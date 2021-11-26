ГРОДНЕНСКАЯ ГУБЕРНИЯ

ГРОДНЕНСКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная еди­ни­ца на за­па­де Российской им­пе­рии.

Об­ра­зо­ва­на 9(21)9.1801 года в ре­зуль­та­те раз­де­ле­ния уп­разд­нён­ной Ли­тов­ской гу­бер­нии. Центр - город Грод­но. Уез­ды: Бре­ст­ский, Вол­ко­выс­ский, Грод­нен­ский, Коб­рин­с­кий, Лид­ский, Но­во­груд­ский, Пру­жан­ский, Сло­ним­ский. В 1843 году вклю­че­ны Бе­ло­сто­кский, Бель­ский и Со­коль­ский уез­ды из уп­разд­нён­ной Бе­ло­сто­кской области, Но­во­груд­ский уезд пе­ре­дан в Мин­скую губернию, Лид­ский уезд - в Ви­лен­скую губернию. Площадь 38,6 тысяч км 2 (1897). Население 1617,8 тысяч человек (1897; 54% - бе­ло­ру­сы, свыше 20% - по­ля­ки, около 19% - ев­реи , рус­ские, ли­тов­цы , нем­цы и другие). 25 го­ро­дов, 62 мес­теч­ка. Во вре­мя Отечественной вой­ны 1812 года Гродненская губерния ок­ку­пи­ро­ва­на французскими вой­ска­ми, ос­во­бо­ж­де­на в декабре 1812 года русскими вой­ска­ми под ко­мандованием адмирала П.В. Чи­ча­го­ва. В 1825-1826 годы в Отдельном Ли­товском кор­пу­се, рас­квар­ти­ро­ван­ном на тер­ри­то­рии Гродненской губернии, дей­ст­во­ва­ло тай­ное Общество во­ен­ных дру­зей; за по­пыт­ку со­рвать при­ся­гу пол­ков кор­пу­са Ни­ко­лаю I чле­ны общества бы­ли аре­сто­ва­ны. В 1861 году Гродненская губерния объ­яв­ле­на на во­енном по­ло­жении, во вре­мя Поль­ско­го вос­ста­ния 1863-1864 годов дей­ст­во­ва­ли по­встанческие от­ря­ды.

Гродненская губерния - аг­рар­ная гу­бер­ния. По­сле кре­сть­ян­ской ре­фор­мы 1861 года в кре­сть­ян­ском вла­де­нии 42,4% зе­мель. По­сев­ная пло­щадь к концу XIX века - 1 миллион га. Хлеб из Гродненской губернии вы­во­зи­ли главным образом в При­вис­лин­ский край. Фаб­рич­ная промышленность раз­ви­ва­лась с начала XIX века. Круп­ней­шие яр­мар­ки - Зель­вен­ская и Свис­лоч­ская. Во 2-й половине XIX века по­строе­ны Пе­тер­бург­ско-Вар­шав­ская (1852-1862), По­лес­ские (1882-1907), Мо­с­ков­ско-Бре­ст­ская (1871-1896) же­лез­ные до­ро­ги. С начала 1-й ми­ро­вой вой­ны Гродненская губерния - бли­жай­ший тыл Западного фрон­та. Ле­том 1915 года тер­ри­то­рия Гродненской губернии ок­ку­пи­ро­ва­на германскими вой­ска­ми; боль­шин­ст­во гу­берн­ских уч­ре­ж­де­ний эва­куи­ро­ва­но. По Бре­ст­ско­му ми­ру 1918 года тер­ри­то­рия Гродненской губернии пе­ре­да­на Гер­ма­нии, в свя­зи с Но­ябрь­ской ре­во­лю­ци­ей 1918 года германские вой­ска бы­ли эва­куи­ро­ва­ны, тер­ри­то­рию Гродненской губернии с вос­то­ка на­ча­ли за­ни­мать час­ти РККА, с за­па­да - польские вой­ска. Тер­ри­то­рия Гродненской губернии в 1918-1919 годы входила в Бе­ло­рус­скую на­род­ную рес­пуб­ли­ку. К февралю 1919 года, в ре­зуль­та­те ря­да бое­вых столк­но­ве­ний, восточная часть Гродненской губернии за­ня­та час­тя­ми РККА, за­пад­ная - польскими вой­ска­ми. Ле­том 1919 года польские вой­ска за­ня­ли так­же восточную часть гу­бер­нии. В хо­де со­вет­ско-поль­ской вой­ны 1920 года на тер­ри­то­рии Гродненской губернии шли бое­вые дей­ст­вия. По Мо­с­ков­ско­му до­го­во­ру 1920 года Грод­нен­ский уезд Гродненской губернии ото­шёл к Лит­ве, од­на­ко вско­ре эта тер­ри­то­рия бы­ла за­хва­че­на Поль­шей. По Риж­ско­му мир­но­му до­го­во­ру 1921 года ос­тав­шая­ся тер­ри­то­рия Гродненской губернии пе­ре­да­на Поль­ше.

Иллюстрации:

Герб Грод­нен­ской гу­бер­нии. Архив БРЭ.

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