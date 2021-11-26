ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ, в России в 1810-1917 годах государственное учреждение, занимавшееся организацией работ Го­су­дар­ст­вен­но­го со­ве­та , а также образованных при нём особых совещаний, комитетов и комиссий.

Государственную канцелярию возглавлял государственный секретарь. Государственная канцелярия состояла из отделений, каждое из которых вело делопроизводство по соответствующему департаменту Государственного совета и готовило необходимые материалы. Отделение дел государственного секретаря (до 1842 года Отделение особенных поручений) вело переписку государственного секретаря, дела по личному составу Государственного совета и государственной канцелярии, составляло всеподданнейшие доклады, отчёты и ведомости по государственной канцелярии, выполняло особые поручения председателя Государственного совета и государственного секретаря. В 1893 году в составе государственной канцелярии на основе упразднённого Кодификационного отдела при Государственном совете образовано Отделение Свода законов, которое издавало Полное собрание законов Российской империи, Свод законов (новые выпуски и ежегодные продолжения), своды местных узаконений, а также проверяло соответствие поступавших на рассмотрение Государственного совета законопроектов действующим законам. В связи с реформой Государственного совета в 1906 году созданы новые отделения - личного состава и общих дел (ему подчинялся пристав Государственного совета и его помощники, которые стали обеспечивать порядок на заседаниях Государственного совета), общего собрания, финансов, а также Первое, Второе и Третье (последнее ликвидировано в 1910) отделения по делам законодательным, которые обеспечивали работу комиссий Государственного совета, готовивших законопроекты. Постановлением Временного пра­ви­тель­ст­ва от 5(18).3.1917 года государственная канцелярия передана в ведение Государственной думы, функции государственной канцелярии сократились. Государственная канцелярия стала вести делопроизводство Особого присутствия по отчуждению недвижимых имуществ для государственной или общественной пользы при Сенате, а также Особого временного комитета по делам частных железных дорог. Постановлением Временного правительства от 19.9(2.10).1917 года штат и дела Отделения Свода законов (вместе с библиотекой и архивом Государственного совета) переданы вновь учреждённому Кодификационному отделу при Сенате.

Государственная канцелярия упразднена постановлением СНК от 14(27).12.1917 года.

Государственные секретари: М. М. Сперанский (1810-1812 годы), А. С. Шишков (1812-1814 годы), А. Н. Оленин (1814-1827 годы), В. Р. Марченко (1827-1834 годы), М. А. Корф (1834-1843 годы), Н. И. Бахтин (1843-1853 годы), В. П. Бутков (1853-1865 годы), С. Н. Урусов (1865-1867 годы), Д. М. Сольский (1867-1878 годы), Е. А. Перетц (1878-1883 годы), А. А. Половцов (1883-1892 годы), Н. В. Муравьёв (1892-1894 годы), В. К. Плеве (1894-1902 годы), В. Н. Коковцов (1902-1904 годы), Ю. А. Икскуль фон Гильденбандт (1904-1909 годы), А. А. Макаров (1909-1911 годы), С. Е. Крыжановский (1911-1917 годы).

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