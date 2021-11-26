МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ - центральное государственное учреждение в России и СССР, в РФ федеральный орган исполнительной власти.
Должность министра финансов учреждена министерской реформой 1802 года, ему подчинены Берг-коллегия, Монетный и Лесной департаменты и некоторые другие учреждения. Функции Министерства финансов расширились с ликвидацией Министерства коммерции(1810 год). Образование Министерства финансов завершилось с изданием «Общего учреждения министерств» 1811 года. Первоначально вне ведения Министерства финансов формально оставался государственный казначей, однако министр финансов осуществлял общее руководство его деятельностью, в 1811 году Государственное казначейство фактически вошло в состав Министерства финансов, что было законодательно закреплено в 1821 году. В 1872-1905 годах при Министерстве финансов действовал Совет торговли и мануфактур (создан путём объединения Мануфактурного и Коммерческого советов, образованных при Министерстве финансов в 1828-1829 годах), который имел местные комитеты торговли и мануфактур. Министр финансов являлся главноначальствующим Отдельным корпусом пограничной стражи (с 1893 года). В 1900 году по инициативе С.Ю. Витте центральные учреждения Министерства финансов по части торговли и промышленности (главные - Отдел торговли и Отдел промышленности, созданные при упразднении Департамента торговли и мануфактур) объединены в отдельную структурную часть Министерства финансов под руководством особого товарища министра финансов. В 1905 году управление этой сферой передано во вновь созданное Министерство торговли и промышленности (МТиП). После Октябрьской революции 1917 года на основании Декрета 2-го Всероссийского съезда Советов от 26.10(08.11).1917 года вместо Министерства финансов учреждён Народный комиссариат по финансовым делам (с июня 1918 года Народный комиссариат финансов, НКФ) РСФСР, в состав которого вошли многие центральные учреждения бывшего Министерства финансов. В 1923 году образован союзно-республиканский НКФ СССР, который руководил деятельностью наркоматов финансов союзных республик, через них - деятельностью наркоматов финансов автономных республик. В 1946 году все наркоматы финансов переименованы в соответствующие министерства. Министерство финансов РСФСР 11.11.1991 года объединено с Министерством экономики РСФСР в Министерство экономики и финансов РСФСР (с 25.12.1991 года - РФ), которому постановлением правительства РСФСР 15.11.1991 года подчинены структуры, подразделения и организации Министерства финансов СССР (ликвидировано 26.12.1991 года в связи с прекращением существования союзного государства). Министерство финансов РФ образовано 19.02.1992 года при разделении Министерства экономики и финансов.
Местные финансовые органы - губернские казённые палаты, казначейства (фактически с 1811 года, законодательно с 1821 года), губернские и окружные (образованные для одного или нескольких уездов) акцизные управления (1862-1918 годы), институт фабричной инспекции (1882-1905 годы), уездные по податным делам присутствия (1885-1898 годы), губернские и городские присутствия по квартирному налогу (1893-1917 годы), попечительства о народной трезвости (1894-1917 годы), губернские и городские по промысловому налогу присутствия (1898-1917 годы), губернские по фабричным и горнозаводским делам присутствия (1899-1905 годы), а также управления горных округов (до 1874 года), окружные таможенные управления (1811-1912 годы) и управления участковых таможенных инспекторов (1912-1918 годы); в советский период - финансовые отделы исполкомов Советов (губернских и уездных; краевых, областных, городских, районных), финансовые управления Московского и Ленинградского городских исполкомов и Московского областного исполкома.
На протяжении всей истории Министерства финансов (НКФ) в его ведении находились: монетные дворы; предприятия по изготовлению ассигнаций и всех бумаг с государственным гербом (с 1818 года Экспедиция заготовления государственных бумаг, с 1919 года Гознак); сберегательные кассы (1859-1919, 1923-1988 годы). В подчинении ведомства в Российской империи также состояли: государственные банки (Ассигнационный до 1847 года, Коммерческий в 1817-1860 годах, Заёмный до 1860 года, Государственный банк Российской империи в 1860-1917 годах, Крестьянский поземельный банк в 1883-1917 годах, Дворянский земельный банк в 1885-1917 годах); ссудные (1860-1895 годы) и сохранные (1862-1895 годы) казны при Московском и Санскт-Петербургском воспитательных домах; казённые горнозаводские предприятия (кроме кабинетских) и предприятия по добыче соли (до 1874 года, когда они переданы в ведение Министерства государственных имуществ); таможни (1810-1917 годы); Государственная комиссия погашения долгов (1812-1917 годы); Экспедиция государственных кредитных билетов (1843-1860 годы); акционерное общество Китайско-Восточной железной дороги (1896-1917 годы); город Дальний (китайское - Далянь) в Квантунской области. В подчинении НКФ (Министерство финансов) РСФСР и СССР находились: банки (Народный банк РСФСР, Государственный банк СССР; с 1932 года - Промбанк СССР, Сельхозбанк СССР, Цекомбанк СССР, Торгбанк СССР и др.), Госстрах (1921-1992 годы), Ингосстрах (1948-1991 годы), Гохран (с перерывами) и прочее.
К важнейшим функциям ведомства относятся составление проектов росписи годовых государственных доходов и расходов (бюджета) и отчётов об их исполнении, руководство выпуском и обращением денежных и расчётных знаков, чеканкой монеты, разработка общих вопросов денежного обращения и его регулирования (Министерство финансов и НКФ подготовили ряд денежных реформ - 1839-1841, 1895-1898, 1922-1924, 1947, 1961 годов и др.), разработка налогового законодательства, сбор налогов, пошлин, акцизов, проведение государственных кредитных операций, в т. ч. внешних и внутренних займов, перевод капиталов за границу и прочего.
Министерство финансов Российской империи также ведало правительственной политикой в сфере внешней торговли (1810-1905 годы), промышленности и внутренней торговли (1819-1905 годы). Управляло государственными земельными имуществами, с 1810 года - всеми государственными имуществами, в том числе государственными крестьянами (до образования Министерства государственных имуществ в 1837/38 году). Руководило выкупной операцией(1861-1906 годы) после отмены крепостного права. Совместно с Государственным контролем провело финансовые реформы 1862-1868 годов. Осуществляло надзор за общественными и частными кредитными учреждениями, а также, до 1874 года, за частными горными предприятиями. Сдавало с торгов винные откупа, с 1895 года осуществляло государственную винную монополию. Устанавливало тарифы железно-дорожных перевозок (1889-1905, 1906-1917 годы). Разрабатывало фабричное законодательство (до 1905 года). Выдавало привилегии на изобретения и усовершенствования. В связи с преобразованиями финансовой системы после Октябрьской революции 1917 года НКФ занимался ликвидацией прежних кредитных учреждений, национализацией банков. В период «военного коммунизма» его роль в народном хозяйстве существенно снизилась, вновь возросла с переходом к новой экономической политике (НКФ разработал её финансовые аспекты). Впоследствии НКФ и Министерство финансов управляли финансово-кредитной системой СССР, осуществляли учёт и хранение государственных запасов золота, серебра, иностранной валюты. С образованием Совета экономической взаимопомощи Министерство финансов СССР разработало систему взаиморасчётов на основе переводного рубля.
Министерство финансов РФ после распада советской бюджетной системы основные усилия направило на достижение финансовой стабилизации. Оно формирует государственный бюджет на основе рыночной идеологии, разрабатывает и реализует стратегические направления государственной финансовой, бюджетной, налоговой и валютной политики, обеспечивает концентрацию финансовых ресурсов на приоритетных направлениях социально-экономического развития, управляет гососударственными внутренним и внешним долгом и прочим. Разрабатывает законопроекты, нормативные акты и другие документы по вопросам, относящимся к сфере деятельности Федеральной налоговой службы, координирует работу Федеральной службы финансово-бюджетного надзора и Федерального казначейства. В 2000-2008 годах Министерство финансов способствовало формированию бездефицитного федерального бюджета, активной выплате внешней задолженности, введению «плоской шкалы» подоходного налога, созданию стабилизационного фонда РФ. В 2009-2010 годах осуществляло меры, направленные на преодоление последствий мирового финансового кризиса. В ведении Министерства финансов РФ находятся Гохран РФ, Гознак РФ, Российская государственная пробирная палата, Алмазювелирэкспорт. Местные органы Министерства финансов - территориальные подразделения федерального казначейства, территориальные контрольно-ревизионные органы, региональные управления по валютному контролю, территориальные органы страхового надзора. В республиках, некоторых краях и областях РФ действуют министерства финансов, которые непосредственно не подчиняются Министерству финансов РФ, но представляют ему свои отчёты.
При Министерстве финансов сформирована одна из крупнейших специализированных библиотек (с 1824 года). Учебные заведения и научные учреждения Министерства финансов (НКФ): политехнические вузы, коммерческие, торговые, технические, ремесленные и другие профессиональные средние и низшие учебные заведения (до 1905 года, когда они были переданы в ведение МТиП); Институт экономических исследований (1919-1931 годы), Москковский финансово-экономический институт (с 1919 года; ныне Финансовый университет при Правительстве РФ), Конъюнктурный институт (1923-1928 годы), Ленинградский финансово-экономический институт (1930-1946 годы; ныне Санскт-Петербургский государственный университет экономики и финансов в системе Министерства образования), Центральный заочный институт финансово-экономических наук (1930 год; с 1993 года Всероссийский заочный финансово-экономический институт), Академия бюджета и казначейства (создана в 1988 году как Финансовый институт повышения квалификации, с 1996 года современное название). Среди ведомственных изданий: «Указатель правительственных распоряжений по Министерству финансов» (1864-1885 годы), «Внешняя торговля по европейской границе: Труды Статистического отделения Департамента таможенных сборов» (1884-1916 годы), «Вестник финансов, промышленности и торговли…» (1885-1917 годы), «Цены на хлеба и спирт, фрахты и страховые премии по телеграфным сведениям…» (1888-1905 годы, с 1905 года издание МТиП), «Сборник тарифов российских железных дорог» и «Сводная статистика перевозок по русским железным дорогам» (1889-1917 годы), «Торгово-промышленная газета» (1893-1917 годы), «Русское экономическое обозрение» (1897-1905 годы), «Свод статистических данных по железоделательной промышленности» (1903-1917 годы) и др.; «Известия Народного комиссариата финансов РСФСР» (1919-1922 годы), «Известия Народного комиссариата финансов СССР» (1927-1931 годы), журнал «Финансы» (в 1926-1954 годах «Финансы и народное хозяйство»; в 1954-1992 годах «Финансы СССР»), «Финансовая газета» (с 1991 года).
Список руководителей ведомства до 2000 года смотрите в приложении «Государственные учреждения России, СССР, РФ» в томе «Россия»; А.Л. Кудрин (19.05.2000-26.09.2011 годов); А.Г. Силуанов (с 16.12.2011 года; с 27.09.2011 - исполняющий обязанности).
Дополнительная литература:
Министерство финансов. 1802-1902. СПб., 1902. Ч. 1-2;
Исторический обзор правительственных, общественных и частных кредитных установлений в России / Сост. Я. И. Печерин. СПб., 1904;
Податная инспекция в России (1885-1910 г.): Очерк деятельности податной инспекции за 25 лет ее существования в связи с развитием прямого обложения. СПб., 1910;
Департамент окладных сборов. [1863-1913]. СПб., 1913;
Краткий очерк 50-летия акцизной системы взимания налога с крепких напитков и 50-летия деятельности учреждений, заведывающих неокладными сборами. СПб., 1913;
Министерство финансов. 1904-1913. [СПб., 1914];
Таможенное дело России: Сборник документов и материалов. М., 1997-2003. Т. 1-6;
Судьбы России: Доклады и записки государственных деятелей императорам о проблемах экономического развития страны (вторая половина XIX в.) / Сост. Л. Е. Шепелев. СПб., 1999;
История Министерства финансов России. М., 2002. Т. 1-4.