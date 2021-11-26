ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ

ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ - об­ла­да­ние зе­мель­ным уча­ст­ком на оп­ре­де­лён­ных юри­дических ос­но­ва­ни­ях, обу­слов­ли­ваю­щих со­от­вет­ст­вую­щие пра­ва и обя­зан­но­сти зем­ле­вла­дель­цев.

Вме­сте с пра­ва­ми поль­зо­ва­ния и рас­по­ря­же­ния зем­лёй со­став­ля­ет пра­во соб­ст­вен­но­сти на зем­лю. Пра­во­вое ре­гу­ли­ро­ва­ние вла­де­ния зем­лёй - один из са­мых древ­них пра­во­вых ин­сти­ту­тов - бе­рёт своё на­ча­ло в рим­ском пра­ве , где зе­мель­ные уча­ст­ки бы­ли раз­но­вид­но­стью ве­щей. Об­щее по­ня­тие «вла­де­ние» римские юри­сты вы­во­ди­ли из латинского рositio - по­се­ле­ние (на зем­ле). Уже в эпо­ху до­ми­на­та пе­ре­да­ча прав на не­дви­жи­мость (смотрите Вещ­ное пра­во) рег­ла­мен­ти­ро­ва­лась специальными пра­ви­ла­ми. Учи­ты­ва­лось по­ло­же­ние зе­мель­но­го уча­ст­ка, его хо­зяйственное на­зна­че­ние и др. Раз­ли­ча­лись городские уча­ст­ки (praedia urbana) и сельскохозяйственные уго­дья (praedia rustica), а так­же зем­ли ита­лий­ские - сель­ские и го­род­ские (res mancipi) и про­вин­ци­аль­ные (res nec man­cipi). Со­от­вет­ст­вен­но, для ка­ж­дой ка­те­го­рии землевладения ус­та­нав­ли­ва­лись свои пра­ви­ла. Позд­нее землевладение ста­ло под­чи­нять­ся об­щим пра­ви­лам о вла­де­нии как од­ном из пра­во­мо­чий соб­ст­вен­ни­ка.

Зем­ле­вла­де­ние в Рос­сии

В Древнерусском государстве воз­ни­ка­ли раз­но­об­раз­ные фор­мы ча­ст­но­го землевладения; го­су­дар­ст­во ста­ло вер­хов­ным соб­ст­вен­ни­ком зем­ли при со­хра­нении об­щи­на­ми и отдельными кре­сть­ян­ски­ми семь­я­ми прав вла­де­ния и рас­по­ря­же­ния свои­ми уча­ст­ка­ми. По­сте­пен­но кня­зья ди­на­стии Рю­ри­ко­ви­чей об­ла­га­ли по­ко­рён­ные пле­ме­на да­нью и за­хва­ты­ва­ли отдельные тер­ри­то­рии. Кня­зья (Оль­га, Вла­ди­мир Свя­то­сла­вич), а за­тем и боя­ре об­за­во­ди­лись собственными вла­де­ния­ми. В хо­де Кре­ще­ния Ру­си в конце X - начале XI веков поя­ви­лись зе­мель­ные уго­дья ми­тро­по­личь­ей ка­фед­ры. В X-XI веках ста­ли воз­ни­кать вот­чи­ны. С XI века зе­мель­ные от­но­ше­ния ре­гу­ли­ро­ва­лись на­ря­ду с обыч­ным пра­вом нор­ма­ми Рус­ской прав­ды. Со второй половины XI века в ис­то­рических ис­точ­ни­ках упо­ми­на­ют­ся зе­мель­ные вкла­ды кня­зей мо­на­сты­рям и церк­вам. С XIII-XIV веков скла­ды­ва­лись ос­но­вы дво­рян­ско­го зем­ле­вла­де­ния в Северо-Восточной Ру­си. Про­ис­хо­дил про­цесс оформ­ле­ния кре­сть­ян­ско­го ча­ст­но­го землевладения.

С XIV века лич­но сво­бод­ные чер­но­сош­ные кре­сть­я­не, ко­то­рые не­сли государственные по­вин­но­сти, вла­де­ли об­щин­ны­ми зем­ля­ми - чёр­ны­ми зем­ля­ми. В XIV - конце XV веков зна­чи­тель­но уве­ли­чи­лось ко­ли­че­ст­во ча­ст­ных и мо­на­стыр­ских вот­чин в Северо-Восточной Ру­си и Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­ке . В по­след­ней четверти XV века на­ря­ду с вот­чи­ной воз­ник­ло по­ме­стье как ус­лов­ная фор­ма ча­ст­но­го зем­ле­вла­де­ния (пер­во­на­чаль­но пра­ва его рас­по­ря­же­ни­ем бы­ли ог­ра­ни­че­ны). Великие кня­зья мо­с­ков­ские за­ботились об уве­ли­че­нии сво­его ро­до­во­го до­ме­на - двор­цо­вых зе­мель. В про­цес­се об­ра­зо­ва­ния Русского государства ве­ли­ко­кня­же­ская власть стре­ми­лась к ог­ра­ни­че­нию прав и по­сте­пен­ной ли­к­ви­да­ции зе­мель удель­ных кня­зей, об­ра­зо­вал­ся зна­чительный фонд чёр­ных зе­мель с отдельными вкра­п­ле­ния­ми собственных ве­ли­ко­кня­же­ских вла­де­ний.

Раз­ви­ва­лось по­ме­щи­чье землевладение. По ме­ре раз­да­чи государственных зе­мель в ча­ст­ное вла­де­ние, по­жа­ло­ва­ний церк­вам и мо­на­сты­рям рез­ко со­кра­ти­лись раз­ме­ры чер­но­сош­но­го землевладения в центральных рай­онах Рос­сии, к середине XVI века чёр­ные зем­ли ос­та­лись на Се­вере. Во второй половине XVI века рез­ко воз­рос зе­мель­ный фонд го­су­дар­ст­ва, в зна­чительной сте­пе­ни за счёт при­сое­ди­не­ния По­вол­жья. По­ли­ти­ка оп­рич­ни­ны раз­ру­ши­ла преж­ние по­зе­мель­ные от­но­ше­ния на зна­чительной тер­ри­то­рии го­су­дар­ст­ва; при­ну­дительные ме­ны зем­ля­ми и пе­ре­се­ле­ния фео­да­лов в этот пе­ри­од при­ве­ли к хо­зяйственному ра­зо­ре­нию стра­ны и уси­ле­нию за­кре­по­ще­ния кре­сть­ян (кре­по­ст­ное пра­во фор­ми­ро­ва­лось с конца XV века).

К концу XVI века бы­ли ли­к­ви­ди­ро­ва­ны по­след­ние уде­лы, на­ча­лось ог­ра­ни­че­ние рос­та зе­мель­ных вла­де­ний церк­ви. В XVII веке рез­ко уве­ли­чи­лось ко­ли­че­ст­во ча­ст­ных вот­чин, жа­ло­ван­ных из фон­да по­ме­ст­ных зе­мель и не­ос­во­ен­ных рай­онов Юга Рос­сии. За счёт чёр­ных зе­мель на Се­ве­ре шло рас­ши­ре­ние двор­цо­во­го землевладения. В хо­де ос­вое­ния Си­би­ри раз­ви­ва­лось кре­сть­ян­ское, цер­ков­ное (пра­во­слав­ные церк­ви) и мо­на­стыр­ское землевладение. Скла­ды­ва­лось ка­за­чье землевладение. По­зе­мель­ные от­но­ше­ния в XV-XVII веках ре­гу­ли­ро­ва­лись Су­деб­ни­ка­ми (1497, 1550, 1589 годов), Уло­же­ни­ем 1607 года, Со­бор­ным уло­же­ни­ем 1649 года, пис­цо­вы­ми, пе­ре­пис­ны­ми, до­зор­ны­ми кни­га­ми и пр.

Ука­зом Пет­ра I от 23.03(03.04).1714 года за­кре­п­ле­но слия­ние по­ме­стья и вот­чи­ны, об­ра­зо­ва­ны име­ния с еди­ным по­ряд­ком рас­по­ря­же­ния. В хо­де се­ку­ля­ри­за­ции 1764 года ли­к­ви­ди­ро­ва­ны зе­мель­ные вла­де­ния церк­ви, за ду­хов­ны­ми уч­ре­ж­де­ния­ми ос­тав­ле­ны лишь не­боль­шие уча­ст­ки зем­ли. Во второй половине XVIII века, по ме­ре про­дви­же­ния российских гра­ни­цы к югу, раз­ви­ва­лось круп­ное ча­ст­ное землевладение в Но­во­рос­сии, на Северном Кав­ка­зе и в Кры­му. Зем­ли го­ро­дов и по­са­дов скла­ды­ва­лись в хо­де Ге­не­раль­но­го ме­же­ва­ния; в со­от­вет­ст­вии с Жа­ло­ван­ной гра­мо­той го­ро­дам 1785 года они пе­ре­да­ны го­ро­дам в веч­ное поль­зо­ва­ние, на­хо­ди­лись в рас­по­ря­же­нии городских дум.

Цер­ков­ные и мо­на­стыр­ские зем­ли вновь на­ча­ли фор­ми­ро­вать­ся в конце XVIII - первой половине XIX веков. Со­став ча­ст­ных зе­мель­ных соб­ст­вен­ни­ков рас­ши­рил­ся вслед­ст­вие ука­зов императора Алек­сан­д­ра I от 12(24).12.1801 года (раз­ре­шил при­об­ре­тать не­за­се­лён­ные зем­ли куп­цам, ме­ща­нам и ка­зён­ным кре­сть­я­нам) и императора Ни­ко­лая I от 08(20).11.1847 года (кре­сть­я­нам пре­дос­тав­ле­но пра­во вы­ку­па на сво­бо­ду с зем­лёй при про­да­же име­ния за дол­ги на тор­гах; в 1849 году воз­мож­ность вы­ку­па по­став­ле­на в за­ви­си­мость от со­гла­сия по­ме­щи­ка).

Кре­сть­ян­ская ре­фор­ма 1861 года юри­ди­че­ски за­кре­пи­ла за кре­сть­я­на­ми пра­во соб­ст­вен­но­сти на свои на­де­лы и пра­во на при­об­ре­те­ние зем­ли. В XIX - начале XX веков зем­ля в за­ви­си­мо­сти от её при­над­леж­но­сти де­ли­лась на ка­те­го­рии: ка­зён­ные зем­ли (со­став­ля­ли 32,6% всей зем­ли в Российской им­пе­рии, 15,4% - в Ев­ропейской Рос­сии в 1905 году); на­дель­ные зем­ли, при­над­ле­жав­шие кре­сть­ян­ской об­щи­не (около 6% зе­мель­но­го фон­да Российской им­пе­рии и 1/3 зе­мель­но­го фон­да Ев­ропейской Рос­сии в 1905 году); ча­ст­но­вла­дель­че­ские зем­ли (5,09% всей зем­ли в Российской им­пе­рии, 25,7% - в Ев­ропейской Рос­сии в 1905 году), ко­то­рые под­ле­жа­ли сво­бод­ной про­да­же и яв­ля­лись сфе­рой фор­ми­ро­ва­ния зе­мель­но­го рын­ка; ка­за­чьи зем­ли; ка­би­нет­ские зем­ли (соб­ст­вен­ность ко­ро­ны, на­хо­ди­лись в рас­по­ря­же­нии им­пе­ра­то­ра толь­ко в пе­ри­од его пре­бы­ва­ния у вла­сти); зем­ли го­ро­дов и по­са­дов (свыше 2 млн. га, или 0,5% зем­ли в Ев­ропейской Рос­сии в 1905 году); удель­ные зем­ли (соб­ст­вен­ность императорской фа­ми­лии), цер­ков­ные зем­ли и мо­на­стыр­ские зем­ли. Зе­мель­ные от­но­ше­ния ре­гу­ли­ро­ва­лись об­шир­ным зе­мель­ным за­ко­но­да­тель­ст­вом.

По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года Временное пра­ви­тель­ст­во объ­я­ви­ло о пе­ре­хо­де удель­ных и ка­би­нет­ских зе­мель в государственную соб­ст­вен­ность. По­сле ус­та­нов­ле­ния советской вла­сти Дек­ре­том о зем­ле, при­ня­тым 2-м Все­российским съез­дом со­ве­тов ра­бо­чих и сол­дат­ских де­пу­та­тов в ночь с 26.10(08.11) на 27.10(09.11).1917 года, от­ме­ня­лась ча­ст­ная соб­ст­вен­ность на зем­лю, ко­то­рая объ­явля­лась «об­ще­на­род­ным дос­тоя­ни­ем»; по­ме­щи­чьи, удель­ные, цер­ков­ные и мо­на­стыр­ские зем­ли бы­ли кон­фи­ско­ва­ны (б. ч. их пе­ре­да­на кре­сть­я­нам). В СССР, по­сле осу­ще­ст­в­ле­ния ин­ду­ст­риа­ли­за­ции стра­ны и кол­лек­ти­ви­за­ции сельского хозяйства, соб­ст­вен­ни­ком зем­ли ста­ло го­су­дар­ст­во. Оно пре­дос­тав­ля­ло зем­лю в поль­зо­ва­ние государственным пред­при­яти­ям, ор­га­ни­за­ци­ям и уч­ре­ж­де­ни­ям, кол­хо­зам, меж­кол­хоз­ным и др. ор­га­ни­за­ци­ям, об­щественным ор­га­ни­за­ци­ям, отдельным гра­ж­да­нам.

В РФ по­сле 1991 года вновь вве­де­но пра­во ча­ст­ной соб­ст­вен­но­сти на зе­мель­ные уча­ст­ки. В дей­ст­вую­щем российском пра­ве раз­гра­ни­чи­ва­ет­ся пра­во соб­ст­вен­но­сти на зем­лю и пра­во вла­де­ния зем­лёй. Зе­мель­ный ко­декс РФ (2001 год) оп­ре­де­ля­ет соб­ст­вен­но землевладение - по­жиз­нен­ное на­сле­дуе­мое вла­де­ние.