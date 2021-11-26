ИНЖЕНЕРНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ

ИНЖЕНЕРНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ Во­ен­но­го ми­ни­стер­ст­ва - один из ор­га­нов во­енного управ­ле­ния в Рос­сии.

Соз­дан 27 января (8 февраля)1812 года вме­сто Инженерной экс­пе­ди­ции Во­ен­ной кол­ле­гии. Воз­глав­лял­ся ди­рек­то­ром (как пра­ви­ло, в чи­не ге­не­рал-лей­те­нан­та или ге­не­рал-ин­же­не­ра).

Департамент ве­дал по­строй­кой и ре­мон­том кре­по­стей и рас­по­ло­жен­ных в них ка­зарм и зда­ний Во­енного министерства, со­дер­жа­ни­ем их в ис­прав­но­сти, ото­пле­ни­ем и ос­ве­ще­ни­ем; унич­то­же­нием ус­та­рев­ших кре­по­стей и ук­ре­п­ле­ний; за­го­тов­кой и снаб­же­ни­ем ар­мии во­еннно-инженерным иму­ще­ст­вом ; со­став­лял, со­би­рал и хра­нил чер­те­жи, пла­ны и ри­сун­ки ук­ре­п­лён­ных со­ору­же­ний.

С 1857 года управ­лял все­ми стро­ительными и гид­ро­тех­ническими ра­бо­та­ми по во­ен­но-су­хо­пут­но­му ве­дом­ст­ву, осу­ще­ст­в­лял ре­монт, а так­же обес­пе­чи­вал ото­пле­ние и ос­ве­ще­ние всех зда­ний Во­енного министерства; ор­га­ни­зо­вы­вал снаб­же­ние войск квар­тир­ны­ми день­га­ми.

28 декабря 1862 года (9 января 1863 года) вме­сто инженерного департамента соз­да­но Главное инженерное управ­ле­ние, ко­то­рое 20 декабря 1913 года (2 января 1914 года) бы­ло пре­об­ра­зо­ва­но в Глав­ное во­ен­но-тех­ни­че­ское управ­ле­ние.