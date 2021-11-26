ГРОДНЕНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
ГРОДНЕНСКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная единица на западе Российской империи.
Образована 9(21)9.1801 года в результате разделения упразднённой Литовской губернии. Центр - город Гродно. Уезды: Брестский, Волковысский, Гродненский, Кобринский, Лидский, Новогрудский, Пружанский, Слонимский. В 1843 году включены Белостокский, Бельский и Сокольский уезды из упразднённой Белостокской области, Новогрудский уезд передан в Минскую губернию, Лидский уезд - в Виленскую губернию. Площадь 38,6 тысяч км 2 (1897). Население 1617,8 тысяч человек (1897; 54% - белорусы, свыше 20% - поляки, около 19% - евреи, русские, литовцы, немцы и другие). 25 городов, 62 местечка. Во время Отечественной войны 1812 года Гродненская губерния оккупирована французскими войсками, освобождена в декабре 1812 года русскими войсками под командованием адмирала П.В. Чичагова. В 1825-1826 годы в Отдельном Литовском корпусе, расквартированном на территории Гродненской губернии, действовало тайное Общество военных друзей; за попытку сорвать присягу полков корпуса Николаю I члены общества были арестованы. В 1861 году Гродненская губерния объявлена на военном положении, во время Польского восстания 1863-1864 годов действовали повстанческие отряды.
Гродненская губерния - аграрная губерния. После крестьянской реформы 1861 года в крестьянском владении 42,4% земель. Посевная площадь к концу XIX века - 1 миллион га. Хлеб из Гродненской губернии вывозили главным образом в Привислинский край. Фабричная промышленность развивалась с начала XIX века. Крупнейшие ярмарки - Зельвенская и Свислочская. Во 2-й половине XIX века построены Петербургско-Варшавская (1852-1862), Полесские (1882-1907), Московско-Брестская (1871-1896) железные дороги. С начала 1-й мировой войны Гродненская губерния - ближайший тыл Западного фронта. Летом 1915 года территория Гродненской губернии оккупирована германскими войсками; большинство губернских учреждений эвакуировано. По Брестскому миру 1918 года территория Гродненской губернии передана Германии, в связи с Ноябрьской революцией 1918 года германские войска были эвакуированы, территорию Гродненской губернии с востока начали занимать части РККА, с запада - польские войска. Территория Гродненской губернии в 1918-1919 годы входила в Белорусскую народную республику. К февралю 1919 года, в результате ряда боевых столкновений, восточная часть Гродненской губернии занята частями РККА, западная - польскими войсками. Летом 1919 года польские войска заняли также восточную часть губернии. В ходе советско-польской войны 1920 года на территории Гродненской губернии шли боевые действия. По Московскому договору 1920 года Гродненский уезд Гродненской губернии отошёл к Литве, однако вскоре эта территория была захвачена Польшей. По Рижскому мирному договору 1921 года оставшаяся территория Гродненской губернии передана Польше.
Иллюстрации:
Герб Гродненской губернии. Архив БРЭ.