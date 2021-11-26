ЛОПУХИН ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ

ЛОПУХИН ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ - российский государственный дея­тель, действительный тайный советник 1-го клас­са (1814).

Из ро­да Ло­пу­хи­ных . Окон­чил Московский университет (1768). В мо­ло­до­сти ув­ле­кал­ся пе­ре­во­да­ми ис­то­рических про­из­ве­де­ний, в ча­ст­но­сти с французского языка пе­ре­вёл «Рас­су­ж­де­ние гра­фа Кай­ла о баль­за­ми­ро­ва­нии егип­тян...» (опубликовано в журанле «Со­б­ра­ние луч­ших со­чи­не­ний к рас­про­стра­не­нию зна­ния...», ч. 3, 1762). Слу­жил в лейб-гвардейскском Пре­об­ра­жен­ском пол­ку (1769-1777). Обер-по­ли­цей­мей­стер Санкт-Пе­тер­бур­га (1780-1783; исполняющий дела с 1779 года). Уча­ст­во­вал в ре­дак­ти­ро­вании «Ус­та­ва Бла­го­чи­ния, или По­ли­цей­ско­го», ут­вер­ждён­но­го императрицей Ека­те­ри­ной II 8(19).04.1782. Пра­ви­тель Твер­ско­го на­ме­ст­ни­че­ст­ва (1783-1784), гу­бер­на­тор Московской губернии (1784-1793). При Лопухине в Мо­ск­ве про­ло­жен Во­до­от­вод­ный ка­нал (1783-1786), по­сле на­вод­не­ний 1783 и 1788 годов от­ре­мон­ти­ро­ван Ка­мен­ный (Все­свят­ский) мост, бла­го­ус­т­рое­ны бе­ре­га реки Мо­ск­ва. Яро­слав­ский и во­ло­год­ский генерал-гу­бер­на­тор (1793-1796). Се­на­тор (с 1796 года).

Поль­зо­вал­ся до­ве­ри­ем императора Пав­ла I , вни­ма­ние ко­то­ро­го при­влёк уме­ни­ем в ко­рот­кий срок го­то­вить слу­жеб­ные до­ку­мен­ты. На карь­ер­ный рост Лопухина по­влия­ли так­же дочь Ан­на (в за­му­же­ст­ве княгиня Га­га­ри­на), фа­во­рит­ка императора Пав­ла I, и друг се­мьи А. А. Без­бо­род­ко . Генерал-про­ку­рор Се­на­та и член Со­ве­та при Вы­со­чай­шем дво­ре (1798-1799). Уча­ст­во­вал в под­го­тов­ке ука­за императора Пав­ла I от 19(30).11.1798 «О не­на­ка­за­нии те­лес­но пре­ступ­ни­ков, ко­то­рые стар­ше 70 лет» и др. Спо­соб­ст­во­вал вы­де­ле­нию из каз­ны средств на «до­дел­ку» и ре­монт зда­ний Московского университета (5 тысяч рублей в год в те­че­ние 10 лет), за что Лопухину пред­ло­же­но зва­ние по­пе­чи­те­ля университета (при­нять от­ка­зал­ся). Про­ше­ние об от­став­ке, по-ви­ди­мо­му, по­дал вслед­ст­вие двор­цо­вой ин­три­ги бо­яв­ше­го­ся уси­ле­ния влия­ния Лопухина при дво­ре графа И. П. Ку­тай­со­ва (см. в статье Ку­тай­со­вы). В 1799 году Лопухину по­жа­ло­ва­но в соб­ст­вен­ность ста­рос­тво Кор­сунь Бо­гу­слав­ско­го уезда Ки­ев­ской губернии (ны­не город Кор­сунь-Шев­чен­ков­ский Чер­кас­ской области, Ук­раи­на).

Воз­вра­щён на служ­бу императором Алек­сан­дром I . Член Не­пре­мен­но­го со­ве­та (с 1801 года). Ми­нистр юс­ти­ции и од­но­вре­мен­но генерал-про­ку­рор Се­на­та [8(20).10.1803–1(13).01.1810], управ­ляю­щий Ко­мис­си­ей со­став­ле­ния за­ко­нов (1803-1810; глав­но­управ­ляю­щий в 1812-1826 годы). Под­дер­жи­вал не­за­ви­си­мость ме­ст­но­го про­ку­рор­ско­го над­зо­ра, со­дей­ст­вуя при­ня­тию ука­за Се­на­та от 29.9(11.10). 1805 о за­пре­те гражданским гу­бер­на­то­рам да­вать пред­пи­са­ния гу­берн­ским про­ку­ро­рам. Член 1-го (с 1803 года) и 2-го (с 1807 года) Ев­рей­ских ко­ми­те­тов. Председатель Ко­ми­те­та ох­ра­не­ния об­щей безо­пас­но­сти (1807-1826). Член Государственного со­ве­та (с 1810), председатель де­пар­та­мен­тов гражданских и ду­хов­ных дел (1810-1816), государственной эко­но­мии, за­ко­нов, во­енных дел (1812-1816); Осо­бо­го комитета пред­се­да­те­лей де­пар­та­мен­тов Государственного со­ве­та (1823-1826; член в 1810-1811 годы). Во вре­мя Отечественной вой­ны 1812 года член Чрез­вы­чай­но­го комитета по вы­бо­ру глав­но­ко­ман­дую­ще­го. Член Комитета фи­нан­сов (1812-1815). Председатель Государственного со­ве­та и Комитета ми­ни­ст­ров [с 25.05(6.6).1816]. Почетный член Российской ака­де­мии (с 1818 года). 27 но­ября (9 декабря) во вре­мя ме­ж­ду­цар­ст­вия 1825 года по ини­циа­ти­ве Лопухина со­зва­но чрез­вы­чай­ное за­се­да­ние Государственного со­ве­та, на ко­то­ром вскрыт па­кет с сек­рет­ны­ми до­ку­мен­та­ми и ог­ла­шён ма­ни­фест императора Алек­сан­д­ра I от 16(28).08.1823 года о пра­ве на пре­стол великого князя Ни­ко­лая Пав­ло­ви­ча (бу­ду­ще­го императора Ни­ко­лая I). Председатель Вер­хов­но­го уго­лов­но­го су­да над де­каб­ри­ста­ми. Уст­рои­тель усадь­бы в селе Вве­ден­ское.

: На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Св. Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1796), Св. Ан­д­рея Пер­возван­но­го (1798; ал­маз­ны­ми зна­ка­ми к не­му в 1799 году), Св. Вла­ди­ми­ра 1-й сте­пе­ни (1806).