (1860-1895 годы) и со­хран­ные (1862-1895 годы) каз­ны при Московском и Санскт-Пе­тербургском вос­пи­та­тель­ных до­мах; ка­зён­ные гор­но­за­вод­ские пред­при­ятия (кро­ме ка­би­нет­ских) и пред­при­ятия по до­бы­че со­ли (до 1874 года, ко­гда они пе­ре­да­ны в ве­де­ние Министерства государственных иму­ществ); та­мож­ни (1810-1917 годы); Государственная ко­мис­сия по­га­ше­ния дол­гов (1812-1917 годы); Экс­пе­ди­ция государственных кре­дит­ных би­ле­тов (1843-1860 годы); ак­цио­нер­ное общество Ки­тай­ско-Вос­точ­ной же­лез­ной до­ро­ги (1896-1917 годы); город Даль­ний (китайское - Да­лянь) в Кван­тун­ской об­лас­ти. В под­чи­не­нии НКФ (Министерство финансов) РСФСР и СССР на­хо­ди­лись: бан­ки (На­род­ный банк РСФСР, Го­су­дар­ст­вен­ный банк СССР; с 1932 года - Пром­банк СССР, Сель­хоз­банк СССР, Це­ком­банк СССР, Торг­банк СССР и др.), Гос­страх (1921-1992 годы), Ин­гос­ст­рах (1948-1991 годы), Го­хран (с пе­ре­ры­ва­ми) и прочее.

К важ­ней­шим функ­ци­ям ве­дом­ст­ва от­но­сят­ся со­став­ле­ние про­ек­тов рос­пи­си го­до­вых государственных до­хо­дов и рас­хо­дов (бюд­же­та) и от­чё­тов об их ис­пол­не­нии, ру­ко­во­дство вы­пус­ком и об­ра­ще­ни­ем де­неж­ных и рас­чёт­ных зна­ков, че­кан­кой мо­не­ты, раз­ра­бот­ка об­щих во­про­сов де­неж­но­го об­ра­ще­ния и его ре­гу­ли­ро­ва­ния (Министерство финансов и НКФ под­го­то­ви­ли ряд де­неж­ных ре­форм - 1839-1841, 1895-1898, 1922-1924, 1947, 1961 годов и др.), раз­ра­бот­ка на­ло­го­во­го за­ко­но­да­тель­ст­ва, сбор на­ло­гов, по­шлин, ак­ци­зов, про­ве­де­ние государственных кре­дит­ных опе­ра­ций, в т. ч. внеш­них и внутренних зай­мов, пе­ре­вод ка­пи­та­лов за гра­ни­цу и прочего.

Министерство финансов Российской им­пе­рии так­же ве­да­ло пра­ви­тельственной по­ли­ти­кой в сфе­ре внеш­ней тор­гов­ли (1810-1905 годы), промышленности и внутренней тор­гов­ли (1819-1905 годы). Управ­ля­ло государственными зе­мель­ны­ми иму­ще­ст­ва­ми, с 1810 года - все­ми государственными иму­ще­ст­ва­ми, в том числе государственными кре­сть­я­на­ми (до об­ра­зо­ва­ния Ми­ни­стер­ст­ва го­су­дар­ст­вен­ных иму­ществ в 1837/38 году). Ру­ко­во­ди­ло вы­куп­ной опе­ра­ци­ей(1861-1906 годы) по­сле от­ме­ны кре­по­ст­но­го пра­ва. Совместно с Го­су­дар­ст­вен­ным кон­тро­лем про­ве­ло фи­нан­со­вые ре­фор­мы 1862-1868 годов. Осу­ще­ст­в­ля­ло над­зор за об­щественными и ча­ст­ны­ми кре­дит­ны­ми уч­ре­ж­де­ния­ми, а так­же, до 1874 года, за ча­ст­ны­ми гор­ны­ми пред­при­ятия­ми. Сда­ва­ло с тор­гов вин­ные от­ку­па, с 1895 года осу­ще­ст­в­ля­ло государственную вин­ную мо­но­по­лию. Ус­та­нав­ли­ва­ло та­ри­фы железно-дорожных пе­ре­во­зок (1889-1905, 1906-1917 годы). Раз­ра­ба­ты­ва­ло фаб­рич­ное за­ко­но­да­тель­ст­во (до 1905 года). Вы­да­ва­ло при­ви­ле­гии на изо­бре­те­ния и усо­вер­шен­ст­во­ва­ния. В свя­зи с пре­об­ра­зо­ва­ния­ми фи­нан­со­вой сис­те­мы по­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года НКФ за­ни­мал­ся ли­к­ви­да­ци­ей преж­них кре­дит­ных уч­ре­ж­де­ний, на­цио­на­ли­за­ци­ей бан­ков. В пе­ри­од «во­ен­но­го ком­му­низ­ма» его роль в народном хо­зяй­ст­ве суще­ст­вен­но сни­зи­лась, вновь воз­рос­ла с пе­ре­хо­дом к но­вой эко­но­ми­че­ской по­ли­ти­ке (НКФ раз­ра­бо­тал её фи­нан­со­вые ас­пек­ты). Впо­след­ст­вии НКФ и Министерство финансов управ­ля­ли фи­нан­со­во-кре­дит­ной сис­те­мой СССР, осу­ще­ст­в­ля­ли учёт и хра­не­ние государственных за­па­сов зо­ло­та, се­реб­ра, иностранной ва­лю­ты. С об­ра­зо­ва­ни­ем Со­ве­та эко­но­ми­че­ской взаи­мо­по­мо­щи Министерство финансов СССР раз­ра­бо­та­ло сис­те­му взаи­мо­рас­чё­тов на ос­но­ве пе­ре­вод­но­го руб­ля.

Министерство финансов РФ по­сле рас­па­да советской бюд­жетной сис­те­мы основные уси­лия на­пра­ви­ло на дос­ти­же­ние фи­нан­со­вой ста­би­ли­за­ции. Оно фор­ми­ру­ет государственный бюд­жет на ос­но­ве ры­ноч­ной идео­ло­гии, раз­ра­ба­ты­ва­ет и ре­а­ли­зу­ет стра­те­гические на­прав­ле­ния государственной фи­нан­со­вой, бюд­жет­ной, на­ло­го­вой и ва­лют­ной по­ли­ти­ки, обес­пе­чи­ва­ет кон­цен­тра­цию фи­нан­со­вых ре­сур­сов на при­ори­тет­ных на­прав­ле­ни­ях со­ци­аль­но-эко­но­мического раз­ви­тия, управ­ля­ет гососударственными внутренним и внеш­ним дол­гом и прочим. Раз­ра­ба­ты­ва­ет за­ко­но­про­ек­ты, нор­ма­тив­ные ак­ты и другие до­ку­мен­ты по во­про­сам, от­но­ся­щим­ся к сфе­ре дея­тель­но­сти Фе­де­раль­ной на­ло­го­вой служ­бы, ко­ор­ди­ни­ру­ет ра­бо­ту Фе­де­раль­ной служ­бы фи­нан­со­во-бюд­жет­но­го над­зо­ра и Фе­де­раль­ного казначейства. В 2000-2008 годах Министерство финансов спо­соб­ст­во­ва­ло фор­ми­ро­ва­нию без­де­фи­цит­но­го фе­де­раль­но­го бюд­же­та, ак­тив­ной вы­пла­те внеш­ней за­дол­жен­но­сти, вве­де­нию «пло­ской шка­лы» по­до­ход­но­го на­ло­га, соз­да­нию ста­би­ли­зационного фон­да РФ. В 2009-2010 годах осу­ще­ст­в­ля­ло ме­ры, на­прав­лен­ные на пре­одо­ле­ние по­след­ст­вий ми­ро­во­го фи­нан­со­во­го кри­зи­са. В ве­де­нии Министерства финансов РФ на­хо­дят­ся Го­хран РФ, Го­знак РФ, Российская государственная про­бир­ная па­ла­та, Ал­маз­ю­ве­лир­экс­порт. Ме­ст­ные ор­га­ны Министерства финансов - тер­ри­то­ри­аль­ные под­раз­де­ле­ния фе­де­раль­но­го ка­зна­чей­ст­ва, тер­ри­то­ри­аль­ные кон­троль­но-ре­ви­зи­он­ные ор­га­ны, ре­гио­наль­ные управ­ле­ния по ва­лют­но­му кон­тро­лю, тер­ри­то­ри­аль­ные ор­га­ны стра­хо­во­го над­зо­ра. В рес­пуб­ли­ках, не­ко­то­рых кра­ях и об­лас­тях РФ дей­ст­ву­ют ми­ни­стер­ст­ва фи­нан­сов, ко­то­рые не­по­сред­ст­вен­но не под­чи­ня­ют­ся Министерству финансов РФ, но пред­став­ля­ют ему свои от­чё­ты.

При Министерстве финансов сфор­ми­ро­ва­на од­на из круп­ней­ших спе­циа­ли­зированных биб­лио­тек (с 1824 года). Учеб­ные за­ве­де­ния и на­учные уч­ре­ж­де­ния Министерства финансов (НКФ): по­ли­тех­нические ву­зы, ком­мерческие, тор­го­вые, тех­нические, ре­мес­лен­ные и другие профессиональные сред­ние и низ­шие учеб­ные за­ве­де­ния (до 1905 года, ко­гда они бы­ли пе­ре­да­ны в ве­де­ние МТиП); Институт эко­номических ис­сле­до­ва­ний (1919-1931 годы), Москковский фи­нан­со­во-эко­но­мический институт (с 1919 года; ны­не Фи­нан­со­вый университет при Пра­ви­тель­ст­ве РФ), Конъ­юнк­тур­ный ин­сти­тут (1923-1928 годы), Ле­нинградский фи­нан­со­во-эко­но­мический институт (1930-1946 годы; ны­не Санскт-Пе­тербургский государственный университет эко­но­ми­ки и фи­нан­сов в сис­те­ме Министерства об­ра­зо­ва­ния), Центральный за­оч­ный институт фи­нан­со­во-эко­но­мических на­ук (1930 год; с 1993 года Все­российский за­оч­ный фи­нан­со­во-эко­но­мический институт), Ака­де­мия бюд­же­та и ка­зна­чей­ст­ва (соз­да­на в 1988 году как Фи­нан­со­вый институт по­вы­ше­ния ква­ли­фи­ка­ции, с 1996 года современное название). Сре­ди ве­дом­ст­вен­ных из­да­ний: «Ука­за­тель пра­ви­тель­ст­вен­ных рас­по­ря­же­ний по Ми­ни­стер­ст­ву фи­нан­сов» (1864-1885 годы), «Внеш­няя тор­гов­ля по ев­ро­пей­ской гра­ни­це: Тру­ды Ста­ти­сти­че­ско­го от­де­ле­ния Де­пар­та­мен­та та­мо­жен­ных сбо­ров» (1884-1916 годы), «Вест­ник фи­нан­сов, про­мыш­лен­но­сти и тор­гов­ли…» (1885-1917 годы), «Це­ны на хле­ба и спирт, фрах­ты и стра­хо­вые пре­мии по те­ле­граф­ным све­де­ни­ям…» (1888-1905 годы, с 1905 года из­да­ние МТиП), «Сбор­ник та­ри­фов рос­сий­ских же­лез­ных до­рог» и «Свод­ная ста­ти­сти­ка пе­ре­во­зок по рус­ским же­лез­ным до­ро­гам» (1889-1917 годы), «Тор­го­во-про­мыш­лен­ная га­зе­та» (1893-1917 годы), «Рус­ское эко­но­ми­че­ское обо­зре­ние» (1897-1905 годы), «Свод ста­ти­сти­че­ских дан­ных по же­ле­зо­де­ла­тель­ной про­мыш­лен­но­сти» (1903-1917 годы) и др.; «Из­вес­тия На­род­но­го ко­мис­са­риа­та фи­нан­сов РСФСР» (1919-1922 годы), «Из­вес­тия На­род­но­го ко­мис­са­риа­та фи­нан­сов СССР» (1927-1931 годы), журнал «Фи­нан­сы» (в 1926-1954 годах «Фи­нан­сы и на­род­ное хо­зяй­ст­во»; в 1954-1992 годах «Фи­нан­сы СССР»), «Фи­нан­со­вая га­зе­та» (с 1991 года).

Спи­сок ру­ко­во­ди­те­лей ве­дом­ст­ва до 2000 года смотрите в при­ло­же­нии «Го­су­дар­ст­вен­ные уч­ре­ж­де­ния Рос­сии, СССР, РФ» в то­ме «Рос­сия»; А.Л. Кудрин (19.05.2000-26.09.2011 годов); А.Г. Силуанов (с 16.12.2011 года; с 27.09.2011 - исполняющий обязанности).

Дополнительная литература:

Ми­ни­стер­ст­во фи­нан­сов. 1802-1902. СПб., 1902. Ч. 1-2;

Ис­то­ри­че­ский об­зор пра­ви­тель­ст­вен­ных, об­ще­ст­вен­ных и ча­ст­ных кре­дит­ных ус­та­нов­ле­ний в Рос­сии / Сост. Я. И. Пе­че­рин. СПб., 1904;

По­дат­ная ин­спек­ция в Рос­сии (1885-1910 г.): Очерк дея­тель­но­сти по­дат­ной ин­спек­ции за 25 лет ее су­ще­ст­во­ва­ния в свя­зи с раз­ви­ти­ем пря­мо­го об­ло­же­ния. СПб., 1910;

Де­пар­та­мент ок­лад­ных сбо­ров. [1863-1913]. СПб., 1913;

Крат­кий очерк 50-ле­тия ак­циз­ной сис­те­мы взи­ма­ния на­ло­га с креп­ких на­пит­ков и 50-ле­тия дея­тель­но­сти уч­ре­ж­де­ний, за­ве­ды­ваю­щих не­ок­лад­ны­ми сбо­ра­ми. СПб., 1913;

Ми­ни­стер­ст­во фи­нан­сов. 1904-1913. [СПб., 1914];

Та­мо­жен­ное де­ло Рос­сии: Сбор­ник до­ку­мен­тов и ма­те­риа­лов. М., 1997-2003. Т. 1-6;

Судь­бы Рос­сии: Док­ла­ды и за­пис­ки го­су­дар­ст­вен­ных дея­те­лей им­пе­ра­то­рам о про­бле­мах эко­но­ми­че­ско­го раз­ви­тия стра­ны (вто­рая по­ло­ви­на XIX в.) / Сост. Л. Е. Ше­пе­лев. СПб., 1999;

Ис­то­рия Ми­ни­стер­ст­ва фи­нан­сов Рос­сии. М., 2002. Т. 1-4.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)