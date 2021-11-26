СВЯТЕЙШИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩИЙ СИНОД

Верховный коллегиальный орган церковно-государственного правления РПЦ с 1721 по 1917 г., период, получивший название синодального. Заменил упраздненное патриаршее управление.

Создание и функции

Государь Петр I после кончины в 1700 г. патриарха Адриана назначил местоблюстителем патриаршего престола митрополита Стефана Яворского, а в 1701 г. вернул к жизни существовавший ранее Монастырский приказ, заведующий землями церкви.

Однако царь пошел дальше. По его желанию петровский сподвижник епископ Феофан Прокопович составил Духовный регламент, то есть устав нового задумывавшегося органа – Духовной коллегии. После процесса подписания регламента иерархами РПЦ в 1721 г. та была учреждена. Появление светского государственного органа, взявшего на себя функции церковного управления, означало окончательное упразднение патриаршества и подчинение церкви власти монарха. Со временем это подчинение только росло. В 1723 г. Синод был признан со стороны восточных патриархов – Константинопольского и Антиохийского.

Изначально главой Синода был президент, в 1721 г. им стал все тот же Стефан Яворский. Вице-президентом был автор Духовного регламента Феофан Прокопович. В 1726 г. президент превратился в первенствующего члена (им стал Прокопович), остальные представители духовенства, заседавшие в Синоде (все они назначались государем), стали именоваться его членами (постоянными членами Синода были митрополиты Московский, Петербургский и Киевский) и присутствующими.

Представителем монарха в Синоде стал назначаемый им государственный чиновник – обер-прокурор (1722). Он был «оком государевым» среди церковников, управлял синодальной канцелярией и участвовал в заседаниях органа. На протяжении XVIII в. роль обер-прокурора не была особо велика, однако уже в начале следующего столетия ситуация начала меняться. Теперь этот чиновник был главным связующим звеном между Синодом и верховной властью. Постепенно обер-прокурор сравнялся по своим полномочиям с министром, он заседал в Комитете министров и Государственном совете, руководил всеми структурами Синода, чиновники в них подчинялись ему. В середине XIX в. у него появился заместитель – товарищ обер-прокурора. Таким образом, с течением времени светское начало в Синоде стало преобладать, церковь все сильнее подчинялась государству.

Синод выполнял функции административной и судебной инстанции РПЦ. В его ведение перешли бывшие патриаршие (теперь синодальные) приказы – духовный, монастырский, казенный, дворцовый и др. Он избирал епископов и учреждал новые кафедры, следил за обрядами и осуществлял церковную цензуру и суд, регламентировал вопросы брака и духовного просвещения. Однако Синод действовал именем царя, именно последний принимал окончательные решения по всем вопросам, и они были обязательны для исполнения.

Дальнейшая история

В екатерининские времена Синод вместо Правительствующего назывался Духовным. Уже в XVIII в. многие его ответвления исчезли, остались синодальная канцелярия, московская синодальная и типографская конторы. С 1888 г. издавался печатный орган Синода – «Церковные ведомости».

Неспокойные времена для Синода начались в 1915 г., когда функции первенствующего члена стал исполнять сторонник Г.Е. Распутина митрополит Питирим. Ставленники Распутина назначались на важные церковные посты, что вызывало скандалы. В 1916 г. обер-прокурором стал считавшийся распутинцем Н.П. Раев.

После отречения от престола Николая II 2 марта 1917 г. Синод сразу признал Временное правительство. Обер-прокурор от новой власти В.Н. Львов обновил состав учреждения в апреле того же года. Он вывел из него распутинцев (митрополитов Петроградского Питирима и Московского Макария и др.) и старых членов, оставив из последних только архиепископа Сергия (Страгородского). Вскоре из ведения Синода был изъят ряд вопросов с передачей их епархиальным управлениям. Была определена и глобальная задача – подготовка и проведение всероссийского поместного собора РПЦ. В августе 1917 г. была упразднена должность обер-прокурора. Последний обер-прокурор А.В Карташев возглавил созданное министерство вероисповеданий.

Всероссийский поместный собор, заседавший в Москве с августа 1917 г. по сентябрь 1918 г., принял важнейшее решение о восстановлении в стране патриаршества (28 октября 1917 г.). Все полномочия Правительствующего Синода, согласно постановлению поместного собора от 31 января 1918 г, переходили к патриарху Московскому и всея Руси (в ноябре 1917 г. им стал митрополит Московский Тихон (Беллавин)), а также к новым органам – Священному Синоду и Высшему церковному совету.