КОЧУБЕЙ ВИКТОР ПАВЛОВИЧ

КОЧУБЕЙ ВИКТОР ПАВЛОВИЧ - граф (1799), князь (1831), российский государственный дея­тель.

Из ро­да Ко­чубе­ев . Круп­ный зем­ле­вла­де­лец и ду­ше­вла­де­лец (ему при­над­ле­жа­ли име­ния в Ека­те­ри­но­слав­ской, Тав­ри­че­ской, Чер­ни­гов­ской, Ни­же­го­род­ской, Са­ра­тов­ской гу­бер­ни­ях, а так­же около 12 тысяч душ муж­ско­го по­ла в 1816 году). С 1775 года вос­пи­ты­вал­ся в се­мье дя­ди - А.А. Без­бо­род­ко. На­чаль­ное об­ра­зо­ва­ние по­лу­чил в ча­стном пан­сио­не де Виль­нё­ва в Санкт-Пе­тербур­ге (1778-1781 годы); учил­ся в Же­нев­ском (1781-1784 годы), Уп­псаль­ском (1785-1786 годы) и Лон­дон­ском (1789-1790 годы) уни­вер­си­те­тах. Со­сто­ял при российских мис­си­ях в Сток­голь­ме (1784-1786 годы) и Лон­до­не (1788-1791 годы). Друг юно­сти великого князя Алек­сан­д­ра Пав­ло­ви­ча (бу­ду­ще­го императора Алек­сан­д­ра I). В 1792-1797 годах российский чрез­вы­чай­ный по­слан­ник и пол­но­моч­ный ми­нистр в Кон­стан­ти­но­по­ле; вы­пол­няя по­ру­че­ние российского пра­ви­тель­ст­ва, со­дей­ст­во­вал пре­дот­вра­ще­нию на­па­де­ния Ос­ман­ской им­пе­рии на Свя­щен­ную Римскую им­пе­рию, ко­то­рое про­во­ци­ро­ва­лось Фран­ци­ей. В 1798-1799 годах ви­це-канц­лер (в декабре 1798 года вре­мен­но управ­лял Кол­ле­ги­ей ино­стран­ных дел), в 1798-1799 годах участ­во­вал в под­го­тов­ке со­юз­ных до­го­во­ров Российской им­пе­рии с Ко­ро­лев­ст­вом обе­их Си­ци­лий, Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей и Ос­ман­ской им­пе­ри­ей, офор­мив­ших 2-ю ан­ти­фран­цуз­скую коа­ли­цию, а так­же с Пор­ту­гали­ей (1799) и Ба­вар­ско-Пфальц­ским кур­фюр­ше­ст­вом (1799). Вы­звал не­до­воль­ст­во императора Пав­ла I сво­ей друж­бой с великим князем Алек­сан­дром Пав­ло­ви­чем и императрицей Ма­рией Фё­до­ров­ной, вы­шел в от­став­ку в 1799 году, по­сле смер­ти Без­бо­род­ко.

В 1801 году, со всту­п­ле­ни­ем на пре­стол императора Алек­сан­д­ра I, на­зна­чен се­на­то­ром и стал чле­ном Не­пре­мен­но­го со­ве­та. Член Не­глас­но­го ко­ми­те­та. Сто­рон­ник ос­во­бо­ж­де­ния кре­сть­ян, обя­за­тель­но с зем­лёй, воз­ра­жал про­тив их пе­ре­во­да в дво­ро­вые. Один из ини­циа­то­ров соз­да­ния ми­ни­стерств (1802). Раз­де­лял пред­став­ле­ния со­вре­мен­ни­ков о том, что пол­но­мо­чия различных государственных ор­га­нов, в пер­вую оче­редь ми­ни­стерств и Се­на­та, долж­ны быть стро­го раз­гра­ни­че­ны, а ми­ни­ст­ры - на­де­ле­ны серь­ёз­ны­ми пра­ва­ми при при­ня­тии ре­ше­ний; счи­тал, что прин­цип кол­лек­тив­ной от­вет­ст­вен­но­сти, при­су­щий кол­ле­ги­ям, дол­жен быть за­ме­нён прин­ци­пом лич­ной от­вет­ст­вен­но­сти ми­ни­ст­ра. В 1801-1802 годах член Кол­ле­гии иностранных дел и вновь ви­це-канц­лер. Министр внутренних дел [8(20).9.1802-24.11(6.12).1807; 11(23).4.1819-25.2(9.3).1823].

В 1802-1807 годах за­ни­мал­ся ре­ор­га­ни­за­ци­ей хлеб­ных ма­га­зи­нов, со­ля­ных тор­гов и др., в 1802 году про­из­вёл раз­де­ле­ние Но­во­рос­сий­ской губернии на Тав­ри­че­скую, Ни­ко­ла­ев­скую (Хер­сон­ская с 1803 года) и Ека­те­ри­но­слав­скую гу­бер­нии, в 1804 году То­боль­ской губернии - на То­боль­скую и Том­скую гу­бер­нии, под­дер­жи­вал хер­сон­ско­го, тав­ри­чес­ко­го и ека­те­ри­но­слав­ско­го ген.-гу­бер­на­то­ра А.Э. дю Плес­си гер­цо­га Ри­ше­льё, за­ни­мав­ше­го­ся обу­ст­рой­ст­вом Одес­сы. С 1803 года председатель Комитета, уч­ре­ж­дён­но­го для рас­смот­ре­ния лиф­лянд­ских дел, ко­то­рый вы­ра­бо­тал по­ло­же­ние об ос­во­бо­ж­де­нии кре­сть­ян Лиф­лянд­ской губернии от кре­по­ст­ной за­ви­си­мо­сти (смотри Кре­сть­ян­ская ре­фор­ма в Ост­зей­ском крае 1804-1819 годов). Со­сто­ял чле­ном двух Ев­рей­ских ко­ми­те­тов, об­ра­зо­ван­ных в 1802 и 1806 годах. В 1805 году, во вре­мя на­хо­ж­де­ния императора Алек­сан­д­ра I в дей­ст­вую­щей ар­мии, член Комитета для со­ве­ща­ния по де­лам со­хра­не­ния все­об­ще­го спо­кой­ст­вия и ти­ши­ны гра­ж­дан и об­лег­че­ния народного про­до­воль­ст­вия.

Как анг­ло­фил и че­ло­век, ко­то­рый пред­став­лял ин­те­ре­сы круп­ных по­ме­щи­ков, за­ни­мав­ших­ся про­да­жей сельскохозяйственной про­дук­ции в Ве­ли­ко­бри­та­нию, вы­сту­пал про­тив за­клю­че­ния Тиль­зит­ско­го ми­ра 1807 года. Член Ко­ми­те­та ох­ра­не­ния об­щей бе­зо­пас­но­сти (1807; 1820-1823 годы). Уво­лен от долж­но­сти министра внутренних дел в бес­сроч­ный от­пуск. С 1809 года член Комитета для изы­ска­ния средств к вос­ста­нов­ле­нию рав­но­ве­сия в бюд­же­те. С 1810 года член Государственного со­ве­та по Департаменту государственной эко­но­мии, в начале 1812 года председатель Департамента за­ко­нов. Под­дер­жал план М.М. Спе­ран­ско­го по уве­ли­че­нию на­ло­гов и его про­ект раз­де­ления Се­на­та на два ор­га­на - пра­ви­тель­ст­вую­щий и су­деб­ный (ут­вер­ждён им­пе­ра­то­ром, но не при­ве­дён в ис­пол­не­ние из-за опа­лы Спе­ран­ско­го). В Отечественную вой­ну 1812 года на­хо­дил­ся при императоре Алек­сан­д­ре I. Член Чрез­вы­чай­но­го комитета по вы­бо­ру глав­но­ко­ман­дую­ще­го, со­дей­ст­во­вал на­зна­че­нию М.И. Ку­ту­зо­ва. В 1816-1819 годах председатель Департамента гражданских и ду­хов­ных дел Государственного со­ве­та, пред­ло­жил объ­е­ди­нить Министерство ду­хов­ных дел с Министерством народного про­све­ще­ния (сли­ты в 1817 году).

При императоре Ни­ко­лае I Кочубей - председатель сек­рет­но­го «Ко­ми­те­та 6 де­каб­ря 1826 года», а так­же Государственного со­ве­та и Комитета ми­ни­ст­ров [29.4 (11.5).1827-3(15).6.1834], По­пе­чи­тель­ско­го со­ве­та об­щественного при­зре­ния Ве­дом­ст­ва императрицы Ма­рии (1829-1834 годы), Комитета по де­лам Цар­ст­ва Поль­ско­го (1831-1834 годы) и др. Воз­глав­лял Временную вер­хов­ную ко­мис­сию, ко­то­рая во вре­мя отъ­ез­да им­пе­ра­то­ра на ду­най­ский те­атр во­енных дей­ст­вий в ходе русско-турецкой вой­ны 1828-1829 годов управ­ля­ла внутренними де­ла­ми Российской им­пе­рии.

Почетный член Мо­с­ков­ско­го об­ще­ст­ва сель­ско­го хо­зяй­ст­ва (1818), ВЭО (1821).

На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1797), Святого Вла­ди­ми­ра 1-й сте­пе­ни (1814), Святого Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го (1821; ал­маз­ны­ми зна­ка­ми к не­му - 1828) и др.

Сочинения:

A la mémoire du prince Kotschoubey, chancelier de l’Empire de Russie. Saint-Péters­bourg, 1834;

Жур­нал по­след­них дней жиз­ни князя Без­бо­род­ко, ве­ден­ный князем Ко­чу­бе­ем // Ар­хив кня­зя Во­рон­цо­ва. М., 1879. Кн. 14.