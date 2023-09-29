Реви́зии

Реви́зии — форма учета податного и отчасти неподатного населения в России в XVIII–XIX вв. Первая Р. проведена Петром I в 1718–1719, последняя — в 1856–1857. Всего в истории России было проведено 10 Р. Данные Р. являются важнейшими источником для социально-­экономических, демографических и генеалогических исследований.

Необходимость в Р. возникла при переходе с подворной системы налогообложения на подушную. В первом случае основной единицей налогообложения был двор (крестьянское хозяйство), во втором — ревизская душа (причем каждая ревизская душа оставалась наличной, даже в случае смерти человека, до последующей Р.).

В ходе первых трех Р. население окраин Российской империи переписывалось частично или не переписывалось вовсе, лишь с 4‑й Р. (1781) переписывать стали всех представителей податных сословий по всей стране (исключением были в XIX в. территории Закавказья, Царства Польского и Великого княжества Финляндского ).

Первичные результаты Р. заносились в так называемые ревизские сказки — именные списки населения, прошедшего Р. В них включалось все население данной местности, также там содержались сведения о численности, географическом размещении, возрасте, семейном положении, сословном и национальном составе населения. За составление ревизских сказок в сельской местности отвечали помещики или их управляющие (для государственных крестьян — старосты), в городах — представители городской администрации.

После проведения переписи назначалась ее Р., в ходе которой полученные данные уточнялись и дополнялись. Ревизские сказки обобщались по уез­дам и губерниям в виде первичных ведомостей окладных книг. После итогового завершения Р. составлялись генеральные табели, а начиная с 1781 (4‑я Р.) — сводные материалы, использовавшиеся для расчета податных сборов.

Представители неподатных сословий (духовенство, ямщики, отставные нижние чины) переписывались только для общей статистики; кроме того, в Р. вообще не учитывались подданные иностранных государств, лица, проходившие действительную военную службу (в армии и на флоте), а также дворяне и чиновники (в нескольких Р. не учитывались также и женщины). Р. прекратились после отмены крепостного права (1861).

Лит. : Кабузан В. М. , Шепукова Н. М. Табель первой ревизии народонаселения России (1718–1727 гг.) // Исторический архив. 1959. № 3. С. 126–165; Кабузан В. М. Народонаселение России в XVIII — первой половине XIX в. (по материалам ревизий). М., 1963. Н. А. Могилевский.