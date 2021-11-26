ЛОПУХИН ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ
ЛОПУХИН ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ - российский государственный деятель, действительный тайный советник 1-го класса (1814).
Из рода Лопухиных. Окончил Московский университет (1768). В молодости увлекался переводами исторических произведений, в частности с французского языка перевёл «Рассуждение графа Кайла о бальзамировании египтян...» (опубликовано в журанле «Собрание лучших сочинений к распространению знания...», ч. 3, 1762). Служил в лейб-гвардейскском Преображенском полку (1769-1777). Обер-полицеймейстер Санкт-Петербурга (1780-1783; исполняющий дела с 1779 года). Участвовал в редактировании «Устава Благочиния, или Полицейского», утверждённого императрицей Екатериной II 8(19).04.1782. Правитель Тверского наместничества (1783-1784), губернатор Московской губернии (1784-1793). При Лопухине в Москве проложен Водоотводный канал (1783-1786), после наводнений 1783 и 1788 годов отремонтирован Каменный (Всесвятский) мост, благоустроены берега реки Москва. Ярославский и вологодский генерал-губернатор (1793-1796). Сенатор (с 1796 года).
Пользовался доверием императора Павла I, внимание которого привлёк умением в короткий срок готовить служебные документы. На карьерный рост Лопухина повлияли также дочь Анна (в замужестве княгиня Гагарина), фаворитка императора Павла I, и друг семьи А. А. Безбородко. Генерал-прокурор Сената и член Совета при Высочайшем дворе (1798-1799). Участвовал в подготовке указа императора Павла I от 19(30).11.1798 «О ненаказании телесно преступников, которые старше 70 лет» и др. Способствовал выделению из казны средств на «доделку» и ремонт зданий Московского университета (5 тысяч рублей в год в течение 10 лет), за что Лопухину предложено звание попечителя университета (принять отказался). Прошение об отставке, по-видимому, подал вследствие дворцовой интриги боявшегося усиления влияния Лопухина при дворе графа И. П. Кутайсова (см. в статье Кутайсовы). В 1799 году Лопухину пожаловано в собственность староство Корсунь Богуславского уезда Киевской губернии (ныне город Корсунь-Шевченковский Черкасской области, Украина).
Возвращён на службу императором Александром I. Член Непременного совета (с 1801 года). Министр юстиции и одновременно генерал-прокурор Сената [8(20).10.1803–1(13).01.1810], управляющий Комиссией составления законов (1803-1810; главноуправляющий в 1812-1826 годы). Поддерживал независимость местного прокурорского надзора, содействуя принятию указа Сената от 29.9(11.10). 1805 о запрете гражданским губернаторам давать предписания губернским прокурорам. Член 1-го (с 1803 года) и 2-го (с 1807 года) Еврейских комитетов. Председатель Комитета охранения общей безопасности (1807-1826). Член Государственного совета (с 1810), председатель департаментов гражданских и духовных дел (1810-1816), государственной экономии, законов, военных дел (1812-1816); Особого комитета председателей департаментов Государственного совета (1823-1826; член в 1810-1811 годы). Во время Отечественной войны 1812 года член Чрезвычайного комитета по выбору главнокомандующего. Член Комитета финансов (1812-1815). Председатель Государственного совета и Комитета министров [с 25.05(6.6).1816]. Почетный член Российской академии (с 1818 года). 27 ноября (9 декабря) во время междуцарствия 1825 года по инициативе Лопухина созвано чрезвычайное заседание Государственного совета, на котором вскрыт пакет с секретными документами и оглашён манифест императора Александра I от 16(28).08.1823 года о праве на престол великого князя Николая Павловича (будущего императора Николая I). Председатель Верховного уголовного суда над декабристами. Устроитель усадьбы в селе Введенское.
: Награждён орденами Св. Александра Невского (1796), Св. Андрея Первозванного (1798; алмазными знаками к нему в 1799 году), Св. Владимира 1-й степени (1806).