КАМПЕНГАУЗЕН БАЛЬТАЗАР БАЛЬТАЗАРОВИЧ
КАМПЕНГАУЗЕН БАЛЬТАЗАР БАЛЬТАЗАРОВИЧ - барон, российский государственный деятель.
Сын лифляндского губернатора и сенатора барона Б. И. Кампенгаузена. Обучался в Лейпцигском, Виттенбергском и Гёттингенском университетах (1789-1792 годы). После возвращения в Россию определён на службу в Коллегию иностранных дел. Состоял при российских посольствах в Варшаве (1792-1796 годы) и в Стокгольме (1796-1798 годы). Советник Рижской казённой палаты и заведующий Рижским коммерческим училищем (1797-1800 годы), управляющий Гофинтендантской конторой в Риге (1798-1800 годы), член Медицинской коллегии (1800-1803 годы).
В 1802 году направлен для выяснения причин неудовлетворительного состояния торговли в портах Чёрного и Азовского морей (вследствие ревизии таможенные сборы были увеличены вдвое) и для устройства карантина в Одессе, Дубоссарах и др. городах ввиду эпидемии чумы в Персии и Османской империи. В декабре 1803 года /январе 1804 года назначен заведующим 3-й экспедицией (государственной медицинской управы) МВД, провёл её реорганизацию. С мая 1805 года градоначальник Таганрога. После возвращения в Санкт-Петербург (1806 год) вошёл в кружок М. М. Сперанского (вместе с М. А. Балугьянским, В. П. Кочубеем, Н. С. Мордвиновым, С. О. Потоцким), занимавшийся разработкой плана государственных реформ.
Главный смотритель над торговым мореплаванием в Азовском море (с мая 1808 года), гоcударственный казначей (с января 1810 года), государственный контролёр, сенатор и член Государственного совета (с января/февраля 1811 года). В 1815-1823 годах один из ближайших сотрудников графа А. А. Аракчеева. В январе 1815 года направил ему записку о преобразованиях в сфере высшего и центрального управления, в которой предлагалось изъять законодательные дела из компетенции Кабинета министров, разделить Сенат на Судебный и Правительствующий (в последнем предполагалось организовать два департамента, с возложением на первый функций управления, а на второй - общего надзора за управлением и финансового контроля, а также общее собрание обоих департаментов для контроля за движением всех служащих лиц). Документ был отклонён императором. В 1822-1823 годах Кампенгаузен возглавлял Попечительское о тюрьмах общество. В июне/июле - августе/сентябре 1823 года управлял МВД.
Автор изданных на немецком языке работ по географо-статистическому описанию Российской империи (1792 год), топографии России (1797 год), статистике Лифляндии (1803 год) и др.
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Архив БРЭ.