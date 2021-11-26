МИНИСТЕРСТВО
МИНИСТЕРСТВО - центральный исполнительный орган, руководящий отдельными отраслями государственного управления.
Число министерств и распределение полномочий между ними определяются руководством государства, правительства или на основании актов высших законодательных органов. Глава министерства обычно входит в состав правительства. Внутренняя структура министерства разнообразна и зависит от размера министерства, объёма и характера деятельности. Министерства имеют центральный аппарат, многие - также региональный и местный аппараты в отдельных частях страны. При министерствах существуют различные вспомогательные органы (совещательные и консультативные комитеты, координационные управления, автономные специализированные организации и т. д.).
Министерства как органы управления появились в западно-европейских странах в Новое время. Министр, которому поручалось руководство отраслью управления, направлял деятельность министерства по указанию назначившего его монарха и нёс ответственность непосредственно перед ним. С установлением в ряде стран конституционной монархии и развитием парламентаризма сложился институт ответственности министров перед парламентом. К традиц. сферам государственного управления относятся внешняя политика, охрана правопорядка, руководство вооруженными силами, финансами, сбором налогов, средствами связи и др. Со временем число министерств увеличивалось, усложнялась их структура и расширялись функции. Появились министерства в сфере регулирования экономики, здравоохранения и социального обеспечения. В 1960-1970-х годах в большинстве стран система министерств перестроена на основе так называемой функциональной специализации. Министерства можно классифицировать по объёму полномочий (например, министерства федеральные и отдельных штатов в США), по функциям (общей компетенции, отраслевые и т. д.), по принципам построения (внутренняя структура). В некоторых государствах министр должен быть членом парламента (например, в Великобритании - членом Палаты общин), во Франции, напротив, депутатский мандат несовместим с министерским постом.
Министерства в Российской империи. Должности министров впервые введены для руководства Департаментом уделов (1797 год) и Коммерц-коллегией (1800 год). Начало созданию системы министерств положено министерской реформой 1802 года. Министерства, основанные на принципе персональной ответственности министра, пришли на смену коллежской системе, где главенствовал принцип коллективной ответственности. Образование министерств в основном завершилось изданием манифеста императора Александра I «О разделении государственных дел на особые управления» от 25.07(06.08).1810 года и «Общего учреждения министерств» 1811 года, действовавшего с незначительными изменениями вплоть до 1917 года.
Среди первых министерств были Министерство иностранных дел, Министерство внутренних дел, Министерство финансов, Министерство юстиции (ныне продолжают существовать под теми же названиями), а также Министерство военно-сухопутных сил (с 1815 года Военное министерство), Министерство морских сил (с 1815 года Морское министерство), Министерство коммерции (упразднено в 1810 году), Министерство народного просвещения (в 1817-1824 годах входило в состав Министерства духовных дел и народного просвещения). Позднее число министерств увеличилось, образованы Министерство полиции (1810 год; выделено из МВД, расформировано в 1819 году с передачей функций обратно в МВД), Министерство императорского двора и уделов (1826 год), Министерство государственных имуществ (декабрь 1837/январь 1838 года, с 1894 года Министерство земледелия и государственных имуществ, с 1905 года Главное управление землеустройства и земледелия, с 1915 года Министерство земледелия). Фактически министерства составили административные и финансовые учреждения по делам Российской православной церкви, находившиеся под руководством обер-прокурора Синода (к 1835 году был наделён всеми полномочиями министра), часто они именовались Ведомством православного исповедания или Духовным ведомством. В 1865 году в связи с интенсивным железно-дорожным строительством, в том числе казённым, образовано Министерство путей сообщения [МПС; ему предшествовали Главное управление водяных и сухопутных сообщений (1809-1810 годы), затем Главное управление путей сообщения, с 1832 года - Главное управление путей сообщения и публичных зданий]. Бурный экономический рост стал причиной выделения в 1905 году Министерства торговли и промышленности из Министерства финансов. Некоторое время самостоятельно существовали также Министерство уделов (1852-1856 годы) и Министерство почт и телеграфов (1865-1868, 1880-1881 годы).
Центральными органами отраслевого управления являлись также отдельные главные управления, которые по объёму полномочий приравнивались к министерству: Главное управление духовных дел разных исповеданий (1810-1817 годы, затем в составе Министерства духовных дел и народного просвещения, с 1824 года - Министерства народного просвещения; с 1832 года Департамент духовных дел иностранных исповеданийМВД), Главное управление ревизии государственных счетов (1811 год; преобразовано в декабре 1836/январе 1837 года в Государственный контроль, существовавший на правах министерства), Главное управление государственного коннозаводства (1843 год; в 1848-1856 и 1874-1881 годах в составе Министерства государственных имуществ), Главное управление торгового мореплавания и портов (1902 год; выделено из Министерства финансов, в 1905 году расформировано с включением структурных частей в Министерство торговли и промышленности). В 1916 году учреждено Главное управление государственного здравоохранения, но из-за отказа Государственной думы утвердить соответствующий закон новое управление так и не было создано.
Министерства возглавлялись министрами, самостоятельные главные управления - главноуправляющими. Они назначались и увольнялись императором и до 1905 года в своей деятельности были ответственны только перед ним, по своей должности министры являлись членами Государственного совета и Комитета министров. Власть министров определялась как исполнительная. Проекты новых законов они должны были представлять (после предварительного согласования с министрами, которых касались эти законопроекты) в Государственный совет, проекты административных распоряжений, требовавших утверждения императора, а также затрагивавшие несколько ведомств, - вносить на предварительное обсуждение в Комитет министров. На практике, однако, каждый министр, пользуясь правом личного доклада императору, имел возможность утверждать проекты соответствующих распоряжений, а иногда и законов непосредственно при этом докладе, минуя процедуру согласования с другими ведомствами. В 1905 году, в ходе Революции 1905-1907 годов, Совет министров преобразован в орган, призванный объединять и координировать действия всех центральных ведомств и ограничивавший самостоятельность отдельных министров. Председатель СМ имел право контролировать деятельность руководителей ведомств, а они, в свою очередь, были обязаны согласовывать с ним свои наиболее важные действия и выносить на обсуждение в СМ все законопроекты перед предварительным утверждением императора и представлением их в Государственную думу. Министры военный, морской, иностранных дел и министр императорского двора и уделов сохранили своё подчинение непосредственно императору и были независимы от СМ (хотя и входили в его состав).
Типовая структура министерства предусматривала его деление на департаменты (во главе с директорами), непосредственно руководившие определёнными направлениями деятельности ведомства, и приравненные к ним по правам канцелярии министерства (министров); департаменты делились на отделения (во главе с начальниками), возглавлявшие отдельные части этих направлений, отделения - на столы (во главе со столоначальниками), занимавшиеся определённым кругом вопросов. В Министерстве юстиции до 1890 года, а в Министерстве народного просвещения до 1904 года существовало только по одному департаменту. В Военном министерстве типовая структура введена в 1812 году, в Морском - в 1827 году, в МИДе - в 1832 году. В ряде министерств существовали отклонения от типовой структуры. В пореформенное время в структуре министерств, наряду с департаментами, стали появляться отделы (в МВД, Министерстве финансов), управления (в МПС) и главного управления (Главное управление по делам печати в МВД, главного управления в Министерстве финансов, Министерстве юстиции, Министерстве императорского двора и уделов), а наряду с отделениями - делопроизводства. Первоначально в ряде министерств, затем во всех существовала должность товарища (заместителя) министра. Он возглавлял ведомство в случае болезни или отсутствия министра (с 1811 года лишь после специального Высочайшего повеления). С конца XIX века товарищам министров поручалось курирование отдельных направлений деятельности министерств (например, полиции в МВД или торговли и промышленности в Министерстве финансов). Все должности в штатах учреждений, образовывавших ведомство, соответствовали определённым классам Табели о рангах 1722 года. У служащих каждого ведомства была особая форма мундира, также ведомства отличались некоторыми особенностями порядка чинопроизводства и пенсионного обеспечения.
После Февральской революции 1917 года большинство министерств и главных управлений было сохранено, новые министры, возглавившие их, составили Временное правительство во главе с министром-председателем; в мае того же года восстановлено Министерство почт и телеграфов, образованы министерства продовольствия, труда, государственного призрения, по делам Финляндии, в августе - Министерство исповеданий, которому был подчинён Синод.
Министерства в Советской России и СССР. После Октябрьской революции 1917 года в Советской России большинство министерств Временного правительства (за исключением упразднённых министерств исповеданий, по делам Финляндии, а также Государственного контроля, структура и задачи которого в СССР неоднократно менялись) преобразованы в наркоматы, учреждён новый наркомат - по делам национальностей. В самостоятельную отрасль государственного управления выделено здравоохранение. В связи с проведённой национализацией народное хозяйство целиком стало сферой тотального государственного управления, в результате этого произошла бюрократизация государства, возросло количество чиновников, усложнилась структура центральных ведомств. Появились наркоматы внешней (1920 год) и внутренней (1924 год) торговли (с 1925 года наркомат внешней и внутренней торговли СССР). В структуре Высшего совета народного хозяйства РСФСР (1917-1932 годы) и СССР (1923-1932 и 1963-1965 годы), сосредоточившего в основном руководство промышленностью, в 1920 году находилось свыше 50 главков (как отраслевых, так и по видам продукции). С 1932 года вместо ВСНХ стали создаваться наркоматы (25 к марту 1941 года).
Для послевоенного периода характерны неоднократные реорганизации, слияния, разделения центральных органов управления, главным образом промышленных. Законом «О преобразовании Совета Народных Комиссаров СССР в Совет Министров СССР и Советов Народных Комиссаров союзных и автономных республик в Советы Министров союзных и автономных республик» от 15.03.1946 года наркоматы вновь преобразованы в министерства. К общесоюзным министерствам, руководившим порученной им отраслью на всей территории СССР непосредственно или через создаваемые ими органы, относилось 36 министерств: путей сообщения; речного флота; морского флота; связи; внешней торговли; авиационной промышленности; автомобильной промышленности; машиностроения и приборостроения; медицинской промышленности; нефтяной промышленности восточных районов; нефтяной промышленности южного и западного районов; промышленности средств связи; резиновой промышленности; сельско-хозяйственного машиностроения; станкостроения; строительного и дорожного машиностроения; судостроительной промышленности; транспортного машиностроения; тяжёлого машиностроения; угольной промышленности восточных районов; угольной промышленности западных районов; химической промышленности; цветной металлургии; целлюлозной и бумажной промышленности; чёрной металлургии; электропромышленности; строительства предприятий тяжёлой индустрии; строительства топливных предприятий; строительства военных и военно-морских предприятий; вооружения; геологии; заготовок; материальных резервов; продовольственных резервов; трудовых резервов; электростанций. Насчитывалось также 22 союзно-республиканских министерства, которые руководили соответствующими отраслями, как правило, через одноимённые министерства союзных республик: иностранных дел; вооружённых сил; внутренних дел; государственной безопасности; финансов; торговли; государственного контроля; юстиции; высшего образования; здравоохранения; лёгкой промышленности; текстильной промышленности; вкусовой промышленности; мясной и молочной промышленности; пищевой промышленности; рыбной промышленности восточных районов; рыбной промышленности западных районов; сельского хозяйства; совхозов; лесной промышленности; промышленности строительных материалов; кинематографии. В союзных республиках также были министерства двух видов - союзно-республиканские и республиканские (подчинялись только СМ союзной республики). Например, в РСФСР были образованы республиканские министерства: автомобильного транспорта; бытового обслуживания населения; жилищно-гражданского строительства; жилищно-коммунального хозяйства; местной промышленности; речного флота; социального обеспечения; строительства и эксплуатации автомобильных дорог; топливной промышленности.
Министерство возглавлялось министром, который назначался и освобождался от должности Верховным Советом по представлению председателя СМ (в период между сессиями - Президиумом Верховного Совета с последующим утверждением Верховным Советом). Все министры являлись номенклатурой Политбюро, Секретариата ЦК КПСС или высших республиканских партийных органов. Министры входили в состав Совета Министров СССР.
На основании Закона СССР «О преобразовании министерств СССР» от 15.03.1953 года проведено объединение руководства родственными отраслями государственного управления, в результате которого осталось 12 союзных и 13 союзно-республиканских министерств, однако вскоре начался обратный процесс разукрупнения. С утверждением территориального принципа управления, на основании Закона СССР от 10.05.1957 года «О дальнейшем совершенствовании организации управления промышленностью и строительством», промышленные и строительные министерства ликвидированы, часть из них преобразована в государственные комитеты СМ СССР (по авиационной технике; оборонной технике; радиоэлектронике; судостроению). В системе управления сохранилось 7 общесоюзных и 12 союзно-республиканских министерств. Промышленные предприятия, находившиеся в ведении министерств, перешли в подчинение советов народного хозяйства (совнархозов), созданных в экономических районах и подчинявшихся СМ союзных республик, а через них - СМ СССР. В 1963 году вновь образован ВСНХ как общесоюзный орган по руководству промышленностью и строительством. В 1965 году совнархозы и ВСНХ ликвидированы, система управления пром-стью и строительством вновь стала организовываться по отраслевому принципу на основе воссозданных министерств. В 1974 году насчитывалось 29 общесоюзных и 31 союзно-республиканское министерств, большинство из них - хозяйственные министерства, руководившие различными отраслями народного хозяйства СССР. В ходе перестройки в конце 1980-х годов общее количество министерств сократилось (37 - в 1991 году). Всего в 1946-1991 годах в СССР функционировало свыше 160 министерств (в отдельные периоды - свыше 50 министерств одновременно).
Министерства в Российской Федерации. В ходе рыночных преобразований и разгосударствления экономики сфера государственного управления в РФ сузилась, многие министерства ликвидированы или преобразованы в комитеты и другие ведомства. Их система и структура в 1990-2000-е годы неоднократно подвергались изменениям в соответствии с указами Президента РФ, Конституцией РФ 1993 года, федеральными законами [«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» от 06.10.1999 года, и др.]. Современная система государственного управления включает 20 федеральных министерств (на 2012 год): внутренних дел; по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; иностранных дел; обороны; юстиции (все 5 находятся в подчинении Президента РФ); здравоохранения; культуры; образования и науки; природных ресурсов и экологии; промышленности и торговли; по развитию Дальнего Востока; регионального развития; связи и массовых коммуникаций; сельского хозяйства; спорта; транспорта; труда и социальной защиты; финансов; экономического развития; энергетики (все 15 находятся в подчинении Правительства РФ). Функции государственного финансового контроля выполняет Счётная палата. Федеральные министерства участвуют в выработке и реализации государственной политики, осуществляют нормативно-правовое регулирование в установленной актами Президента и Правительства РФ сфере деятельности, координацию и контроль деятельности находящихся в их ведении федеральных служб и агентств и др.
Перечень министерств СССР и России смотрите в приложении «Государственные учреждения России, СССР, РФ» в томе «Россия».